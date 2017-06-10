Македония: новая провокация Сороса на Балканах

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Финансируемый фондом «Сороса» Центр по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), который давно специализируется на дешевых сенсациях и провокациях, связанных с российской внешней политикой, в очередной раз обвинил Путина и Кремль во «вмешательстве во внутренние дела Республики Македония», «распространении информации и дезинформации в российских интересах», «разрушительной пропаганде», «приложении мягкой силы», «разведывательной деятельности», «изоляции Македонии от Запада», «вербовке бывших и действующих сотрудников македонской армии и МВД», «оказании влияния на македонские СМИ для публикаций информации о поддержке России» и. т. д.[1]

Самое серьезное обвинение в адрес российского посла Олега Щербака, представителей Россотрудничества в Скопье, аккредитованных российских журналистов — это то, что «Кремль использует методы культурного взаимодействия, продвигая идею панславизма и единой православной церкви».[1] В качестве доказательства представлен факт создания при содействии посольства тридцати ассоциаций македоно-российской дружбы, и еще Центра российской культуры в Скопье. Сороса и многих его сообщников до сих пор пугает перспектива объединения православных славян, которое в последние годы расчищает себе дорогу не только в славяноязычных странах, исповедующих православный вариант христианства, но еще и в тех христианских государствах, которые в свое время были составной частью Византийской или Российской империй: Греции, Кипре, Грузии, Армении, Румынии, Молдавии и т. д. Соросу, видимо, не нравится, что благодаря православной славянской идее стало возможно историческое примирение между болгарами и сербами. Ровно за 60 лет, с 1885 по 1944гг. в четырех войнах из-за территорий Македонии и Западных Окраин Болгарии (населенных болгарами, однако, нужных Сербии для территориального расширения в сторону Греции) погибли сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских лиц. Не меньше людей погибло и в болгаро-греческом вооруженном противостоянии, опять из-за Македонии, а также из-за Фракии. Сороса, видимо, пугает тот факт, что Балканы скоро могут перестать быть европейской и даже мировой «бочкой с порохом».

Всем понятно, что среди всех балканских государств самый большой потенциал для взрыва полуострова имеет как раз Республика Македония. Не в последнюю очередь потому, что она во время распада Югославии обошлась без войны, а жертвы военного противостояния весной 2001 г. и перестрелок 2015 г. не идут ни в какое сравнение со случившимся в Хорватии, Косово, Боснии и Герцеговине. То есть экстремистский и террористический потенциал сохранился. Как писал Чехов, если в первом действии на стене висит ружье, в пятом оно должно выстрелить. Сорос, видимо, считает, что ружье на македонской стене хоть и выстрелило, но патроны в нем остались, и должны быть растрачены до конца. Этому, конечно, мешает политика Кремля.

Вне всякого сомнения, возможность этнорелигиозной войны в Македонии сохраняется. И если быть предельно честным, с 2001 г. она никогда не исчезала. Инциденты с летальным исходом случаются с пугающей периодичностью, только они не всегда доходят до российской и мировой общественности (примерно как на линии противостояния в Арцахе). Давным-давно идет обмен домов и квартир между болгарами из Тетово и албанцами из Битоли. Таким образом, северо-западная часть Македонии превращается в этнически однородную албанскую территорию. Пока нет шансов остановить этот процесс.

Однако провокации типа статьи на сайте OCCRP могут лишить болгарское большинство поддержки единственной великой силы, у которой нет интереса в том, чтобы Республика Болгария и Республика Македония потеряли территории, компактно населенные мусульманами, и чтобы болгары были стерты с лица земли. Именно Россия в Освободительной для болгар (и не только) войне 1877−78гг. отдала примерно 200 000 жертв, благодаря которым эти два государства и существуют.

На сайте опубликован документ, будто бы представляющий отчет нового молодого 34 — летнего директора Управления безопасности и разведки Владимира Атанасовского. О нем малото известно: родился в городе Делчево, и, возможно, является родственником первого вице-президента и бывшего премьер-министра Республики Македония Любчо Георгиевского — уроженца этого города (он получил болгарский паспорт и проживает в юго-западном болгарском областном центре Благоевград). Занимался финансовой разведкой, противодействием коррупции и отмыванию денег. Его предшественники Сашо Миалков и Любчо Андоновский вынуждены были покинуть этот пост из-за политической конъюнктуры. Какому Богу молится новичок Владимир Атанасовский, в Скопье пока что мало кому известно. Поживем — увидим.

В отчете содержатся компроматы на македонского политика сербского происхождения Марко Милачича. На обвинения в том, что он встречался с российскими дипломатами, Милачич остроумно ответил, что встречался также и с их американскими коллегами. И разве может быть более типичной деятельность любого политика, чем встречи с дипломатами и себе подобными? Он назвал эти обвинения «явно политически мотивированными» и определил действия македонской спецслужбы как «часть более широкой пропаганды».[1] Под огонь попали и почетные консулы Российской Федерации в Охриде и Битоле.

Спонсорами OCCRP являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию (USAID), американский Национальный фонд демократии (NED) и, конечно, фонд Сороса «Открытое общество». Все они финансируются практически из одного бюджета.

Многолетний исполнительный директор фонда «Открытое общество» в Скопье и ключевая фигура для Сороса в Македонии, 70-летний профессор драматургии Владимир Милчин жалуется болгарским СМИ: «Я одна из любимых мишеней для атаки».[2] И факт, что еще в далеком 1990 г. (когда автор с ним познакомился), оба вида скопских националистов — и болгарские, и македонские, обвиняли его в сотрудничестве с югославскими спецслужбами. А по-другому и быть не могло — после того, как титовские партизаны после 1944 г. казнили 22 000 и отправили в тюрьму или в ссылку 144 000 представителей болгарской элиты, выжившие интеллигенты практически без исключения сотрудничали со зловещими УДБА и КОС. Их рекомендации однозначно определяли карьерное развитие в титовском Скопье.

