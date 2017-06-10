Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 июня 2017

Катар и другие страны должны прекратить поддерживать террористов — Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил Катар в «финансировании терроризма на очень высоком уровне» и призвал срочно положить этому конец, передает ВВС.

«Мы просим Катар и другие страны в регионе срочно прекратить поддерживать террористов», — сказал Д.Трамп.

Ранее на этой неделе девять стран, в том числе Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций и в пропаганде экстремистской идеологии.

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Россия и США провели «тайные переговоры» по зонам деэскалации в Сирии, — источник

Представители России и США провели по меньшей мере две «тайные встречи» по вопросу о зонах деэскалации в Сирии, заявляет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. По данным источников газеты, встречи проходили в Иордании, в них также принимали участие представители иорданских властей. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил страну вскоре после этих встреч. По данным издания, еще одна встреча должна была состояться на этой неделе в Аммане, однако была отменена из-за трудностей в согласовании времени ее проведения. Читайте также: Гражданская война в Сирии остановлена, — Генштаб Как сообщают источники, проведение дальнейших переговоров находится под угрозой из-за нарастающего напряжения между США и Сирией. При этом, они подчеркивают, что США надеются найти способ сотрудничать с РФ и уничтожить террористическую группировку ИГИЛ*. Если зоны деэскалации докажут свою эффективность, США и РФ могут договориться об их установлении на других территориях, подчеркивают источники издания. Представители госдепартамента США не предоставили никаких подробностей о возможных переговорах. Посольство РФ в США пока никак не прокомментировало ситуацию. Читайте также: Большой успех Армии Сирии и ВКС РФ — вопреки ударам США, войска вышли к границам Ирака и Иордании (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Жуткие кадры: США сжигают фосфором Ракку и Мосул, заявляя о «дымовых завесах» (ФОТО, ВИДЕО)

ВВС США и союзных стран в последнее время начали активно применять запрещенные зажигательные фосфорные боеприпасы в Ираке и Сирии. Соответствующие кадры с места событий появляются в сети уже не первую неделю. Сухопутная операция по взятию Мосула и Ракки привела к большим жертвам среди наступающих американских союзников, потери исчисляются многими тысячами. Отчаявшись добиться победы с помощью традиционных форм ведения боевых действий, американцы дали добро на применение запрещенных международными конвенциями видов вооружений. В пятницу международная коалиция, возглавляемая США, наконец признала, что применяет фосфорные бомбы в Сирии, но это происходит якобы без нарушений международных норм. Кроме того, утверждается, что принимаются меры предосторожности в отношении гражданского населения. «В соответствии со своей политикой коалиция не обсуждает размещение, оснащение (своих сил) конкретными видами боеприпасов и их применение. Тем не менее в соответствии с правилами (ведения) военных действий боеприпасы с белым фосфором используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток», — сказано в официальном пресс-релизе американской коалиции по борьбе с «ИГИЛ». Это циничное утверждение было распространено коалицией в ответ на новость сирийского государственного агентства «САНА», в которой говорилось, что в четверг в процессе бомбардировок авиацией коалиции города Ракка были применены запрещенные фосфорные боеприпасы. Об этом журналистам сообщили местные жители. В сообщении подчеркивалось, что в результате этих атак есть жертвы среди мирного жителей. На кадрах нижу хорошо видны истинные цели применения фосфора силами коалиции США и можно с уверенностью утверждать, что это не «постановка дымовых завес, маскировка и установка меток». На видео показано боевое применение зажигательных боеприпасов. Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено международными конвенциями по вооружениям. «Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск причинения случайного вреда мирному населению и ущерб гражданским объектам. Однако ИГИЛ продолжает проявлять вопиющее неуважение к невинным людям, убивая мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, и коалиция не будет сидеть сложа руки и позволять людям умирать, если мы можем помочь защитить их», — подчеркивается в заявлении международной коалиции. Напомним, что США с 2014 г. проводят в Сирийской Арабской Республике операцию против «ИГИЛ»* без согласия официальных властей страны. Читайте также: Это был настоящий ад, — раненые украинские военные рассказали о провальной атаке в ЛНР (ВИДЕО 18+) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Выход к границе





Вчера Генштаб, а вслед за этим и источники "Хэзбаллы" и САА подтвердили, что был совершен марш-бросок в обход Ат-Танфа и выход к границе. Фактически, таким образом ставится своеобразный блок для американских планов в Сувейде.

