Провал последней крупной наступательной операции вермахта

70 лет назад, 6 марта 1945 г., началась Балатонская операция. Это была последняя крупная оборонительная операция Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Советские войска отразили удар немецкой группы армий «Юг» (операция «Весеннее пробуждение») и перешли в наступление на Вену.

Германское командование надеялось отбросить войска Красной Армии за Дунай, ликвидировав тем самым угрозу Вене и южным районам Германии и сохранив за собой одно из последних доступных немцам нефтяных месторождений. Наступление немецких 6-й танковой армии СС, 2-й танковой и 6-й полевой, 3-й венгерской армий стало последней крупной наступательной операцией вермахта во Второй мировой войне.

Положение перед операцией. Планы сторон

Советский Союз. Наступление советских войск на южном крыле стратегического советско-германского фронта вело к освобождению от нацизма и профашистских сил Юго-Восточной и Центральной Европы. Активное наступление 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов в Венгрии и Чехословакии оттягивало большие силы германских войск с центрального, берлинского направления. Советские войска приближались к границам Южной Германии. Поражение Третьего рейха было уже не за горами.

Через три дня после взятия Будапешта, 17 февраля, Верховный главнокомандующий отдал приказ войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов провести наступательную операцию с целью разгрома группы армий «Юг» и захвата района Братиславы, Брно и Вены. Советские войска должны были выйти на подступы к Южной Германии. Войска 2-го Украинского фронта должны были нанести удар из района севернее Эстергома в направлении на Братиславу и далее на Вену. 3-й Украинский фронт планировал удар из района севернее озера Балатон в обход столицы Австрии с южного направления. Наступление было назначено на 15 марта.

К середине февраля войска Малиновского главными силами вели бои в юго-восточной части Чехословакии и освободили часть Словакии. 17 февраля ударная группировка противника, насчитывавшая около 400 танков и САУ (1-й танковый корпус СС), нанесла удар по 7-й гвардейской армии Шумилова, которая занимала плацдарм на западном берегу реки Грон. В ходе жестокого сражения армия Шумилова понесла большие потери и была вынуждена оставить плацдарм, отойдя на восточный берег реки. Малиновский перебросил в район боев ряд подкреплений и стабилизировал фронт. Немцы не смогли развить первый успех.

Войска 2-го Украинского фронта располагались севернее Дуная, на рубеже реки Грон. Войска 3-го Украинского фронта и 46-я армия 2-го Украинского фронта вели бои в западной части Венгрии на рубеже восточнее Эстергома, юго-западный берег озера Веленце, озеро Балатон и северный берег Дравы. На левом фланге фронта Толбухина действовали войска Народно-освободительной армии Югославии.

Однако, ещё до завершения подготовки нового наступления, во второй половине февраля советская разведка получила данные о концентрации мощной германской танковой группировки в Западной Венгрии. Первоначально эти данные в Генштабе восприняли с недоверием. Было удивительно, что в тот момент, когда советские войска были в 60 км от Берлина и готовили наступление на германскую столицу, Гитлер снял 6-ю танковую амию СС с запада и перебросил её не под Берлин, а в Венгрию.

Вскоре данные подтвердились, и стало ясно, что противник готовит крупное наступление в районе озера Балатон. Поэтому советская Ставка дала указания 2-му и 3-му Украинским фронтам перейти к обороне, истощить силы врага в жестких оборонительных боях и разгромить ударную немецкую группировку. При этом советские войска должны были продолжать подготовку Венской операции, чтобы сразу после разгрома вражеской группировки перейти в наступление на венском направлении.

Разведывательные данные о перегруппировки сил врага позволили выявить направления готовящихся ударов и самое главное, направление главного удара. Командование 3-го Украинского фронта, используя опыт битвы на Курской дуге, на предполагаемом направлении главного удара врага оборудовало глубокоэшелонированную оборону. В ряде мест её глубина достигла 25-30 км. Особенное внимание было уделено противотанковой обороне, включая создание заграждений всех видов. Опасные направления были плотно заминированы. Всего на 83-километровом участке от озера Балатон до Ганта, где ожидали главный удар бронетанковых сил врага, подготовили 66 противотанковых районов и сосредоточили почти две трети всей артиллерии фронта. На ряде участков плотность орудий и минометов довели до 60-70 стволов на один километр. Были подготовлены укрытия для людей и техники, выделены противотанковые резервы. Особое внимание уделили возможности осуществления широкого маневра силами как по фронту, так и из глубины.