Владимир Милчин признает, что фонд «Открытое общество» финансировал в молодой Республике Македония покупки горючего и лекарств. «Я получал деньги на создание независимых СМИ, образовательные программы для цыган. Создал 30 неправительственных организаций, которые до последнего момента работали против бывшего премьера Николая Груевского. Однако, кадры, которые сделали карьеру в фонде Сороса, потом разбежались по Австрии, Германии, Канаде. Среди них был и президент Георгий Иванов, который сейчас нас преследует», — утверждает Милчин.[2]

Можно только добавить, что активные титоисты еще сразу после Второй мировой войны начали работать против СССР. Поэтому многие их наследники в фонде Сороса и в снова правящем Социал-Демократическом Союзе Македонии (СДСМ) позиционируют себя в качестве врагов России и сторонников западной ориентации.

В отчете содержится и обвинение в адрес сербских спецслужб, которые упорно «подрывают сближение Скопье и Запада».[1] Даже утверждается, что российскими разведчиками в Македонии верховодят их коллеги и начальники, расположенные в Болгарии и Сербии.[1] Интересным является утверждение, что «сербские специальные службы поддерживают в Македонии антизападные группы и пророссийские силы с имиджем националистов!”[3]

Во-первых, непонятно, какие именно националисты в Македонии являются антизападными и пророссийскими. Неужели и болгарские, и македонские? Ставить их в один лагерь неуместно: они готовы перегрызть друг другу горло! Особенно на памятных датах типа 9 октября или 11 января, когда болгарские национал-революционеры из ВМРО осуществили акты возмездия, расстреляв югославского короля Александра Караджорджевича и префекта Скопье Велимира Прелича. Каждый год эти два дня болгарские националисты проводят памятные мероприятия, а македонские устраивают на них облавы и дело доходит до массовой драки. И все они русофилы?!

Пока трудно сказать, воспользовался ли этими утверждениями или просто был вынужден на них отреагировать новый министр иностранных дел в правительстве СДСМ, бывший активист ВМРО Никола Димитров. На фоне публикации отчета и бесспорных доказательств присутствия 27.04.2017 г. в македонском парламенте во время погромов сотрудника сербских спецслужб Горана Живальевича министр заявил: «Сербия вмешивается во внутренние дела Македонии. Я попытаюсь закрыть этот вопрос с Сербией без скандала. Однако это нехорошее начало для них и для нас. В Народном Собрании практически была попытка государственного переворота, которая провалилась. Не может ваш сотрудник быть частью толпы, которая хлынула в парламент. И вы утверждаете, что никак не вмешиваетесь в наши внутренние дела?! Ярчайшего примера вмешательствп во внутренние дела другого государства найти нельзя!» — заключил македонский министр иностранных дел.[4]

Надо иметь в виду, что совершенно необязательно считать Николая Димитрова попавшим под давлением фонда Сороса или американских спецслужб. Во-первых, антисербские установки являются традицией в семье Димитровых. Его отец — профессор, доктор исторических наук, и в качестве министра культуры, а потом министра науки и образования, и македонского посла в Москве боролся за эмансипацию истории и культуры македонских болгар от сербско-югославского влияния. Именно его серьезные успехи на этом поприще превратили его в самого большого авторитета среди скопской интеллигенции с болгарским самосознанием. Сын тоже с тех пор, как начал дипломатическую карьеру, боролся с опекой Белграда над Скопье. В течение долгих лет он утверждал свои антисербские установки. Теперь пришла пора их реализовать на практике.

Никола Димитров раньше, как и его отец, принадлежал к ВМРО. Потом стал резко его критиковать руководство. В 2015 г. присоединялся к митингам, организованным тогда оппозиционным СДСМ. Его эволюция завершилась на посту министра иностранных дел в правительстве СДСМ.

Основная причина этой эволюции — соперничество семьи Димитровых с правящим кланом в ВМРО. Его начали еще отцы-дяди, в самом начале независимого развития Республики Македония. Как было отмечено выше, в первом македонском правительстве, составленном ВМРО, министром культуры был Димитр Димитров. А министром внутренних дел был Йордан Миалков — дядя бывшего премьер-министра и настоящего лидера ВМРО Николая Груевского и отец бывшего руководителя спецслужб и члена руководства ВМРО Сашо Миалкова. Йордан Миалков погиб в загадочной автокатастрофе. До сих пор в Скопье о нем можно услышать самые разные отзывы: и что он был настоящим болгарским патриотом, и что он был агентом спецслужб бывшей Югославии. Однако факт остается фактом: его наследники Груевский и Миалков проводили политику сближения с Сербией и косвенно с Россией. Димитров смотрит на Запад.

Все прогнозы по поводу развития ситуации в Македонии — рискованные. Однако поживем-увидим.

Георгий Коларов

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/09/makedoniya-novaya-provokaciya-sor…

Примечания:

1 www.ria.ru/world/20 170 605/1495813694.html

2 www.offnews.bg/news/Analizi-289/Kakva-beshe-rolyata-na-Dzhordz-Soros-na-… 101.html

3 www.news.bg/int-politics/occrp-ruskata-agentura-v-makedonia-raboti-za-iz…

4 www.news.bg/press/predlagat-darzhavata-da-finansira-veroispovedaniata-bo…

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/09/makedoniya-novaya-provokaciya-sorosa-na-balkanah