Осуществляя подготовку боевиков на территории Иордании совместно с британцами и иорданцами, США сначала использовали Иорданию как плацдарм для входа в Сувейду, а затем начали использовать уже занятые районы юго-восточной Сирии для организации операций "Новой Сирийской Армии" (сугубо ЦРУшная креатура) и аффилированных группировок. Формальный предлог – война против Халифата. Ат-Танф в этой схеме являлся тренировочным лагерем для боевиков и базой передового развертывания, где было размещено порядка 100-150 человек из состава специальных подразделений США и Британии. Летом прошлого года из этого района осуществлялось наступление на Абу-Кемаль http://colonelcassad.livejournal.com/283 3358.html , которое закончилось позорным разгромом и эпическим драпом на 200-250 километров назад.(Для Халифата первая половина лета 2016 года была весьма успешна – победы под Абу-Кемалем и Табкой позволили "черным" на время поднять пошатнувшийся военный престиж). Это в значительной степени сорвало амеркианские планы по расширению своего влияния в юго-восточной Сирии.

Попытки Ирана продвинуться к Ат-Танфу напрямую, пытались купировать авиаударами и пропагандой. Как не трудно заметить, это не возымело должного действия. Пока американцы судорожно пытались предотвратить прямое продвижение к Ат-Танфу, был осуществлен своеобразный обходной маневр – механизированная группа просто выдвинулась к границе к востоку от Ат-Танфа и не встречая особого сопротивления, вышла к ней к вечеру 9 июня, полностью отрезав США и Ко, от территории остальной Сирии.Важно понимать, что сам Ат-Танф и прилегающая к нему пустыня, особой ценности сами по себе не представляют. Но если рассматривать их как плацдарм для продвижения своих операций в центральной и юго-восточной Сирии, то совсем другое дело.







Эти намерения не укрылись от российско-иранской коалиции и американцам по сути вернули должок за Табку. В свое время, США форсировав Евфрат, поставили блок для продвижения сирийской армии к Табке и Ракке. Пришла пора возвращать долги. Сначала, сирийская армия отрезала от сирийско-иорданской границы и американцев восточный Каламун (который тщетно рассчитывал на соединения с силами боевиков из Иордании), а теперь отрезают американские силы у границы от остальной Сирии, в частности, ликвидируя возможность наступать вдоль границы к Абу-Кемалю. Попутно, решается задача соединение с шиитскими формированиями наступающими к сирийско-иракской границы со стороны Ирака.



Абу-Кемаль, в качестве одной из стратегических целей, уже давно находится в планах У США, но есть вероятность, что до повторного похода на Абу-Кемаль вообще не дойдет, особенно если в ближайшие недели шиитские отряды из Ирака войдут у границы в соприкосновение с коллегами из Сирии и по сухопутному мосту, начнется перекачка живой силы из Ирака в Сирию, которая будет использована для дальнейшего освобождения юго-восточной Сирии с последующим продвижением к Абу-Кемалю.







Американцев это понятное дело устроить не может, так как если оставить все как есть, то получается, что вся стратегия с использованием Иордании теряет всякий смысл. Контроль над куском пустыни у границы, это явно не то, чего США хотели достичь активизируя действия в юго-восточной Сирии. Судя по вбросам в американской прессе https://ria.ru/syria/20170610/1496243103.h tml, США ведут кулуарные переговоры с РФ на предмет организации "зон деэскалации" в районе Ат-Танфа. Но при текущей конфигурации зон влияния, это уже скорее выгодно Ирану, так как прекращение нападений американских "прокси" на иранских, позволит Ирану беспрепятственно продолжить сооружение сухопутного коридора, пока американцы будут сидеть в "зоне деэсаклации", при этом они фактически лишаются повода находится в Сирии, так как эта территория более не граничит с территориями удерживаемыми Халифатом.