На участке, где ждали главный удар противника, советские войска располагались в два эшелона. В первом стояли 4-я гвардейская армия Никанора Захватаева и 26-я армия Николая Гагена, во втором — 27-я армия Сергея Трофименко, которую передали из состава 2-го Украинского фронта. На второстепенном направлении от западной оконечности озера Балатон располагались войска 57-й армии Михаила Шарохина. На левом фланге держала оборону 1-я болгарская армия под началом Владимира Стойчева. К левому флангу 3-го Украинского фронта в районе Валпово примыкала 3-я югославская армия. В резерве фронта располагались 18-й и 23-й танковые, 1-й гвардейский механизированный и 5-й гвардейский кавалерийский корпуса, а также несколько артиллерийских и других частей и соединений.

Германия. По приказу Адольфа Гитлера немецко-венгерские войска должны были перейти в контрнаступление в районе озера Балатон. Ещё в середине января 1945 г. верховное командование отдало приказ о переброске 6-й танковой армии СС из района Арденн и ряда соединений из Италии в Венгрию. 25 января 1945 г. фюрер заявил, что в настоящее время первостепенное значение имеют нефтеносные районы и нефтяные источники Венгрии, так как без этой области, которая даёт Третьему рейху 80% нефтедобычи, продолжать войну будет нельзя. У Германии осталось только два нефтяных месторождения — в Цитерсдорфе (Австрия) и в районе озера Балатон (Венгрия). Чтобы удержать последние источники нефти, необходимые для военно-воздушных и бронетанковых сил, германское верховное командование перебросило главные ударные силы с Западного фронта в Венгрию.

Несмотря на угрозу на берлинском направлении и тяжелые бои в Восточной Померании, куда первоначально хотели перебросить 6-ю танковую армию СС, германское командование решило нанести контрудар в Венгрии. При успехе операции немцы надеялись отбросить войска Красной Армии за Дунай, ликвидировав угрозу Южной Германии, своим группировкам в Австрии и Чехословакии.

Таким образом, германское командование по-прежнему придавало исключительное значение удержанию венгерского плацдарма, откуда шли пути в Австрию и Южную Германию. В Западной Венгрии и Австрии оставались последние районы добычи нефти и нефтеперерабатывающие предприятия, продукция которых имела ключевой значение для танковых и воздушных сил. А Австрия была важна наличием крупных сталелитейных, машиностроительных, автомобильных и оружейных заводов, отрасли по производству боеприпасов. Так к началу 1945 г. 600 австрийских предприятий ежемесячно выпускали значительное количество оружия, техники и боеприпасов. Западная Венгрия и Австрия были последними рубежами обороны с юга. Кроме того, эти области давали людские ресурсы для продолжения войны.

Немецкое командование разработало план операции «Весеннее пробуждение». Вермахт наносил три рассекающих удара. Главный удар из района Веленце и северо-восточной части озера Балатон наносили 6-я танковая армия СС Йозефа (Зеппа) Дитриха и 6-я полевая армия Георга Балька. Их поддерживала 3-я венгерская армия Йозефа Хезлени. Главная ударная группировка группы армий «Юг» наносила удар в юго-восточном направлении на Дунафюльдвар. На некоторых участках было сконцентрировано по 50-70 танков и штурмовых орудий на 1 км фронта.

Второй удар южнее о. Балатон, из района Надьканижи в направлении на Капошвар наносила 2-я танковая армия Максимилиана де Ангелиса. Третий удар немецкие войска наносили из района Доньи-Михольяца на север, на Печ и на мохачском направлении навстречу 6-й танковой армии СС. Его наносил 91-й армейский корпус из состава группы армий «Е».

Три рассекающую удара должны были разрушить советскую оборону, развалить фронт 3-го Украинского фронта. После выхода немецких войск к Дунаю они были должны частью сил развить наступление на север и отбить Будапешт, частью сил повернуть на юг. Начало наступления наметили на утро 6 марта 1945 г.

Таким образом, немецкие войска получили задачу уничтожить по частям основные силы 3-го Украинского фронта и отбросить остатки советских войск за Дунай. Это позволяло восстановить линию фронта по Дунаю, и стабилизировать положение на всём стратегическом южном участке Восточного фронта. После успешного завершения Балатонской операции можно было ударом во фланг нанести поражение 2-му Украинскому фронту. После этого высвободившиеся силы, в первую очередь бронетанковые соединения, планировали перебросить под Берлин, укрепив его оборону.

