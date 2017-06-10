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О “реновации”.Мнение Ю.М.Лужкова

19:08. 10 июня 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

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Мэрия Москвы 6 июня широко растиражировала высказывание Сергея Собянина, в котором он в Госдуме доказывал плюсы новой программы реновации жилья путем критики программы своего предшественника Юрия Лужкова. Ряд выдвинутых действующим столичным мэром претензий удивил экспертов, которые и само высказывание посчитали противоречивым: «В результате новая программа реновации будет значительно лучше, чем та программа, которая реализовалась в последние 20 лет. Собственно, не придумывали ничего нового. Взяли действующую программу».

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков высказал свое мнение о замечаниях нынешней власти к власти прошлой.

— Сергей Собянин озвучил целый ряд тезисов, описывающих недостатки вашей программы переселения, указав, что его новая программа их, наконец, решит. В частности, он указал, что у «москвичей не было преференций», «их мнением не интересовались», у них «не было никаких вариантов выхода».

 

— Если его слова таковы, то я должен рассказать всю правду. Мы переселили более 160 тысяч семей, руководствуясь одной единственной целью — улучшить жилищные условия москвичей. Учитывались все аспекты соблюдения интересов именно горожан, а не строителей и прочих структур, вовлеченных в процесс. Самым очевидным тому доказательством является тот факт, что за время реализации программы — с 1999 года — не было никаких массовых публичных протестов. Мнение москвичей учитывали, получали письменное согласие от каждого владельца, от каждой семьи прежде, чем происходило переселение и снос здания. И руководствовались мы отнюдь не количеством этажей — в Москве много пятиэтажек, которые по своим характеристикам — комфортности, жилой площади, состоянию коммуникаций, материалам — прослужат людям еще многие годы. Нам бы и в голову не пришло их сносить. Мы руководствовались реальными потребностями людей, вынужденных жить в старых, зачастую опасных для жизни домах.

 

— Сергей Собянин также говорит, что, например, у людей не было гарантий переселения в тот же район города. Это так?

 

— Программа всегда реализовывалась с очевидным преимуществом для людей — это была и новизна жилья, и его качество, и прибавка метража, например, многодетным семьям, и сохранение географии — в старом фонде всегда проживает много ветеранов, много пенсионеров, для которых сохранение района проживания очень важен. Все это учитывалось. Само переселение осуществлялось волновым способом — т. е. первый же новый дом, построенный в районе, шел на переселение первой волны жителей пятиэтажек. Квартиры в последующих домах, которые строились на месте расселенных, распределялись в пропорциях, которые позволяли переселить жильцов как можно быстрее, а строителям работать хоть и без сверхприбылей, но не в убыток. Мы облегчали и ускоряли работу — город брал на себя решение вопросов по инженерным сетям, возведению объектов социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник.

— Кстати о социальной составляющей: прокомментируйте, пожалуйста, тезис об отсутствии социальных гарантий и поддержки при переезде.

— Пожалуйста: всем, кто обоснованно нуждался в поддержке, власти помогали с перевозкой мебели. В ряде случаев, особенно для ветеранов, помогали и с приобретением базового комплекта новой мебели. Ни на одном этапе реализации этой мощнейшей по масштабам программы мы не забывали о нуждах москвичей. Ни о какой хаотичности или непроработанности процесса со стороны предыдущей мэрии не может быть и речи. Столь грандиозное переселение москвичей проводилось организованно и с учетом их интересов. Мне очень странно слышать эту критику в адрес программы, реализация которой с 1999 года ни разу не привела к столь серьезной напряженности и неприятию среди москвичей, тогда как новая программа вызвала мощную волну возмущения еще на стадии документа. И главное: для обоснования плюсов текущих проектов надо приводить реальные аргументы, а не набившую за 7 лет оскомину мантру «а вот раньше было хуже». Реакция самих москвичей — это реальная оценка того, насколько реализуемые руководством города программы соответствуют их интересам.

 

Источник: https://regnum.ru/news/economy/2285615.html
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