Первые очертания истинного лица “Закона о реновации”

Вчера появилась новая редакция закона о реновации. На анализ этого документа предлагается выделить всего 2 дня. "Это уже само по себе абсурд и хамство", - так считает муниципальный депутат района Лефортова Александра Андреева.

Олег Горюнов, "Новые Известия"

По мнению депутата Андреевой, даже при беглом взгляде наЗакон о реновации-2 (http://www.komitet2-14.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/484515/) ясно, что все антиконституционные положения первой редакции законопроекта в нем сохранились:

1) сохранилось принудительное решение собственников их частной собственности – решением Собянина с участием соседей (или принуждением к такому участию либо его подделкой),

2) сохранилось нарушение санитарных, противопожарных, строительных, экологических и прочих норм,

3) сохранилось нарушение градостроительной документации: правил землепользования и застройки, проектов планировки.

Таким образом, можно считать, что помимо сохранившихся антиконституционных положений законопроекта, в его редакцию, которую предлагается принять во втором чтении, добавились новые. И в первую очередь это касается, так называемого Московского фонда реновации. Ведь всей деятельностью по реновации, в том числе отъем собственности и новое строительство, теперь предлагается вести именно этому фонду.

И вот что интересно: согласно новой редакции законопроекта, этот фонд:

- является некоммерческой организацией,

- может осуществлять все действия в рамках программы реновации,

- получает земельные участки для ведения строительства в безвозмездное пользование

- осуществляет инвестиционную деятельность,

- является застройщиком при ведении долевого строительства,

- учредители фонда не могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение фондом своих обязанностей при участии в долевом строительстве,

- ответственность за ненадлежащее исполнение фондом своих обязательств по участию в долевом строительстве несет город Москва

Александра Андреева считает, что таким образом в Москве создается новый "монстр".

"Под видом некоммерческой организации создается застройщик – супермонополист, который получает землю под застройку бесплатно, с которого законодательно снята ответственность за неисполнение им своих обязательств перед дольщиками. Эта ответственность переложена на бюджет города Москвы – то есть на всех нас, налогоплательщиков, - заявила в интервью "Новым Известиям" Андреева.

Из закона о реновации, теперь, по сути исключены... аварийные дома. Да, именно так. Аварийные дома по закону о реновации сносить запрещено. По нему можно сносить только хорошие дома, что и прописано в Статье под номером 14.

И еще один очень интересный момент. Новая редакция законопроекта о реновации устанавливает, что гражданин, проживающий в квартире на условиях социального найма, имеет право по своему выбору оформить получаемую им новую квартиру в социальный найм или в собственность.

Спрашивается, зачем прописывать это условие в законе о реновации, если по уже существующему законодательству каждый гражданин Российской Федерации имеет право один раз в жизни приватизировать квартиру?

"Затем, чтобы обойти ограничение «один раз в жизни». В случае принятия этого закона мы будем повсеместно сталкиваться со следующими ситуациями. В Москве существует некоторое количество плохих по качеству домов, в которых много квартир, находящихся в собственности города. Многие из этих квартир сейчас используются либо как служебное жилье, либо в них без всякого оформления селят дворников, а иногда они просто стоят пустыми. В случае принятия закона о реновации в такие квартиры будут массово регистрировать чиновников, членов их семей, их друзей – а в отдельных случаях предприимчивых людей за взятки. Настоящие жители таких домов будут счастливы переехать, поэтому переселение таких домов даже не вызовет больших скандалов. А вместе с небольшим количеством настоящих жителей таких домов квартиры в новых домах будут получать все эти чиновники. Разумеется, в собственность", - уверяет Александра Андреева.

По мнению депутата, "поле для коррупции станет просто бесконечным".

Сведений о том, что Законопроект о реновации кто-нибудь проверял на антикоррупционную составляющую, действительно, нет.