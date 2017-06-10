Главная » Актуально

Первые очертания истинного лица “Закона о реновации”

13:11. 10 июня 2017 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:
Polit karera vrez1 07.09.15

 

Закон о реновации-2: обманутые дольщики, дарение чиновникам денег и квартир
8 июня, 20:25Общество

 

 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
...историю для доказательства истинности своей религии, ... пески, видны очертания удивительных треугольников,...на пленку человеческие лица – портреты ...Русь и здесь – Первая, первая – во всём! ... управляемых едиными, всеобщими законами и принципами, непреложными...
"Игроки! Всем выйти из сумрака!" или Кто уничтожает Славянский мир
Это истинное лицо революционера. Но кто противостоит Руси?...-первых, «Правый сектор» могут поддержать «русские» националисты, имеющие ярко дегенеративные очертания, ...чиновников-законотвАрцев: 1) принятие античеловеческих законов втайне от населения, 2) ...
Атлантида - Начало четвертой расы
...Братства воплощались среди первых атлантов в лице их Правителей....достиг наиболее чистого и истинного понимания Божественной Идеи. ...силы, не считаясь с Законами, предписанными Посвященными, легкомысленно... с этого времени, очертания континентов принимают уже ту...
История Атлантиды - От начала четвертой рассы до гибели и переселения
...Братства воплощались среди первых атлантов в лице их Правителей....достиг наиболее чистого и истинного понимания Божественной Идеи. ...силы, не считаясь с Законами, предписанными Посвященными, легкомысленно... с этого времени, очертания континентов принимают уже ту...
Ликвидация хунты
...только для отдельной группы лиц. Закон или действует, или не...быстро единственным наказанием за истинные и мнимые преступления ...факторов прекратила действовать. Во-первых, ЕС все же ...-бандитской махновщины обретает реальные очертания. В-пятых, подвинув,...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...на смертельно-бледном лице её первые лучи солнца осветили...вырастанием Мартиники, смутные очертания которой становились определённее ...религий, считающихся, согласно закону, равноправными с религией ...здравствует великий Обойдённый, истинный отец наш, напоивший ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>