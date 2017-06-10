Основы мироздания

Всё что мы в Мире ощущаем и всё о чём способны думать, возможно описать какими либо словами и терминами.

Если мы будем классифицировать и обобщать эти слова и термины, то в пределе мы получим всего три слова.

Это три предельно обобщённых понятия основа основ всего Мироздания.

Эти три слова: МАТЕРИЯ, ИНФОРМАЦИЯ, МЕРА.

Материя, информация, мера образуют единый принцип мироздания - Триединство и отдельно друг от друга эти категории существовать не могут.

Любой процесс физический или информационный, представляется через эти три категории Триединства.

МАТЕРИЯ, или вещество, это всё что мы можем ощущать своими пятью чувствами, т. е. вещество в твёрдом, жидком, газообразном состоянии, плазма, вакуум и любые физические поля, а так же отдельные молекулы, элементарные частицы и всякие излучения. Материя это то что уже существует.

ИНФОРМАЦИЯ это любые сведения связанные с материей, её прошлого и будущего состояния, а так же самостоятельные образы.

Само слово информация буквально означает в-форме, т. е. содержимое формы.

МЕРА это возможность существования материи или информации в каком либо их конкретном виде.

МЕРА определяет любое возможное состояние материи, включает в себя законы преобразования материи из одного состояния в другое, а так же определяет законы по которым материи соответствует информация.

Материя это реализовавшаяся мера.

На практике мы пользуемся понятием меры как матрицей возможных состояний материи, а в отношении к информации мера это система её кодирования.

Пространство, время и энергия это различные меры состояния и изменения материи.

Если рассматривать процесс через принцип триединства, то его этапы можно сопоставить отдельным категориям триединства.

При этом возникает 4 вида элементарных процессов:

Материальный процесс - процесс в котором не происходит извлечения информации, исходной и конечной категорией в нём является материя, схема: МАТЕРИЯ - МЕРА - МАТЕРИЯ.

Информационный процесс - процесс в котором исходной и конечной категорией является информация, схема: ИНФОРМАЦИЯ - МЕРА - ИНФОРМАЦИЯ.

Визуализация - процесс целью которого является извлечение информации, схема: МАТЕРИЯ - МЕРА - ИНФОРМАЦИЯ.

Материализация - процесс целью которого является получение материи соответствующей некой информации, схема - ИНФОРМАЦИЯ - МЕРА - МАТЕРИЯ.

Сложные процессы являются комбинациями элементарных.

Полная мера.

Полная мера какого либо объекта это не только матрица всех возможных его состояний, но и законы и сведения о влиянии на объект всех других объектов во Вселенной. Но из таких сведений можно так же извлечь меры всех объектов и всей Вселенной вцелом, поэтому полная мера одного объекта приравниается к мере Вселенной и называется Общевселенской мерой, т. к. она едина и для какждого отдельного объекта и для Вселенной.

Человек не способен объять общевселенскую меру, он даже не способен извлечь подробную информацию о характеристиках одного конкретного объекта.

Поэтому мы имеем упрощённые сведения о материи и пользуемся упрощёнными законами для её исследования.