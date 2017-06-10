Морской арсенал: какие корабли получит ВМФ России в ближайшие годы (ФОТО)

Минно-тральные силы ВМФ России ожидает серьёзное обновление.

В ближайшие 15 лет командование флота рассчитывает получить 40 тральщиков проекта 12700 «Александрит», при создании которых используются новейшие технологии кораблестроения.

Кроме того, до 2020 года ВМФ должен получить 60 судов обеспечения.

Укрепление небоевого компонента флота свидетельствует о грядущем расширении возможностей ударных сил.

О планах модернизации ВМФ — в материале RT.

Военно-морской флот Российской Федерации

В распоряжении Военно-морского флота поступят 40 кораблей противоминной обороны нового поколения, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ Игорь Дыгало. Речь идёт о тральщиках проекта 12700 «Александрит», которые построены из композитных материалов. Корпус кораблей состоит из стеклопластика — лёгкого (в 3,5 раза легче стали) и чрезвычайно прочного материала.

Использование композитов и, в частности, «немагнитного» стеклопластика позволяет решать несколько важных в современных условиях задач. В первую очередь уменьшение массы и водоизмещения позволяет экономить топливо и делает судно малозаметным для радаров.

Композиты повышают живучесть корабля в случае взрыва мины или атаки противника и увеличивают срок службы корпуса. Тральщики проекта 12700 обладают огромным ресурсом для последующей модернизации. Эти уникальные корабли, скорее всего, станут основой минно-трального флота РФ на ближайшие 50–60 лет.

Корабль противоминной обороны «Александр Обухов»

Гордостью ВМФ России является базовый тральщик проекта 12700 БТ-730 «Александр Обухов», пребывающий в составе Балтийского флота с декабря 2016 года. У корабля самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Водоизмещение БТ-730 — 890 тонн, длина — 61 м, ширина — 10 м.

В сжатые сроки

Разработчиком проекта 12700 является Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», находящееся в Санкт-Петербурге. Строятся тральщики также в Северной столице России на Средне-Невском судостроительном заводе — единственном в мире предприятии, где создают монолитные корпуса длиной до 80 м.

ВМФ рассчитывает, что кораблестроители будут сдавать в эксплуатацию как минимум два судна в год.

Таким образом, через 15 лет в состав флота войдёт примерно 40 тральщиков. Препятствием для реализации столь амбициозных планов могут стать перебои с финансированием и необходимость замены оборудования, которое ранее импортировалось из Франции.

Главкомат ВМФ несколько раз корректировал планы закупок кораблей проекта 12700. 11 марта 2015 года заместитель главкома ВМФ по вооружению контр-адмирал Виктор Бурсук заявил, что до 2050 года флот планирует получить около 30 кораблей.

Теперь плановая цифра составляет 40 тральщиков, и флот должен получить их в более сжатые сроки. Если поставленная задача будет выполнена, то минно-тральные силы обновятся более чем на 50%.

Из открытых данных следует, что Россия обладает 48 тральщиками различного типа (базовый, рейдовый, морской, заградитель, речной).

Морской тральщик «Иван Голубец» Черноморского флота РФ

При этом главкомат ВМФ не собирается списывать все тральщики предыдущего поколения. Корабли, которые находятся в нормальном техническом состоянии, будут получать полноценное серийное обслуживание.

В связи с этим не исключено, что численность минно-трального флота РФ к 2025 году превысит 50 кораблей.

Вспомогательный компонент

У тральщиков имеется широкий набор функций, связанных с минированием акватории, поиском и уничтожением мин, проводкой кораблей через минные заграждения.

Модернизация тральщиков приобрела огромное значение в связи с усовершенствованием взрывателей мин. Современные тральщики для поиска мин используют беспилотные подводные аппараты.

Российские корабли проекта 12700 будут применять все новейшие технологии и, судя по заявленным характеристикам, сосредоточатся на морских походах. При этом тральщики предыдущего поколения (проектов 266-М и 1265) будут обеспечивать минную безопасность побережья и ближней морской зоны.

Минно-тральные силы составляют небоевой компонент ВМФ, однако без их эффективной работы невозможно расширение присутствия России в Мировом океане.

Производство кораблей проекта 12700 укладывается в основные задачи, прописанные в Морской доктрине РФ 2015 года.

