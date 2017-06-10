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Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2017

09:41. 10 июня 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

В Донецке ранен мужчина из-за обстрела украинской армии

В Донецке ранен мужчина из-за обстрела украинской армии

Мирный житель получил ранения на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

«Около 21:45 украинская сторона начала обстрел поселка Трудовские Петровского района Донецка. В результате множественные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения», — говорится в сообщении.

Он добавил, что пострадавший госпитализирован в Республиканский травматологический центр, его состояние стабильное.

По предварительной информации, обстрел населенного пункта накануне вечером велся из минометов калибра 120 мм.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия восемь раз нарушила перемирие в ЛНР

Украинская армия восемь раз нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Калиновка, Санжаровка, Логвиново и Желобок.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская полиция соучастник преступлений ВСУ

Авторская съемка военкоров команды News Front

Пострадавшая жительница Александровки, на условиях анонимности, рассказала, как украинская полиция в Марьинке сопровождает бронетехнику ВСУ, во время обстрела жилых кварталов Республики.

«Каждый день стреляют, каждый день. Начинают вечером и заканчивают обстрелы утром. Две недели назад на мою веранду прилетело, прям двери пробило. В 26 августа 2015 года был прилет в крышу, тут ничего не было», — рассказала жительница Александровки.

«Сегодня с Марьинки в 12 ночи обстрел начался, думали скорая ехала, оказывается БМП сопровождала полиция с мигалками, приехали обстреляли и уехали с мигалками, люди были в шоке, полиция сопровождает БМП. Страшно», — добавила мирная жительница.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Помощь Виктории Магер



Некоторое время назад размещал материал http://colonelcassad.livejournal.com/3444111.html посвященный Виктории Магер.
В 2014 году Вика закрыла собой трехлетнюю сестру при обстреле Еленовки украинской артиллерией и получила тяжелые ранения. Ее тогда вывезли в Москву и благодаря помощи многих неравнодушных людей, прооперировали и обеспечили послеоперационную реабилитацию. Недавно выяснилось, что семья Вики не имеет собственного жилья, а у отца рак гортани 4-й степени.




Был организован сбор средств в помощь Вике и ее семье. Уже собрано и передано http://russiancommun.livejournal.com/288260.html 400 000 рублей.



Пожертвования поступают до сих пор (на карточке еще где-то 25-30 тыс рублей) – все что накопится, будет также передано в помощь Вике и ее семье.
Кто желает поддержать Вику Магер, вот телефон ее матери Ларисы – 8 931 601 74 08.

Всем кто помог рублем или перепостом, большое спасибо!


 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция
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