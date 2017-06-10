Сводки от ополчения Новороссии 10 июня 2017
- 09:23 В Донецке ранен мужчина из-за обстрела украинской армии.
- 07:30 Украинская армия восемь раз нарушила перемирие в ЛНР.
- Вчера 23:59 Украинская полиция соучастник преступлений ВСУ.
- Вчера 21:28 Помощь Виктории Магер.
В Донецке ранен мужчина из-за обстрела украинской армии
Мирный житель получил ранения на западе Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Об этом пишет ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.
«Около 21:45 украинская сторона начала обстрел поселка Трудовские Петровского района Донецка. В результате множественные осколочные ранения получил мужчина 1961 года рождения», — говорится в сообщении.
Он добавил, что пострадавший госпитализирован в Республиканский травматологический центр, его состояние стабильное.
По предварительной информации, обстрел населенного пункта накануне вечером велся из минометов калибра 120 мм.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия восемь раз нарушила перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Алмазной, поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Калиновка, Санжаровка, Логвиново и Желобок.
Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская полиция соучастник преступлений ВСУ
Авторская съемка военкоров команды News Front
Пострадавшая жительница Александровки, на условиях анонимности, рассказала, как украинская полиция в Марьинке сопровождает бронетехнику ВСУ, во время обстрела жилых кварталов Республики.
«Каждый день стреляют, каждый день. Начинают вечером и заканчивают обстрелы утром. Две недели назад на мою веранду прилетело, прям двери пробило. В 26 августа 2015 года был прилет в крышу, тут ничего не было», — рассказала жительница Александровки.
«Сегодня с Марьинки в 12 ночи обстрел начался, думали скорая ехала, оказывается БМП сопровождала полиция с мигалками, приехали обстреляли и уехали с мигалками, люди были в шоке, полиция сопровождает БМП. Страшно», — добавила мирная жительница.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Помощь Виктории Магер
Некоторое время назад размещал материал http://colonelcassad.livejournal.com/344
В 2014 году Вика закрыла собой трехлетнюю сестру при обстреле Еленовки украинской артиллерией и получила тяжелые ранения. Ее тогда вывезли в Москву и благодаря помощи многих неравнодушных людей, прооперировали и обеспечили послеоперационную реабилитацию. Недавно выяснилось, что семья Вики не имеет собственного жилья, а у отца рак гортани 4-й степени.
Был организован сбор средств в помощь Вике и ее семье. Уже собрано и передано http://russiancommun.livejournal.com/288
Пожертвования поступают до сих пор (на карточке еще где-то 25-30 тыс рублей) – все что накопится, будет также передано в помощь Вике и ее семье.
Кто желает поддержать Вику Магер, вот телефон ее матери Ларисы – 8 931 601 74 08.
Всем кто помог рублем или перепостом, большое спасибо!
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