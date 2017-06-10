Русское «нет»: НАТО в Эстонии не место

Натовский многонациональный батальон вызвал бурю восторгов у премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, предвкушающего будущий экономический рост, увеличение количества рабочих мест и, конечно же, укрепление системы национальной и региональной безопасности. Только с ним не все согласны: большинство русских Эстонии не желают видеть в стране НАТО.

Красивые слова о том, что нужно послать определенные «сигналы России», про оборонительные шаги, и прочая словесная мишура не способны скрыть истинные намерения союзников: осуществление антироссийских провокаций и проверка ее на прочность и выдержку. Сорвется или нет?

Разумная часть эстонского населения не желает такой «помощи». В их числе, помимо русских, представители Объединённой Левой партии Эстонии (ОЛПЭ). Но лучше перейти к цифрам.

Пребывание в Эстонии натовских военных поддерживает 27% русскоговорящих жителей Эстонии, среди эстонцев – 89% опрошенных, согласно данных опроса, проведенного в марте 2017 года в рамках исследования «Общественное мнение и государственная оборона».

В целом, русские высказывались в основном против пребывания союзников – 57%, в то время как эстонцы, негативно относящиеся к подобной «поддержке» НАТО, составили порядка 6% недовольных в результате опроса. Если сравнить данные 2017 года с результатами опроса 2015 года, то два года назад недовольных набралось 25%, тех, кто поддерживал – 68%.

Неизменной остается только позиция ОЛПЭ, требующей вывести иностранные войска с эстонской территории. Представители этой партии заявляют, что Эстония утратила свою независимость и теперь находиться под внешним управлением.

Эстонская экономика в плачевном состоянии, министры некомпетентны, военная истерия переходит все разумные границы. К чему такие военные расходы, когда внутренние проблемы не решаются, а только нарастают? В стране отсутствует равноправие, власть пытается навязать приоритет одной нации над другой, выдавливая русскоязычное население из жизни страны. Присутствие батальонов НАТО в Эстонии только нагнетает обстановку.

Мнения в Эстонии разделились. При этом простые эстонцы не видят в России угрозу, полагая, что за накал страстей благодарить нужно эстонские СМИ и руководство страны. Многие не верят, что натовцы станут за них воевать. Чем полагаться на союзников, лучше бы развивали собственные силы обороны и полицию, а не пытались поссориться с соседом.

Вопросы национальной обороны понятны и не вызывают отторжения, а вот пребывание у российских границ иностранных военных не вызывает ничего, кроме опасений и повышенного внимания к Эстонии. Неплохо бы вспоминать об этом и новоиспеченному президенту Керсти Кальюлайд. Хотя для нее политика до сих пор остается загадкой, опыта не имеется, знаний тоже. Что с взять с биолога-евробюрократа, кроме глупых шашней с НАТО?