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Главный секрет всех телесных практик

21:29. 10 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

1 июня 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему «Главный секрет всех телесных практик или как понять, что Вы на верном пути? “. Автор–сказитель Михаил Владимирович Клименченко

В прошедшем эфире мы раскрыли главные секреты йоги, цигун и подобных им практик. Дали характеристики, по которым можно определить, двигаетесь ли вы в правильном направлении. Или как понять, что вам на самом деле нужно?


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Источник: www.kramola.info

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