Ещё одним способом поддержать и улучшить боевые возможности ударных сил ВМФ является модернизация вспомогательного флота, в функции которого входит техническое обеспечение кораблей. Вспомогательные морские силы занимаются перевозкой топлива, вооружений, боеприпасов, ремонтом, спасательными работами, разведкой и научными исследованиями.

Морской транспорт вооружения «Генерал Рябиков»

У России более 500 вспомогательных кораблей. Согласно планам Минобороны, вспомогательный флот до 2020 года получит 61 новое судно. В 2016 году корабелы должны были передать ВМФ 12 судов. В плане на 2017 год — десять судов, на 2018 год — шесть, на 2019-й — 16, а на 2020-й — 17.

7 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимость закупки новых вспомогательных кораблей появилась в связи с опытом, полученным во время сирийской операции. По мнению генерала армии, эффективная деятельность боевых сил ВМФ невозможна без современного вспомогательного флота.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Они (новые суда. — RT) будут решать комплексные задачи материально-технического обеспечения в пунктах базирования и ближней операционной зоне флотов, а также в дальней морской и океанской зонах, включая Арктическую», — отметил Шойгу.

Дальняя морская зона

На повестке дня ВМФ России стоит комплексная модернизация в том числе и боевого компонента. Это более дорогостоящий и сложный процесс, реализация которого будет зависеть от финансовых ресурсов страны и поставленных руководством РФ геополитических задач.

Как полагают опрошенные RT эксперты, в целом нынешний боевой состав ВМФ соответствует прописанным в Морской доктрине целям. Однако Россия ощущает нехватку ледокольного флота в связи с развитием Северного морского пути (СМП), а также нехватку крупных надводных кораблей.

Кроме того, аналитики утверждают, что сирийская операция продемонстрировала важность увеличения российского присутствия в Мировом океане. Без этого Россия не сможет эффективно решать геополитические проблемы и сдерживать ВМС стран — членов НАТО.

ВМФ необходимо увеличить количество кораблей первого и второго рангов (водоизмещением свыше 4 тыс. тонн) — авианосцев и эсминцев, а также подводных крейсеров, например стратегических подлодок проекта 955 «Борей».

В настоящее время в состав ВМФ входят 210 боевых кораблей. Из них более 50 кораблей относятся к первому и второму рангам: один авианесущий крейсер, три атомных ракетных крейсера, три ракетных крейсера, десять больших противолодочных кораблей, шесть эскадренных миноносцев, 19 больших десантных кораблей и девять сторожевых кораблей (фрегатов).

Военно-морской флот Российской Федерации

Сегодня в боеспособном состоянии находятся далеко не все вышеперечисленные надводные корабли. Часть из них проходит ремонт и модернизацию, а небольшое количество устарело. В целях обновления флота реализуется ряд прорывных проектов.

Большие надежды эксперты возлагают на фрегаты проекта 11356 «Буревестник», которые предназначены для выполнения задач в дальней морской зоне. Водоизмещение кораблей — около 4 тыс. тонн, длина — 124 м, ширина — 15 м, скорость — 30 узлов, дальность плавания — 4850 морских миль (8940 км).

В 2016 году от калининградского завода «Янтарь» Черноморский флот получил два фрегата — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Сейчас испытания проходит «Адмирал Макаров», в процессе постройки находятся три корабля — «Адмирал Бутаков», «Адмирал Истомин» и «Адмирал Корнилов».

Фрегат «Адмирал Горшков»

Другим перспективным направлением в развитии ВМФ являются фрегаты дальней морской зоны проекта 22350 петербургской «Северной верфи». Летом 2017 года закончатся государственные испытания «Адмирала Горшкова».

Сейчас строятся три фрегата — «Адмирал Касатонов», «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков».

«Лидер» и «Шторм»

Настоящим прорывом для ВМФ станет реализация проекта 23560 «Лидер», который предполагает строительство эскадренных миноносцев. Водоизмещение эсминцев будет составлять около 17,5 тыс. тонн, длина — 200 м, ширина — 20 м. Разработкой проекта занимается Северное проектно-конструкторское бюро в Санкт-Петербурге.

Макет эскадренного миноносца проекта 23560 (шифр «Лидер»)

Эсминцы планируется оснастить самым современным ударным вооружением (гиперзвуковыми ракетами «Циркон», комплексами «Калибр-НК», «Оникс»), новейшими средствами ПВО (корабельный вариант С-500, ЗРК «Полимент-Редут»), универсальной пушкой А-192 «Армат» и торпедным комплексом «Пакет-НК».