Существует серьезная вероятность, что США попробуют натравить на вытянувшуюся к границе оперативную кишку часть своих "прокси", чтобы "продолжить войну с Халифатом". Слухи о новом авиаударе в районе Ат-Танфа пока до конца не подтвердились, но эта агрессия против действий просирийских формирований, симптом нарастающего раздражения США текущим развитием дел в юго-восточной Сирии. С другой стороны, ограниченные силы в Иордании и грядущий переток контингентов шиитов из Ирака, резко снижают шансы американцев переиграть ситуацию в свою пользу. Возможно, в качестве ответной меры, следует ожидать активизации действий боевиков в Дераа и новых авиаударов. Но это весьма туманные перспективы, а пока, США очевидно уступают Ирану и Ко в конкурентной борьбе за границу.







Российско-иранская коалиция, в случае успешного завершения купирования проблемы Ат-Танфа, может приступить к дальнейшему продвижению через пустыню к Евфрату, с целью выходу к Абу-Кемалю и Дейр-эз-Зору.

Последний кстати в очередной раз выстоял. Наступление боевиков было отбито, (https://twitter.com/MmaGreen/status/8732 74539320508420 – сирийские солдаты отмечают отражение 4-х часовой атаки боевиков), а часть позиций потерянных несколько дней назад, снова вернулись под контроль САА, включая позиции на базе "Панорама".







Текущий ход войны определенно внушает оптимизм, но расслабляться конечно рано.

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Большой успех Армии Сирии и ВКС РФ — вопреки ударам США, войска вышли к границам Ирака и Иордании (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА)

В Минобороны РФ рассказали о выходе Сирийской армии к границам Ирака и Иордании и взятии под контроль свыше 100 км пограничной территории. Об этом в пятницу на брифинге заявил командующий российской войсковой группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин. «Успешно развивается наступление далее на восток в направлении на Абу-Кемаль. Общее продвижение на данном направлении составило 184 километра. Правительственные войска выбили террористов из населенного пункта Эль-Буда и в 40 километрах южнее вышли на сирийско-иракскую границу. Наступление продолжается. Отряды «Сирийской свободной армии», действующие к северо-востоку от города Думейра при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон ведут с властями переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Также значительно улучшилось положение правительственных войск на юге провинции Эс-Сувейда. ВС Сирии удалось занять ряд стратегических высот и коммуникаций в данном районе, лишив бандформирования возможности свободно перебрасывать резервы и грузы на юге страны. Читайте также: Армия Сирии выбивает боевиков США с ключевой горы, уничтожив силы врага (ВИДЕО) Однако в ходе наступления правительственные войска столкнулись с противодействием со стороны авиации международной коалиции под руководством США. Американцы абсолютно безосновательно выдвинули сирийской армии ультимативные требования не приближаться к позициям так называемой «Новой сирийской армии». Свои действия они мотивируют абсурдными утверждениями, что правительственные войска создают угрозу для американских баз и лагерей по подготовке боевиков оппозиции на юге Сирии». В результате авиация коалиции и опорные пункты боевиков «Новой сирийской армии» преградили путь правительственным войскам, которые выполняя задачу разгрома группировки ИГИЛ и в ходе своего продвижения обеспечивают контроль выставлением пограничных застав по участку границы с Ираком, к северо-востоку от Ат-Танфа до Абу-Кемаля. Это является нарушением суверенного права Сирийской Арабской Республики охранять свои границы. На вопрос для чего это делается и как это помогает в борьбе с ИГИЛ — представители Военного командования США невнятно поясняют, что они чувствуют опасность от правительственных сил. При этом, что это за опасность и откуда она исходит, не объясняется. Создается впечатление, что для коалиции представляют опасность не террористы ИГИЛ, а правительственные войска Сирии. При этом российское командование группировки войск в Сирии прилагает максимальные усилия для деконфликтации сторон и обеспечения безопасности сирийских войсковых группировок. Несмотря на это противодействие, в ходе наступления армии САР и отрядов ополчения на позиции ИГИЛ восстановлен контроль за сирийско-иорданской границей на участке 105 километров. Выставлено 9 пограничных застав, подписаны соглашения с 22 населенными пунктами, чем завершен процесс примирения с племенами друзов и бедуинов, контролирующих этот район. Действия правительственных войск по взятию под контроль сирийско-иорданской границы и границы с Ираком продолжаются», — рассказал генерал-полковник Сергей Суровикин В ходе того же брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковник Сергей Рудской озвучил риторический вопрос: «Значимых результатов борьбы с ИГИЛ коалиции, возглавляемой США мы не видим. Продекларировав цель борьбы с международным терроризмом, коалиция наносит удары по сирийским войскам, беспрепятственно выпускает боевиков ИГИЛ из районов окружения, усиливая группировки террористов в районах Пальмиры и Дэйр-эз-Зора. Хочется задать вопрос, зачем они это делают и какие реальные цели преследуют?» * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Меморандум о зонах деэскалации дает надежду на прекращение войны в Сирии