Силы сторон

СССР. В составе 3-го Украинского фронта под командованием Фёдора Толбухина было советских 37 стрелковых, 3 кавалерийских дивизий и 6 болгарских пехотных дивизий, 1 укрепленный район, 2 танковых и 1 механизированный корпуса. С воздуха сухопутные войска поддерживали силы 17-я воздушная армия Владимира Судеца и 5-я воздушная армия Сергея Горюнова из состава 2-го Украинского фронта. Всего более 400 тыс. солдат и офицеров, около 7 тыс. орудий и миномётов, 400 танков и самоходок, около 1 тыс. самолётов.

Германия. Войскам 3-го Украинского фронта противостояли силы группы армий «Юг» под началом Отто Вёлера: 6-я танковая армия СС, армейская группа «Балк» (6-я армия, остатки 1-й и 3-й венгерской армий), 2-я танковая армия; и часть группы армий «Е». С воздуха немецко-венгерские войска поддерживала часть 4-го воздушного флота и венгерские военно-воздушные силы.

Вместе с переброшенной с Западного фронта 6-й танковой армией СС, германские силы насчитывали 31 дивизии, включая 11 танковых, 5 боевых групп и 1 моторизованную бригаду. Всего более 430 тыс. солдат и офицеров, более 5,6 тыс. орудий и минометов, около 900 танков и САУ, 900 бронетранспортеров и 850 боевых самолетов.

Таким образом, по количеству пехоты немцы и венгры имели небольшое преимущество, по артиллерии и самолетам небольшое преимущество было за Красной Армией. Но по танкам и САУ немцы имели более чем двойное превосходство и возлагали на них главную надежду.

Сражение

Немецкие войска нанесли мощный удар 6 марта 1945 г. Первые удары были нанесены на южном фланге. Ещё ночью были атакованы позиции болгарской и югославской армий, ранним утром ударили по 57-й армии. На участке 57-й армии немцы провели часовую артподготовку и ценой больших усилий и потерь смогли вклиниться в советскую оборону. Однако командование армии предприняло ряд ответных мер, введя в сражение войска второго эшелона и артиллерийские резервы, что предотвратило дальнейшее продвижение противника. В результате южнее озера Балатон немцы продвинулись всего на 6-8 км.

На участке обороны 1-й болгарской и 3-й югославской армий немцы, несмотря на храброе сопротивление болгарских и югославских войск, форсировали Драву и захватили два плацдарма каждый шириной до 8 км по фронту и до 5 км в глубину. Однако развернуть наступление на Печ и Мохач немецким войскам не удалось. Советское командование, чтобы укрепить оборону на этом участке, направило на помощь 133-й стрелковый корпус и дивизион гвардейских минометов. Это стабилизировало ситуацию на этом участке фронта. Болгарские и советские войска, при поддержке советских сил, отразили удар войск группы армий «Е» и перешли в контрнаступление. Немецкие плацдармы были ликвидированы. Бои на этом участке фронта продолжались до 22 марта. Таким образом, наступление германских войск на южном фланге (операция «Лесной дьявол») было сорвано.

Утром после 30-минутной артиллерийской подготовки немецкие 6-я танковая армия СС и 6-я полевая армия перешли в наступление на участке 4-й гвардейской и 26-й армий. Чтобы прорвать советскую оборону немцы массово бросали в бой бронетехнику. На отдельных участках число танков и штурмовых орудий доходило до 70 машин на 1-2 км фронта. Массированно применялись новые тяжёлые и средние танки «Тигр-2» и «Пантера». К концу дня немцы вклинились на 4 км в оборону советских войск и взяли опорный пункт Шерегейеш. Советское командование, чтобы укрепить оборону, стало вводить в сражение 18-й танковый корпус. Сюда же направили 3-ю десантную дивизию 35-го гвардейского стрелкового корпуса из состава 27-й армии. В этот же день упорные бои шли в полосе обороны 1-го гвардейского укрепрайона из состава 4-й гвардейской армии.

7 марта, при массированной поддержке люфтваффе, немецкие войска возобновили наступление. Особенно тяжелое положение было в полосе обороны 26-й армии Гагена, где было сконцентрировано до 200 танков и САУ. Немцы постоянно маневрировали силами, искали слабые места в обороне советской армии. Советское командование перебрасывало на угрожаемые участки противотанковые резервы. Армию Гагена подкрепили 5-м гвардейским кавалерийским корпусом и 208-й самоходно-артиллерийской бригадой. Кроме того, для усиления обороны армий первого эшелона на вторую полосу обороны стали выдвигать войска 27-й армии Трофименко. Большую роль в отражении вражеского наступления в этот день сыграли массированные удары 17-й воздушной армии Судеца по атакующим порядкам немецких танковых и пехотных дивизий.