Проект разрабатывается в режиме секретности, и какая-либо достоверная информация о тактико-технических характеристиках (ТТХ), сроках окончания проектирования и закладки первого головного корабля отсутствует.

Также не оглашаются планы Минобороны и ВМФ по реализации проекта 23000 авианосца «Шторм», который был разработан Крыловским государственным научно-исследовательском центром в Санкт-Петербурге.

Проект 23000 «Шторм»

В конце апреля 2017 года британское издание The Independent сообщило, что Россия обретёт первый «Шторм» к 2030 году.

1 июня вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что решение о строительстве новых авианосцев будет принято ближе к 2025 году. По его словам, сейчас акцент сделан на пополнение ВМФ кораблями ближней и дальней морской зоны.

Подводная сила

Параллельно с надводным флотом меняется и подводный. На балансе ВМФ числятся 72 субмарины: 13 атомных подлодок с баллистическими ракетами, девять атомных подлодок с крылатыми ракетами, 18 многоцелевых подлодок, 24 дизельные подлодки, девять подлодок спецназначения.

В последние годы идёт реализация проекта дизельных подводных лодок проекта 636 «Варшавянка». С 2014 по 2016 год Черноморский флот получил шесть субмарин, ещё шесть подводных лодок до 2021 года войдут в состав Тихоокеанского флота.

С 2012 по 2014 год в состав ВМФ вошли три подводных крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей»: К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах».

До 2025 года Минобороны рассчитывает провести модернизацию четырёх атомных ракетных крейсеров проекта 949А «Антей» для Тихоокеанского флота.

Установки с крылатыми ракетами «Гранит» будут заменены на более совершенные комплексы «Калибр-ПЛ».

24 мая Сергей Шойгу подчеркнул, что у подводного флота РФ достаточно ресурсов для постоянного патрулирования Мирового океана. Однако на боевом дежурстве могут находиться девять из 13 атомных подлодок с баллистическими ракетами.

Министр обороны заявил, что в ближайшие годы морской компонент ядерной триады будет включать 13 атомных крейсеров, из них семь «Бореев» с ракетами «Булава».

Не числом, а уменьем

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с RT отметил, что о ближайшем будущем ВМФ можно судить по информации о ходе обсуждения Государственной программы вооружений (ГПВ) на период 2018–2025 годов.

«С большой вероятностью программа будет предполагать ремонт и модернизацию кораблей первого и второго рангов, например ракетных крейсеров проекта 1144 „Орлан“. Не думаю, что будут построены новые подводные крейсера.

Поддержание стратегического сдерживания до 2025 года обеспечат находящиеся на балансе подлодки», — сказал Корнев.

По его мнению, государство выделит деньги на закупку корветов проекта 20385, изготовленных с использованием композитных материалов, и малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М». Кроме того, будут закуплены несколько фрегатов, дизель-электрических подлодок и ледоколов.

«Учитывая сокращение, которое коснулось ГПВ, не будут построены новые авианосцы. Однако флот вполне могут пополнить вертолётоносцы собственного производства и „Мистрали“, которые может отдать нам Египет.

Не исключаю, что стартует реализация проекта „Лидер“, хотя с ним ситуация очень туманная», — добавил Корнев.

По мнению эксперта, Россия может построить авианосцы собственными силами.

«В идеале нам нужны четыре авианосца, с десяток эсминцев, которые бы их сопровождали, и несколько новых стратегических подлодок. Это та цель, к которой мы в итоге должны прийти, если хотим комфортно чувствовать себя в Мировом океане», — заявил Корнев.

В то же время он отметил, что погоня за количеством боевых кораблей бессмысленна, если не вкладывать деньги в улучшение береговой инфраструктуры, не модернизировать доки, причалы и пирсы.

«Уместно сказать про коэффициент боевого напряжения. При количественном паритете у ВМФ СССР он был в два раза хуже, чем у ВМС США. Из-за не очень качественного обслуживания в море находилось в два раза меньше кораблей.

Сейчас закладка новых кораблей должна идти параллельно с улучшением береговой инфраструктуры», — подчеркнул Корнев.

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Алексей Заквасин, Кристина Хлусова