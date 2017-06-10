Юбилей – 10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод

10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод, спустя 210 лет имя этого завода знают во всем мире. Но тогда, в далекому уже 1807 году в Ижевске на берегах небольшой реки Иж была основана лишь скромная оружейная контора.

На тот момент в городе уже существовал небольшой железоделательный завод. Под руководством инженера Андрея Дерябина железоделательный завод был объединен с оружейным. Уже осенью 1807 года на новом предприятии начали выпускать первое оружие – солдатское гладкоствольное семилинейное (калибра 17,7 мм) кремневое ружье. С тех пор на протяжении уже более чем двух веков ижевские оружейники исправно снабжают русскую армию первоклассными образцами стрелкового оружия.

Надежность и простота эксплуатации – это то, что делает оружие Концерна «Калашников» уникальным. С момента своего основания в 1807 году, Ижевский оружейный завод (сегодня Концерн «Калашников») снабжает русскую армию не только огнестрельным, но и холодным оружием. Начиная с Отечественной войны 1812 года, ни одна крупная победа российского оружия не обходилась без продукции, созданной ижевскими мастерами-оружейниками. Уже в первые четыре года своего существования ижевский завод произвел две тысячи кремневых ружей, а во время Отечественной войны 1812 году сумел поставить для русской армии более 6 тысяч ружей, увеличив объем выпуска продукции в десять раз.

Уже в середине XIX века на Ижевском заводе освоили выпуск первой в России массовой нарезной винтовки. А в годы Великой Отечественной войны оружейники из Ижевска поставляли в действующую армию широкую номенклатуру вооружений: пистолеты ТТ, винтовки Мосина (знаменитые трехлинейки), авиационные пулеметы, противотанковые ружья конструкции Симонова и Дегтярева. Однако в историю мирового оружейного дела ижевское предприятие навсегда вошло благодаря автомату, созданному Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Его автомат называют самым известным и массовым образцом стрелкового оружия второй половины XX века.

Окончательный вариант АК был создан летом 1947 года, осенью того же года данное оружие успешно прошло серию полигонных испытаний и было рекомендовано к запуску в серийное производство. Наладить выпуск новинки было решено на Ижевском машиностроительном заводе. Преимущества автомата Калашникова перед другими системами стрелкового оружия были достаточно очевидны. Даже создатель не менее знаменитой американской штурмовой винтовки М16 Юджин Стоунер после детального изучения советского автомата вынужден был признать его превосходство по боевым качествам, особенно по удобству и неприхотливости в эксплуатации.

Впрочем, наиболее важным достоинством АК была простота конструкции и, как следствие, легкость его сборки. Нет ничего удивительного в том, что на главном сборочном конвейере «Ижмаша» всегда трудились женщины. Огромное количество автоматов Калашникова было собрано нежными женскими руками. Стоит отметить, что простота конструкции наряду с унификацией деталей – это отличительная черта всех разработок стрелкового оружия из Ижевска. Еще основатель Ижевского оружейного завода Андрей Дерябин более двух веков назад любил устраивать образцово-показательные проверки: в его присутствии рабочие разбирали несколько ружей, перемешивали детали, после чего снова собирали оружие. При этом каждое ружье отлично стреляло.

Этот же «фокус», но уже с автоматом Калашникова в 50-70-е годы прошлого века демонстрировали и руководители Ижевского машиностроительного завода. На посещавшие завод иностранные делегации подобное действо производило неизгладимое впечатление. Как результат автомат Калашникова находился и продолжает находиться на вооружении армий или специальных службы более чем 100 стран мира.

На сегодняшний день концерн «Калашников», который и стал правопреемником ижевского оружейного завода, открытого 10 июня 1807 года, является крупнейшим в России производителем боевого автоматического и снайперского оружия, а также управляемых артиллерийских снарядов и широкого спектра высокоточного оружия. Помимо этого концерн выпускает широкой ассортимент продукции гражданского назначения: спортивные винтовки, охотничьи ружья, станки и инструмент. Концерн «Калашников» является флагманом стрелковой отрасли России, сегодня на его долю приходится около 95% производства всего стрелкового оружия в стране. Продукция предприятия поставляется более чем в 27 государства мира.

На сегодняшний день в состав концерна входят три оружейных бренда: «Калашников» – боевое и гражданское оружие, «Baikal» – охотничье и гражданское оружие, «IZHMASH» – спортивное оружие. Новым направлением деятельности для концерна являются: беспилотные летательные аппараты, многофункциональные катера специального назначения и даже дистанционно-управляемые боевые модули.

Безусловно, самой известной продукцией ижевского предприятия и самым узнаваемым в мире ижевским брендом является автомат Калашникова. Благодаря гениальной простоте конструкции, а также неповторимому сочетанию технических характеристик, данное оружие было признано лучшим стрелковым оружием ХХ века и по-прежнему состоит на вооружении силовых структур Российской Федерации. Сегодня ижевское предприятие выпускает уже четвертое поколение автоматов Калашникова – АК «сотой» серии: АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105. В настоящее время завершаются государственные испытания нового автомата, который относят уже к пятому поколению – АК-12. Помимо этого концерн «Калашников» снабжает специальные подразделения нашей страны снайперскими винтовками СВД, СВДС, СВДМ, СВ-98, СВ-99, а также выпускает оружие, предназначенное для вооружения сотрудников сил правопорядка – карабин 18,5 КС-К, пистолет-пулемет «Витязь» и другие модели.