За два дня упорного сражения немецкие войска смогли вклиниться в советскую оборону на четыре километра южнее острова Веленце и на семь километров западнее канала Шарвиз. Вермахт не смог прорвать тактическую зону обороны советских войск. Своевременно предпринятые меры по усилению обороны и упорное сопротивление советских войск предотвратили прорыв немцев.

8-9 марта тяжёлые бои продолжались. 8 марта немецкое командование ввело в сражение свои основные силы. Немцы продолжали искать слабые места, бросая в атаки на некоторых участках большие массы бронетехники. На направлении главного удара действовало более 250 танков и САУ. Бои продолжались день и ночь. В расчёте на снижение эффективности советской авиации и артиллерии немцы продолжали атаки и ночью. 9 марта немецкое командование ввело в бой ещё одну танковую дивизию. В результате армия Гагена сдерживала натиск уже до 320 танков и самоходок.

В результате вермахт прорвал главную и вторую полосу обороны советских войск и вклинился на 10-24 километров на главном направлении. Однако до успеха было ещё далеко, так как необходимо было прорвать тыловой армейский и фронтовой рубежи обороны, а главные силы были уже введены в сражение и понесли большие потери. С 10 марта по указанию Ставки к отражению вражеского наступления подключилась авиация 2-го Украинского фронта — 5-я воздушная армия Горюнова. Кроме того, по распоряжению Ставки в состав 3-го Украинского фронта передали 9-ю гвардейскую армию Глаголева, развернутую юго-восточнее венгерской столицы. Толбухин имел большие резерв на случай ухудшения ситуации.

Особенно упорные бои разгорелись 10-14 марта. 10 марта вражеский бронетанковый кулак действовавший между озерами Веленце и Балатон имел уже 450 машин. Шли яростные бои. Огромную роль в отражении вражеских атак в эти дни сыграла артиллерия, авиация и танки. Германское командование, пытаясь любой ценой взломать советскую оборону, 14 марта бросило в сражение свой последний резерв — 6-ю танковую дивизию. В течение двух дней только войска 27-й армии Трофименко противостояли мощной вражеской группировке насчитывавшей более 300 танков и штурмовых орудий. Немцы смогли продвинуться до 30 км в глубь советской обороны.

Однако вскоре силы германских дивизий были истощены. Резервов для того, чтобы продолжить наступление не было. Немцы так и не смогли полностью прорвать оборону советских армий. К исходу 15 марта многие немецкие соединения, включая отборные части СС, утратив веру в успех дальнейшего наступления, стали отказываться идти в атаку. В результате контрнаступление немецких войск захлебнулось. Под прикрытием танковых частей, которые продолжали упорно драться, остальные войска стали отходить на исходные позиции и перешли к обороне. Гитлер впал в ярость и приказал личному составу 6-й танковой армии СС спороть с униформы почётные нарукавные ленты.

Итоги

Последнее крупное германское наступление завершилось поражением вермахта. Большую роль в этом успехе 3-го Украинского фронта сыграла разведка, которая вовремя вскрыла планы противника. Иначе ситуация могла сложить намного более опасная.

Немецкие войска понесли большие потери в личном составе и технике — более 40 тыс. человек, около 500 танков и САУ, более 300 орудий и минометов, около 200 самолетов. Но самое главное окончательно был подорван боевой дух вермахта, в том числе отборных войск СС. Позиции немецко-венгерских войск в Западной Венгрии были ослаблены, что сыграло большую роль в последующей Венской наступательной операции. Кроме того, ослабленная 6-я танковая армия СС, утратившая большую часть своей техники, не смогла помочь обороне Берлина.

Советские войска смогли измотать противника упорной обороной, сорвав попытку немцев восстановить фронт по Дунаю, и практически без оперативной паузы перешли в наступление на венском направлении. Потери 3-го Украинского фронта составили около 33 тыс. человек. Болгаро-югославские войска смогли отразить удары противника и перейдя в контрнаступление овладели городами Драва Саболч, Драва Полконя и несколькими другими поселениями.

Краткая по времени, но насыщенная событиями и упорными боями Балатонская операция наряду со сражением на Курской дуге является образцом высокой организации и умелого ведения оперативной обороны войсками Красной Армии.

Источник: nnm.me