Несмотря на подписанный меморандум обстрелы позиций войск Сирии в провинциях Латакия и Идлиб продолжаются, но их количество уменьшилось в разы. Так за прошедшую неделю зафиксировано свыше 10 обстрелов позиций сирийских войск. Хотя не все группировки соблюдают режим прекращения боевых действий, но в целом есть заметный положительный результат. Потерь среди мирного населения и военнослужащих Сирийской армии нет, а это главное. Отсутствие активных боевых действий создает все возможности для возвращения мирных жителей в покинутые ранее дома. Как стало известно корреспонденту «Русской Весны», в Латакии сформирована комиссия по возвращению мирных жителей, которую возглавляет Али Кияли. Данная комиссия планирует оказание помощи всем беженцам, покинувшим северо-восточные районы провинции Латакия. Большинство проживающих здесь туркмены (туркоманы). Они были вынуждены бежать от войны в другие регионы Сирии, а также в лагеря беженцев, находящиеся на юге Турции. «Введение режима прекращения боевых действий, обеспечивает безопасность и дает надежду на скорое возвращение всех, покинувших родные места», — заявил глава комиссии. Так же, по его словам, в планах комиссии работа с бывшими боевиками, решившими сложить оружие и вернуться к мирной жизни. «Мы примем всех, у кого на руках нет крови, и обязательно поможем им адаптироваться к жизни без оружия», — подчеркнул Али Кияли. Со времени подписания меморандума о введении зон деэскалации конфликта прошел месяц, а уже сейчас становится ясно, что проделана огромная работа, позволяющая вернуть мир в районы, где совсем недавно звучали выстрелы и взрывы снарядов. Читайте также: Гражданская война в Сирии остановлена, — Генштаб

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Юг Сирии как камень преткновения: США продолжают атаковать проправительственные силы

Сегодня Международная антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии. Как утверждают в штабе самой коалиции, нанесенный по сторонникам Башара Асада ракетный удар был ответом на более раннюю провокацию. Якобы он был нацелен против грузовиков с оружием и военный дрон проправительственных сил, которые прежде того первыми открыли огонь по войскам коалиции. Как будет развиваться ситуация пока трудно предсказать. В любом случае, в последнее время агрессия США против Сирийской Арабской Армии (САА) и поддерживающих ее сил становится все более открытой. Возможно ли, что со временем ситуация на юге Сирии перерастет в открытое столкновение между правительственными силами и проамериканской коалицией? Что в данных обстоятельствах может и должна сделать Россия? В этом ФАН помог разобраться эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Я всегда говорил, что южные регионы Сирии всегда будут наиболее сложными и проблемными с точки зрения реализации планов по деэскалации конфликта. Там наиболее велико присутствие США. С другой стороны, в отличие от той же провинции Ракка, этот регион наиболее важен для самого сирийского правительства», — прежде всего, отмечает политолог. Учитывая важность пограничных территорий для Дамаска, следует ожидать, что Асад не будет ослаблять военное присутствие лояльных ему сил на этом участке Сирийской пустыни. Он не готов потерять контроль над сирийской границей с Иорданией и Ираком. «Если с тем, что импровизированная американо-курдская коалиция возьмет Ракку все основные участники конфликта — Россия, Турция, официальный Дамаск — уже так или иначе согласились, то на то, чтобы США стали фактическими хозяевами границы с Иорданским королевством и большей части границы с Ираком, никто согласия не давал. Дамаск просто не может согласиться на такой раздел страны. Потому мы и наблюдаем выдвижение аффилированных с Ираном шиитских отрядов и сирийской армии к этой территории», — поясняет Владимир Брутер.

