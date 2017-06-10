Понаехавшие из Москвы

В Козельском р-не Калуж­ской обл. мало кого удивишь москвичами, переехавшими сюда на постоянное жительство.



Удивительно другое – городские жители дают фору местным по части дойки коз и коров, разведению свиней и овец и, наконец, прекрасно управляются с тракторами.

Выпив ароматного кофе с козьим молоком, чей вкус напомнил молочный пломбир из детства, мы с Ириной отправляемся на другой конец села Нижние Прыски к 34-летней Кате – оперной певице, красавице и маме троих детей. По дороге Ирина по мобильному предупреждает ещё нескольких бывших москвичей, что мы пожалуем к ним в гости. Забегая вперёд, скажу, что среди новоявленных сельских жителей окажутся и бывший финансовый директор, и работник ТВ, и замгендиректора издательства.



Ради детей Катя, по образованию оперная певица, стала ещё и образцовой деревенской хозяйкой.

Сама Ирина – москвичка в третьем поколении, выросла на Маросейке – одной из центральных улиц столицы. Её супруг Андрей тоже коренной москвич, столичную жизнь вспоминает как страшный сон: «Вставал в 6 утра, два часа по пробкам ехал в аэропорт «Шереметьево», где трудился в рекламном отделе. В шесть вечера стартовал домой, куда добирался к 9 вечера, ужинал, ложился спать. И так изо дня в день. Как белка в колесе. А в деревне каждый день именно проживаешь.

К 9 утра успеваешь коз подоить, козлятник почистить, живность покормить, позавтракать, причём на столе почти все продукты свои. Вот недавно даже рецепт французского сыра «Кроттен-де-Шавиньоль» освоили. Самое сложное, как говорят в аэропорту, – регламентные работы: болеешь не болеешь, а коз подоить надо, а летом их надо пасти по 4-6 часов. В отпуск при таком раскладе не съездишь. Но оно того стоит. В Москву меня теперь калачом не заманишь».



Коренные москвичи Ирина и Андрей 7 лет назад построили в Нижних Прысках дом, завели хозяйство, а этой осенью Андрей научился управлять трактором и вспахал поле.

КОЗА ШАНЕЛЬ

С Андреем на все сто согласна обладательница лирико-колоратурного сопрано Екатерина, успевшая посмотреть и Европу, и Японию и нашедшая своё счастье в российской глубинке. Катя с детьми – 3-летней Ниной, 4-летним Тихоном и 5-летним Фёдором – перебралась в деревню из столицы на постоянное жительство летом 2014 г. «В городе дети часто болели, – рассказывает она. – Да и сама я там чувствовала себя некомфортно. Однажды выглянула в окно московской квартиры, а там сплошь многоэтажки и ни одного деревца. Такая тоска взяла: неужели вся жизнь в этих каменных джунглях и пройдёт?»

В итоге, перейдя от слов к делу, Катя с мужем приобрели скромный деревенский домик с 20 сотками. В отличие от Ирины и Андрея, которые продали подмосковную дачу и построили в Нижних Прысках дом со всеми удобствами (газом, водопроводом), их семья новое жилище позволить себе пока не может и благоустраивает старое: «Зимой стало сильно дуть из щелей в полу. Я купила ДВП и утеплитель, заделала щели. Супруг Михаил в это время был на гастролях, он – солист одного известного хора. Его заработки сейчас – наша основная финансовая подпитка, поскольку хозяйство пока не приносит необходимой прибыли».

То, что идея с переездом была правильная, Катя не сомневается: «Когда после первых двух месяцев нам надо было по делам ехать на несколько дней в Москву, старший Фёдор как закричит: «Мама, только не в Москву!» Детям здесь нравится. Они много времени проводят на свежем воздухе. Очень полюбили козье молоко, у нас сейчас 15 козочек и два козла. (Катя показывает хозяйство, называя коз по именам – Шанель, Лира, Белли.) Ещё дер­жу кур и уток. Научилась творог домашний делать, сметану, сгущёнку. Летом едим помидорчики, огурчики, картошечку со своего огорода. Зимой – квашеную капусту, мочёные яблоки».

Для Кати стало привычным вставать в полшестого утра, за час она успевает вручную подоить коз: «Пока научилась, не раз плакала». К 8 утра везёт на машине сыновей в школу в г. Козельск, что в 5 км от их села. «Любая поездка в деревне – это красота: яркие пейзажи за окном. Не то что в Москве – проб­ки, выхлопные газы и задёрганная мама за рулём. В городе у моих детей рисунки были чёрно-белые, а сейчас сплошь из ярких красок». В планах семьи – дальше развивать хозяйство и построить новый благоустроенный дом.

Ради детей переехали в деревню и Сергей с Верой. Сергей много лет работал на ТВ в ­съёмочной группе передачи «Что? Где? Когда?», Вера трудилась замом гендиректора издательства. Когда у них родился старший сын Николай, они заметили странную закономерность: «Летом, когда ребёнок был на даче, он рос, а живя в городе, расти переставал». Они продали городскую квартиру и купили частный дом в 5 км от Москвы, продолжая ездить на работу в город. «Жили так: вышел на огород и сорвал к обеду что надо». Однако, когда к их владению вплотную приблизились московские новостройки, дом с участком они продали и приобрели в столице таунхаус.

«Когда сын Коля первый раз вышел во двор и увидел, что там нет огорода, он удивлённо спросил: «Папа, а что мы будем есть?» – вспоминает Сергей. К тому времени у них в семье появилось ещё двое детей, которых они взяли из дет­ского дома, – 5-летний Максим и 9-летняя Ксюша. «В итоге решили мы с Верой перебраться в деревню. Здесь место шикарное – речка, в которой рыбы полно. В лесу грибы, ягоды».

Семья приобрела гектар земли, построила дом. Дети учатся в православной гимназии в Козельске – там же, где и сыновья Кати. В школу их возят родители. Без частного автотранспорта здесь не обойтись. У семьи большой огород, теплицы, коровы, из молока они делают сыр. «Причём сами мы свой сыр почти не едим, потому что у нас его разбирают покупатели. Продаём по 800 руб. за 1 кг. Для одного килограмма натурального сыра нужно 10 л молока», – объясняет Сергей.



Надежда с мужем Александром переехали в глубинку, выйдя на пенсию.

ПАЛКИ В КОЛЁСА

В деревню переезжают как молодые семьи, так и те, кто недавно вышел на пенсию. Например, Надежда с супругом. До пенсии она много лет работала финансовым директором. Отдушиной в трудовых буднях для Надежды последние 10 лет были поездки на выходные в Козельск, где её духовный отец, монах из Оптиной пустыни (обитель находится в том же районе), благословил приобрести землю. Пара построила дом, разбила огород, а выйдя на пенсию и переехав сюда из Москвы, завела коз, свиней, овец, кур. «В городе у мужа была мечта поесть настоящего мяса, – рассказывает Надежда. – Наконец она сбылась». (Улыбается.) Они с мужем снабжают домашними продуктами семью старшего сына, у которого в городе растут трое детей. А младший, 21-летний Андрей, живёт с родителями.

Готовится к переезду в деревню и сын Ирины – 34-летний Михаил. У него в планах – фермерское хозяйство: «Вот только чиновники палки в колёса ставят в вопросе оформления земли. Кому рассказать – не поверят: второй год молодой москвич бьётся над тем, чтобы ему в заброшенную деревню переехать. Надеемся, что мы всё-таки с этой бюрократией справимся и Путину писать не придётся».

Источник: nashaplaneta.su