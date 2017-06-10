1 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Главный секрет всех телесных практик или как понять, что Вы на верном пути? “. Автор–сказитель Михаил Владимирович Клименченко

В прошедшем эфире мы раскрыли главные секреты йоги, цигун и подобных им практик. Дали характеристики, по которым можно определить, двигаетесь ли вы в правильном направлении. Или как понять, что вам на самом деле нужно?