На базе знаменитого на весь мир автомата «Калашникова» было создано достаточно много образцов гражданского оружия. На базе АК «сотой» серии и другого стрелкового оружия в Ижевске были спроектированы три абсолютно новых образца гражданской продукции – «Сайга-МК107», «Сайга-9» и «Сайга-12 исполнение 340». В 2015 году концерн представил новую разработку – ружье «Сайга-12» исполнение 340. Гладкоствольное ружье, созданное конструкторами из Ижевска в тесном сотрудничестве с ведущими спортсменами Федерации практической стрельбы России, уже успело доказать свою надежность, оружие полностью готово к любым испытаниям. «Сайга-12» доказала это во время чемпионата мира по практической стрельбе из ружья, который состоялся в Италии в 2015 году. Впервые все российские призеры одержали уверенную победу в открытом классе, выступив на соревнованиях именно с этим ружьем, которое не так давно начали продавать в розницу.

Наверно, нет сегодня на территории бывшего Советского Союза ни одного охотника старше 30 лет, который не держал бы когда-то в руках одно из ружей, выпущенных в Ижевске. Иж-17, Иж-18, Иж-27 и Иж-58 можно было встретить где угодно – от Камчатки до Туркмении. Эти охотничьи ружья верой и правдой служили как охотникам-любителям, так и промысловикам. Массовое серийное производство гладкоствольного охотничьего оружия началось в столице Удмуртии в середине XX века. При этом выбор моделей по сравнению с днем сегодняшним был очень ограничен.

В ближайшей перспективе модернизация коснется модели МР-155 (надежность работы затворной группы, эргономика, увеличение износоустойчивости), МР-43 (эжектор, новая ложа, доработанный ударно-спусковой механизм, предохранитель и антабки), МР-27 (улучшенный внешний вид, новая ложа), «Лось-7» (эргономичная ложа, новое покрытие металлических частей, изменение шага нарезов, повышение надежности крепления магазина), «Барс-4» (изменения аналогичны «Лось-7» плюс введение новых калибров). В свою очередь, модернизированные охотничьи ружья и карабины ижевского производства будут постепенно замещаться на рынке или дополняться новыми, перспективными разработками местных оружейников, к примеру, МР-144/142 и МР-234.

Также на протяжении многих лет Концерн «Калашников» (ранее Ижмаш) является ведущим отечественным производителем спортивного оружия и единственным в нашей стране предприятием, выпускающим винтовки для биатлонистов под маркой «Биатлон-7» в различных исполнениях. Первая спортивная винтовка была создана в Ижевске еще 1949 году, работами над ней руководил конструктор Евгений Федорович Драгунов. Начиная с 1950 года, в Ижевске был налажен выпуск прекрасно зарекомендовавших себя разнообразных видов спортивного оружия, с помощью которого теперь уже несколькими поколениями советских и российских спортсменов и спорстменами некоторых других государств установлено большое количество мировых рекордов, а также завоевано большое количество высших олимпийских титулов.

Если вы 10 июня будете в Ижевске, обязательно посетите музей «Ижмаш», который в честь 210-летия со дня основания Ижевского оружейного завода (сегодня Концерн «Калашникова») и 190-летия музея проводит День открытых дверей. В субботу, 10 июня, все желающие смогут бесплатно посетить экспозиции музея, которые посвящены жизни великого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова и истории создания самого известного в мире автомата – автомата Калашникова, а также познакомиться с более чем двухвековой историей производства оружия в Ижевске. 10 июня музей будет работать бесплатно, он будет открыт для посетителей с 8:30 до 16:30. Адрес музея: улица Свердлова, 32 (Площадь оружейников).

Сегодня в коллекции музея представлена очень богатая, двухвековая история Ижевского оружейного завода, которая раскрывается через экспонаты. Коллекция музея насчитывает более 350 образцов холодного и стрелкового оружия, а также порядка 30 мотоциклов, которые ранее выпускались на предприятии. В коллекции музея можно увидеть старинные опытные макеты станков, ружья и винтовки XIX века, авиапушки и пулеметы XX века, в коллекции мотоциклов имеется подлинник опытного образца мотоцикла Иж-1 еще 1928 года выпуска.

Сегодня музей занимает старейшее здание Ижевска. В разные годы в его стенах находились денежная кладовая, гауптвахта, кухня со столовой и даже местное лесничество.

Источники информации:

https://kalashnikov.com

http://vvesti.com/istoriya/istoriya/legendarnomu-izhmashu-210-let

http://rvio.histrf.ru/soobshestvo/post-5291

Материалы из открытых источников

Автор: Юферев Сергей

Источник: nnm.me