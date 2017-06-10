“Военная приемка. След в истории”. “Суворов. Альпы. 200 лет спустя”

В истории русской армии было три по-настоящему больших и славных похода на Запад, когда нашего русского солдата Европа встречала как освободителя. В 1945 мы выгоняли со своей земли немцев во главе с Гитлером. В 1812 – французов во главе с Наполеоном. И победили его! Но было еще один поход – 1799 года во главе с А.В. Суворовым. Многие толком не знают, с какой целью был организован этот поход, кого победили и кого освободили. А ведь в этот раз мы ушли куда западнее Берлина и едва не добрались до Франции. Причём, никакого врага со своей земли мы не выгоняли. Ведь тогда русский солдат пошёл в Европу для того, чтобы помочь другу!

Только в нашем фильме мы примерим на себя форму солдат того времени. И расскажем, каково это: заночевать в горах на высоте больше двух тысяч метров! Впервые в нашем фильме мы покажем, как на самом деле выглядел Суворов. И самое главное, вас ждёт военная приёмка – и суворовской формы, и оружия той славной эпохи. Все эти эксперименты мы честно проведём не просто в Альпах, а на тех самых перевалах, где прошли наши войска. Это новый проект телеканала «Звезда» – «Военная приёмка. След в истории».



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Источник: www.youtube.com