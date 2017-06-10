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День России – 2017: праздник для души!

15:24. 10 июня 2017 Просмотров - 89 2 коммент. Опубликовал:

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Отсчет начался: 10, 11, 12 июня… Только один день отделяет нашу страну от празднования одного из самых молодых, но при этом чрезвычайно важного праздника – Дня России, символа национального единения и нашей общей ответственности за прошлое и будущее России.

Принятие Декларации о государственном суверенитете России стало отправной точкой для начала новой истории демократического государства. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. 27 лет пролетели незаметно…

Но отмечать, так с музыкой, размахом и весельем. В этот день пройдут фестивали, праздничные концерыты и масштабные гулянья. Москвичам и гостям столицы на выбор предложат массу интересных мероприятий, от участия в заключительном историческом фестивале «Времена и эпохи. Собрание» на Тверской улице до силового экстрима в Лианозовском парке.

Если Вы интересуетесь историей России, то добро пожаловать на Пушкинскую площадь и Манежную с Охотным рядом. Здесь с 12.00 до 22.00 для гостей приготовлен грандиозный праздник - «День истории России»: 17 тематических зон, лучшие реконструкции и активности за все 12 дней фестиваля «Времена и эпохи. Собрание».

Можно будет увидеть и оценить работу ткачей, гончаров и ювелиров в тематической зоне «Дьяковская культура», осмотреть доспехи русского воинства и Орды в экспозиции «Русь и соседи», прогуляться по московской улице XVIII века - «Эпоха Петра I» или спеть песни под гитару и потягать гири в тематической зоне «СССР в 30-е годы».

Соколятня и левада с лошадьми, фолк-концерты и мастер-классы, каллиграфия и обращение с пиками и мушкетами понравится не только взрослым, но и детям. А хотите научиться фехтовать с достойным противником, или саблей открывать шампанское? Кавалеры, у вас появился шанс приобрести такие умения и заодно повеселить свою девушку.

Любители фестивалей – Вас ждут в парке «Сокольники»:

В парке пройдут четыре крупных фестиваля – «Большая тренировка» с 12 до 16 часов на Фестивальной площади, а с 16 до 21 часа концертная программа «Наши в городе». С 13 до 21 часа на Фонтанной площади гостей ожидают диджей-сеты и музыкальные выступления. Желаете не только танцевать и подпевать, тогда Вам дорога на III Московский фестиваль современной литературы, что пройдет с 11 до 20 часов на эстраде «Ротонда».

 

Внимание, внимание: гостей парка ожидают встречи с 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым, самым титулованным российским мотоэкстремалом – Маратом Канкадзе, культовой российской рок-группой 7Б, популярным блогером Николаем Соболевым и, наконец, футбольные фанаты, трепещите, - с Кубком РФПЛ, который выставят на всеобщее обозрение с 14.00 на Фестивальной площади.

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Любители запускать воздушных змеев и самолетики, Вас ждут в парке «Красная Пресня».

Выбирайте, что интересно: мастер-классы по запуску воздушных змеев, конструированию самолетов или лекция об истории флага России. И обязательно дождитесь начала концерта «Русского радио» в 14.00, посвященного Дню России. Скучно не будет, ведь концерт проведут ведущие шоу «Утренние перцы» и Дмитрий Оленин, а выступят популярные российские певцы, в числе которых Сати Казанова и Алексей Чумаков.

А хотите попасть на фестиваль «Многонациональная Россия»? Тогда, айда, на Пушкинскую площадь, где с 12.00 до 20.00 начнет работать фестивальный городок и выставка «Страна в деталях». Без музыки и тут дело не обойдется, так что скучать не придется. Национальные музыкальные коллективы и исполнители примут участие в концерте.

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Конники и любители лошадей – Театральный проезд к Вашим услугам. Команда по военно-прикладным видам конного спорта Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды «Традиции конной России» покажет зрителям свое мастерство. Или же приобщитесь к великому, и посетите с 14.00 до 22.00 Триумфальную площадь, где пройдет фестиваль искусств «Черешневый сад» и откроется выставочная экспозиция Третьяковской галереи «Искусство XX века».

Много интересных мероприятий пройдет в столичных парках, но не стоит забывать и про детей. Если Вы семейный человек, то почему бы не отправиться в парк «Фили» на целый день? Вам скучать не придется, а уж деткам тем более.

В рамках праздничной программы пройдет викторина для детей «Моя Россия», эстафеты и конкурсы, мини-матчи и теннес-болы, теннисные и футбольные мастер-классы, дети сыграют в мяч и получат в подарок от аниматоров флажки и шарики с российской символикой.

А сколько нового дети смогут узнать во время научного шоу «Дети Эйнштейна»? Ребятам покажут безопасные взрывы водородных шаров, создание газировки и научат, как спастись от жары вихрегенератором. И это еще не все: впереди показ детского модельного агентства «Moscow Dreams», концерт с поп-исполнителями, и, самое главное, дискотека с бесплатным кинопоказом в летнем кинотеатре. Нет, туда точно стоит сходить с семьей.

«Изюминка» праздника – Большой праздничный концерт на Красной площади, посвященный празднованию Дня России. Он пройдет с 12.00 до 22.00 и завершится праздничным фейерверком.

Николай Басков и Ольга Шелест, как известно, обладают прекрасным чувством юмора, так что в паузах между выступлениями и во время представления исполнителей успеют поднять всем настроение. Выступят на концерте Тимати, Нюша, Полина Гагарина, Хор Турецкого, «Звери», «Градусы», Гарик Сукачев, «Чайф» и другие.

И не забудьте про праздничный салют. В День России небесный салют и фейерверк станут одними из самых красивых представлений во всех российских городах, но наиболее эффектным шоу будет именно в столице нашей родины. Красная площадь, Таганский, Измайловский, Гончаровский и другие парки ровно в 22.00 покажут незабываемое зрелище.

Так что, постарайтесь отлично отдохнуть и повеселиться в этот день! Все, что душе угодно: для «лириков» и «физиков», детей и их родителей. Взбодритесь и зарядитесь хорошим настроением на этот год. И не забудьте потом поделиться своими впечатлениями… 

salyut

Метки: день россии, мероприятия, Москва, независимость, официальный праздник, россия сегодня, суверенитет
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