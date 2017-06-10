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Фото – претенденты на звание National Geographic Travel Photographer 2017

17:40. 10 июня 2017 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:
Ежегодный фотоконкурс National Geographic Travel Photographer вновь начинает собирать для своего строгого жюри самые головокружительные снимки фотографов-путешественников со всего мира. Если у вас как раз таковые имеются, вы тоже можете отправить их на конкурс до 30 июня. Фотографа-победителя ждет приз — оплачиваемая поездка на двоих на Галапагосские острова на 10 дней. Ну а пока до выбора финалиста далеко, мы меж тем готовы представить вам несколько восхитительных фотографий, уже принявших участие в конкурсе.

Облака, причудливым образом нависающие над горой Фудзи
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Старая мудрая черепаха
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Потрясающий тоннель света в Японии
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Огромный лесной слон, за которым пристально наблюдают птицы
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Удивительно, но этот дивный узор создан ледниковой рекой в Исландии
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Маленький мальчик играет в водах Нигера, самой ключевой реки Западной Африки
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На этом черно-белом снимке изображен Бангкокский центр культуры и искусства
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Царь зверей на отдыхе, Национальный парк Серенгети (Танзания)
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Эти мойщики фасада смотрятся кране необычно и колоритно
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В Швейцарии проводится «языческий весенний ритуал», во время которого зиму прогоняют пламенем
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Стадо оленей, бегущее по заснеженным полям
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Специальные фермы по выращиванию морских водорослей в Японии
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Дивный закат
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Девушку вот-вот накроет океанской волной на пляже побережья Чоко, Колумбия
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Лисица, выглядывающая из цветов
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отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: фото
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