Фото: pixabay.com США находятся на территории Сирии незаконно. Более того, никаких гласных или даже негласных договоренностей о том, что США будут контролировать южную часть страны непосредственно или через своих сателлитов никогда не было. Читайте также: Сирийский беспилотник атаковал коалицию США, — Пентагон «Сирия настаивает, что никаких обязательств по отношению к поддерживаемым США группировкам, расположившимся у иорданской границы, она не имеет. В свою очередь, США попросту заявляют, что они находятся там, где находятся, и будут наносить по сирийским войскам разящие удары с воздуха, если посчитают, что те им как-то угрожают. Как может быть разрешена эта ситуация? Только с помощью российско-американского соглашения по Сирии. До тех пор ситуация, возможно, и не перейдет в открытое и полномасштабное столкновение между сирийскими войсками и проамериканской коалицией, но и улучшаться не будет», — приводит свою точку зрения политолог. В отличие от Сирии Россия имеет свои рычаги воздействия на США. Если бы военное присутствие России в южных провинциях Сирии было более значительным — скажем, сравнимым с тем, что имеется на средиземноморском побережье — то американские войска никогда не посмели бы войти туда и тем более бомбить позиции САА.

Фото: almasdarnews.com / Ivan Castro «Только после того, как США и их сателлиты в каком-то виде присоединятся к формату переговоров в Астане, напряженность в южных регионах начнет спадать. Возможно, в настоящий момент США не испытывают к тому особой тяги. Тем не менее, я думаю, что совместных усилий Ирана, Турции и России может быть достаточно, чтобы склонить их к какому-то компромиссу. После этого можно будет достигнуть некоего, пусть и очень ограниченного, взаимопонимания по сирийскому вопросу», — подводит итог Владимир Брутер.

Фото: mid.ru Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала руководство Международной коалиции во главе с США с просьбой проявлять большую ответственность во время ударов по сирийской территории. Читайте также: США вновь нанесли удар по сирийским военным «Вновь призываем руководство антиигиловской коалиции под руководством США более ответственно относиться к планируемым авиаударам, которые планируются участниками этого альянса по позициям джихадистов в Сирии. Мы неоднократно это подчеркивали, подобные непродуманные действия усугубляют страдания именно мирных сирийцев», — отметила она. Иван Верихов

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Черная метка

Катар превращается…превращается Катар…в исторического спонсора терроризма.От США это слышать особенно смешно.Тем не менее, данное заявление – плохой знак для Катара, который очевидно ждет показательная порка за грехи остальных.Пассаж про выдающихся генералов выглядит в этой связи плохо скрываемой угрозой.

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Брифинг Генштаба по военной обстановке в Сирии

Официальный брифинг заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба генерал-майора Рудского и командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Суравикина по военной обстановке в Сирии.



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Cамолеты ВКС РФ охотятся на боевиков ИГИЛ на востоке Хамы (ФОТО)

Сегодня ВКС России нанесли большое количество авиаударов на востоке провинции Хама, уничтожив военную технику и боевиков ИГИЛ, движущихся в районе Итрия. Российская авиация совершила десятки вылетов между 02:00 и 08:45 утра, атакуя основной маршрут снабжения «ИГИЛ», который ведет с востока Хамы в провинцию Аль-Ракка. Авиаудары ВКС наносятся в преддверии широкомасштабного наступления Сирийской Арабской Армии и ее союзников, которое начнется в ближайшее время в районе г. Саламия. Правительственные войска планируют очистить эту территорию, с целью обеспечения безопасности основного маршрута снабжения города Алеппо. Самолеты ВКС РФ уже несколько месяцев активно работают на востоке Хамы, уничтожая позиции и отряды боевиков ИГИЛ* в районе Саламии. На фото ниже террористы сфотографировали российский истребитель во время одного из таких боевых вылетов. Читайте также: Яркие кадры боев: Армия Сирии и ВКС России прорывают оборону ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зору (ВИДЕО, КАРТА) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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