Дойчен партизанен, или ответ Путину: истерия, все же, заразительна

Истерия может быть заразительной, но в то же время занимательной и даже смехотворной. Немецкие СМИ в этом преуспели, опубликовав в авторитетной ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung статью под тревожным заголовком «Ополчение стоит, враг идёт…». Русские не дремлют, немцы, вступайте в партизанские отряды!

Автор опуса в прошлом занимал должность пресс-секретарь министра обороны ФРГ, а сейчас трудится на ниве политического обозрения. Ханс-Дитер Вихтер один их тех, кто разносит в Германии параноидальные антироссийские настроения после приступов панической атаки.

К «пятой колонне» в странах Запада и кибероружию Вихтер, явно не от большого ума, добавляет использование Путиным повстанцев. Этакий триумвират, направленный на ассиметричное ведение войны в Европе.

Крым уже завоеван, Восточная Украина в процессе, а дальше Прибалтика, Румыния, Восточная Польша и Балканы? Вот такая стратегия Реконкисты для укрепления величия России, на взгляд Вихтера, и угрожает нынешней Европе. Если только НАТО не научиться перехватывать управляемые Москвой «освободительные акции» для самоуничтожения самих русских.

Бундесверу нужны добровольцы, желающие послужить интересам Германии. Понадобится 400 000 человек для создания легковооруженных «ополченцев выходного дня». Эта гениальная военная мысль принадлежит полковнику бундесвера в запасе Мартину Зебальдту.

Паранойя набирает обороты. Под подозрение попали уже школы боевых искусств, где преподают т.н. «Систему». Это боевое искусство применяется российским спецназом, значит, все, кто в них занимаются подпольные спецназовцы Кремля? Этот бред транслировал медиапортал Deutsche Welle, разместив в апреле статью «Боевики Путина ждут команды из Москвы».

И сколько же «русских немцев» попадет под подозрение в диверсионной деятельности после таких вот утверждений? Они же работают не только гражданскими, но и служат в полиции и в Бундесвере, имея на руках два паспорта – российский и немецкий. Обучались русскому рукопашному бою? Ая-яй! А почему бы при этом не вспомнить про японские боевые искусства и не заподозрить Токио в проведении диверсионной деятельности?

Заявления достаточно нелепые и вызывающие желание задать только один вопрос: куда смотрит немецкая контрразведка? Почему не ищут скрытых агентов Путина и не депортируют их из страны? Ответ может быть только один: таких не водится в Германии, а только в головах «экспертов».

Любая разведка и контрразведка занимается сбором информации и ее анализом, чему стоило бы поучиться паникерам в среде политобозревателей и престарелых политологов. Именно проблемы с мигрантами после ночи в Кёльне и других «незабываемых» происшествий стали причиной роста интереса к боевым искусствам. Людям нужна реальная защита.

Да и обучение строится на основе израильского военного рукопашного боя без правил «крав-мага»: дается минимум для гражданских, а не засекреченные методики, используемые для натаскивания военных спецов. Но об этом говорить нежелательно, так как тема мигрантов в Германии закрыта для всеобщего обсуждения (и наказуема!).

Немцы, наверное, замучились уже лапшу с ушей. Россией так долго пугали, что перешли границы разумного: доверия к СМИ больше нет. Мало того, если верить опросам, случись военная агрессия со стороны России, шестеро из десяти немцев даже из дома не выйдут, чтобы защитить страны НАТО.

Так к чему этот бред про агентурную сеть? Ларчик, впрочем, просто открывался: атлантисты до сих пор не могут пережить и принять простую истину, что монополии на правду они больше не имеют. Потому и рождается столько домыслов, в которые их опять же тычут носом, насмехаясь.

Радует, что все же разумные люди в Германии остались и на провокации антироссийские они больше не ведутся. А может просто память генетическая сработала? Не трогай русских, и они тебя не тронут?