Парадоксы и несоответствия нашей политики: изменить все, не меняя ничего!

1. "Мы вручаем тебе власть, чтобы ты управлял и судил в делах наших для нашего общего блага!" – сказали Путину те, кто выдвинул его в 1999 году.

Несоответствие:

Народ недоволен теми, кто вручил Путину власть, но претензии предъявляет Путину.

Не они получили власть от Путина, а Путин от них. И он не может отнять у них власть. Он получил от них власть, чтобы судить их, не меняя общего порядка. Не лишать их всего, что у них есть, а только лишь не давать им сталкиваться друг с другом. Он арбитр в игре, а не хозяин игры. Он должен охранять игру, а не прекращать её. Он не может изменить то, на чём стоит.

Народ у нас не выбирает правителя – так уж исторически сложилось, и не будет выбирать еще лет 100. Власть Путину дал правящий класс – те имущие, которые могут и отнять её, если он нарушит своё предназначение и выйдет за рамки полномочий.

Другое дело – если бы правителя действительно выбирали граждане, тогда он и старался бы для них, плевав на толстосумов. Но воплотить это в реальность крайне сложно – тут столько подводных камней, что сам черт ногу сломит. В 1991-93 годах у народа была почти реальная возможность выбора – но его тогда так ловко обштопали и обвели вокруг пальца, что он в душе зарекся сам кого-то выбирать.

2. "Мы поднимаем Россию с колен!" – сказал Путин и ввёл страну в ВТО, в России стали открываться иностранные концессии. Почти все крупные российские заводы принадлежат сегодня иностранным собственникам.

Несоответствие:

ВТО стала диктовать России невыгодные условия и подчинять своим правилам, а иностранцы, вкладывая деньги в Россию, обретают власть над ней. Ибо кто платит, тот и правит. ВВП России стал зависеть от иностранных инвестиций, а те ставят условие политического подчинения России Западу.

Нельзя поднять страну с колен, перенося вес с одного колена на другое. Надо вставать самому на обе ноги.

3. "Мы боремся за суверенитет!" – сказал Путин и отправился на встречу с руководителями инвестиционных фондов, управляющими суммами на триллионы долларов. Он приглашает их прийти и вложить деньги в Россию – ибо своих денег у России нет.

Несоответствие:

Иностранные инвесторы – не одомашненный Рюрик, которого пригласили прийти и владеть нами, ибо земля наша обильна, а порядка в ней нет. Инвестор – это заочный владелец. Если он чужой, чужое и владение. Чем больше чужих владений, тем меньше вашего суверенитета. Для вашего суверенитета и владение должно быть вашим.

Если не вы платите за свою жену, это уже не ваша жена. И суверенитет над ней – не у вас. А у того, кто платит за неё. Со страной точно так же.

4. "Мы должны беречь нашу историю!" – сказала власть и задрапировала Мавзолей.

Несоответствие:

Переписывание своими руками собственной истории и осуждение других стран за переписывание нашей истории. Видимо, право на переписывание нашей истории имеют только наши историки. Но если "танцуют все!", то нелепо упрекать кого-то, что тот не остался стоять, если ты сам сошёл со своего места.

5. "Нам надо менять порядок, если мы хотим выжить!" – сказал Путин олигархам. "Сколько угодно – но чтобы всё осталось по-прежнему!" – ответили олигархи.

Путин задумался. Пока он думает, время для спокойных перемен уходит – и приходит время для неспокойных.

Несоответствие:

Нельзя изменить что-то, не меняя при этом ничего. Кто не меняется сам, того меняют другие. И не всегда безболезненно.

***

Все выше названные парадоксы – это именно несоответствия причины и следствия. Кажущаяся нелогичность. Однако своя логика есть во всем, просто она может быть совсем другой, чем ожидают от нее: искаженной, исковерканной какими-то сиюминутными заблуждениями.

Накопление политических парадоксов приводит к парадоксальной политике. А парадоксальная политика не бывает успешной долго. Однажды всё приходит в соответствие с натуральной, позитивной логикой.

Правда, то, что получится в итоге, может нам понравиться ещё меньше. Как не понравилось улучшение социализма капитализмом, которого все так желали когда-то, полагая, что можно совместить несовместимое.

Но самыми несовместимыми в России становятся капитализм и существование целостной и суверенной страны. Совместить капитализм и суверенитет у нас не получается ни при каких вариантах. Капитализм в России не может быть суверенным и существовать без пятой колонны. Парадокс в том, что очень многие этого пока не понимают.

По материалам Александр Халдей

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/19032/-