В Москве задержан директор «Роснано»

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и Главного следственного управления Следственного комитета России задержали в Москве управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова.

Против Горькова возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ о злоупотреблении полномочиями.

«По версии следствия, Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 годы вопреки установленному порядку и интересам АО „РОСНАНО“ и его единственного акционера — государства размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ „Смоленский банк“ в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка АО „РОСНАНО“ лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей», — сказано в сообщении на сайте СК РФ.

При этом из указанного банка непосредственно накануне отзыва лицензии были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей

Максимальное наказание по уголовной статье, которую вменяют директору, — до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как телеведущий Владимир Соловьев предложил снять с должности и отдать под суд председателя правления ОАО «Роснано» Анатолия Чубайса.

Напомним, «Роснано», которой в настоящее время управляет Чубайс, это государственная корпорация, созданная в 2007 году для развития нанотехнологий. В 2016 году Генпрокуратура выносила руководству организации предупреждение о нарушении законодательства о госзакупках.

Сам Анатолий Чубайс является видным государственным управленцем и известен как активный участник создания рыночной экономики в России, в том числе личным вкладом в пропаганду приватизации. В 1992 году Чубайс, занимая пост председателя Госкомимущества, пообещал россиянам по два автомобиля «Волга» за один приватизационный чек — ваучер. В реальности из десятков миллионов владельцев ваучеров никто не получил ни одной «Волги», однако людям со связями и доступом к закрытой информации удалось благодаря скупке ваучеров приватизировать национальное благосостояние бывшего СССР — промышленные предприятия и другую крупную собственность.

Источник: nnm.me