Какие схемы использовал Березовский, чтобы разбогатеть в 90-е
10:29. 10 июня 2017 Просмотров - 92 2 коммент. Опубликовал: brahman
Он стал олигархом, но не был бизнесменом.
Борис Березовский – несомненно, самая яркая и трагичная фигура среди русского олигархата 1990-х. Он начал зарабатывать солидные деньги только на пятом десятке – и в какой-то момент переоценил свои возможности. Человека, который считал, что назначает президентов России, убрали с дороги более молодые и куда более реалистичные конкуренты…
Отмеченный комсомолом
Сейчас крупные российские чиновники – через один кандидаты и доктора наук, хотя все знают, чего стоит их «научная деятельность». Борис Березовский был настоящим ученым и настоящим профессором. В 1978 году в качестве старшего научного сотрудника Института проблем управления он удостоился престижнейшей премии Ленинского Комсомола – «за цикл работ по разработке и применению моделей многокритериальной оптимизации для решения задач формирования и выбора вариантов сложных систем». Пять лет спустя он защитил докторскую диссертацию «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения» – специалисты говорят, что это добротный труд.
Младший научный сотрудник НИИ проблем управления АН СССР Борис Березовский, 1981 год
Фарца под покрывалом
Сложно сказать, когда именно Березовский начал зарабатывать большие (по советским меркам) деньги. В 1981 году, уже будучи известным ученым, 35-летний Березовский попал в махачкалинский «обезьянник» за весьма прозаичную спекуляцию – член КПСС пытался продать на рынке постельное белье (история сохранила даже число – 27 комплектов) и сирийские покрывала. Никаких последствий эта история не имела – дело замяли, даже не сообщив по месту работы «бизнесмена» о талантах сотрудника. Березовский «договорился» – этим талантом он обладал с детства.
Как видим, еще в 35 лет, «посередине странствия земного», Борис Абрамович промышлял мелкой фарцой – для сравнения, его ученик и в известной степени преемник Роман Абрамович в том же возрасте имел активы на сумму не менее 14 миллиардов долларов (в пять раз больше, чем у Березовского на пике карьеры).
Во второй половине 1980-х Березовский организовал еще один «бизнес» – не лучше махачкалинского. Друг юности олигарха, бизнесмен Леонид Богуславский, рассказал о том, как на пару с Борисом они купили у поэта Андрея Вознесенского автомобиль – жигулик-«тройку» кирпичного цвета. Ездили по очереди – неделю один, неделю другой. Правда, показания одометра постепенно начали смущать Богуславского: если сам он за неделю накатывал километров 400, то его партнер – 2000, а то и больше. Много позже Богуславский догадался, что Борис Абрамович, доктор наук, профессор, автор монографий попросту «бомбил» на их общей машине.
Борис Березовский на советах директоров «ЛогоВАЗа». Фото: kp.ru
Ему светит
Сам Березовский началом своего подъема считает нехитрую коррупционную схему, очень похожую на те, которые активно используются сейчас. Почуяв ветер перемен, Березовский закрыл созданную им лабораторию в Институте проблем управления и организовал совместное предприятие с иностранцами. Далее дело было так:
«Мы разработали программный продукт для оценки качества различных проектов и пролоббировали в советское время через ГКНТ (госкомитет по науке и технике) обязательное приобретение этого программного продукта всеми проектными институтами Советского Союза. Познакомились с чиновниками, хорошо поговорили и пролоббировали это. А это миллионы рублей, тех рублей».
С тех пор ничего не изменилось: если какая-то продукция, какие-то услуги внезапно становятся обязательными для предприятий, копни – и выяснится, что кто-то «хорошо поговорил» с чиновниками.
Березовскому этот разговор принес счастье:
«Я засыпаю человеком, который покупает в рассрочку люстру через кассу взаимопомощи в Институте проблем управления за триста рублей, а просыпаюсь – и я могу уже купить сто автомобилей, тысячу костюмов, могу поехать в любую страну мира».
Заметим все же, что бедные люди в СССР люстры по 300 рублей не покупали – даже в 1988-89 году это существенно превышало среднюю месячную зарплату по стране.
Борис Березовский и Михаил Ходорковский. Фото: kp.ru
В коммуналке и на «мерсе»
Разбогатев, Березовский окончательно оставил свою верную жену Нину Короткову и ушел к любовнице Галине Бешаровой. Он оригинально использовал свое внезапное богатство: в 1991 году жил с Галиной и ребенком в 10-метровой комнате, но ездил на только что появившемся 600-м «Мерседесе».
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Борис Березовский, 1996 г. Фото: kp.ru
Имидж – превыше всего!
Березовский, безусловно, был самым наивным, щедрым, доверчивым и непрактичным среди российских олигархов. Его партнеры вспоминают о том, что в бизнесе он не разбирался вообще: для него это было «купить за копейки» или «отжать», а потом «продать втридорога», более сложные схемы его не интересовали: долго! В известном смысле Березовский вообще не был бизнесменом: с середины 1990-х все его дела вел верный Бадри Патаркацишвили, первое время вместе с неверным Романом Абрамовичем.
Собственно, именно внезапная смерть «держателя общей казны» Бадри в начале 2008 года разорила Березовского: все деньги, которые экс-олигарх считал своими, поделили между собой родственники Патаркацишвили.
Но это будет еще нескоро: пока что у нас 1991 год, удачно проданный программный продукт, дилерская компания «ЛогоВАЗ» (купить машины в убыток для завода, продать с прибылью для себя) и невероятно светлое будущее…
Борис Березовский в 2012 году
Источник: nashaplaneta.su
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Старый анекдот. Березовский ходит под ручку с Богом. Бог говорит: “Все твои схемы понял, но почему я у тебя в заместителях?”.
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Берёза так до конца и не понял, что создавая “совместное” с иностранцами предприятие, он стал предателем. Думал, что с этого можно соскочить. Не можно…