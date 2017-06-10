Автоматоны прошлых лет

Почему-то при слове “робот” представляется высокотехнологичное создание, способное выполнять добрый миллиард сложнейших операций и между делом пылесосить квартиру, заваривать чай владельцу и попутно спасать планету от космических захватчиков. Современное создание, хочу отметить. Но робот появился вовсе не в ХХI веке. И даже не в XIX.

Автоматоны и Коготь

… прислужницы, под руки взявшие владыку,

Шли золотые, живым подобные девам прекрасным,

Кои исполнены разумом, силу имеют и голос,

И которых бессмертные знанию дел изучили.

“Илиада” вскользь упоминает о механических служанках, внешним обликом схожих с настоящими девушками. Кроме гомеровского творения, и в других литературных памятниках античного мира встречаются истории о механических людях. По легенде, у некоторых греческих царей были статуи, способные двигаться — творения мастера Дедала. Всех переплюнул Минос, выпросивший у бога-кузнеца Гефеста бронзового колосса по имени Талос, чьей единственной задачей была защита царя и его владений.

У древних греков действительно был достаточный уровень знаний, чтобы создавать механических людей — так называемых автоматонов. Нецифровые роботы приводились в движение благодаря сложной системе тросов и шкивов, но вряд ли были способны на какие-то серьезные действия. Автоматоны предназначались для забавы и развлечения своих владельцев, и практической пользы от них никто не ждал. Но в пятом томе трудов по механике, принадлежащих перу Филона Византийского, есть информация о механической служанке, которую создал изобретатель. Девушка-автоматон держала в правой руке кувшин с вином, и, когда в левую руку робота вкладывали кубок, служанка наливала в него вино и разбавляла водой. Полагаю, что такой “вид” роботов был бы обречен на успех, если бы не повсеместное рабство — зачем платить кучу денег за механического виночерпия, когда есть более дешевый живой?

Свидетельства о роботах есть и в Древнем Египте. Примерно в 1100 году до нашей эры на автоматона была возложена почетная роль: его рукой был избран новый фараон.

Один из первых манипуляторов был изобретен Архимедом, и получил название “Коготь”. Не один римлянин смотрел с ужасом на это творение! Ученый, стремившийся защитить сиракузские стены, создал уникальное оружие. Коготь был оснащен крюками-кошками, которыми цеплял таран или нос вражеского корабля, поднимал добычу вверх и бросал. Как только римское судно оказывалось в зоне поражения, Коготь поднимал его высоко над водой и разжимал тиски: корабль падал и переворачивался. Судя по записям, которые оставляли выжившие в подобных схватках, Когти маскировались практически идеально: нападавшие были уверены, что это рука бога переворачивает корабли. Если же Коготь не мог достать до врага, то им поднимали огромные бревна, которые скидывали на воинов противника.

… поднял нос корабля из воды и поставил его вертикально на корму… [механик] закрепил машину, сделав ее недвижимой, а после этого запустил какой-то механизм, который сбросил крюк и цепь. Корабли затем либо переворачивались, плохо вставая на воду, либо заполнялись смятением и морской водой. Зачастую наблюдалось страшное зрелище: корабль поднимался из воды в воздух и вращался на одном месте, пока каждый мужчина не был вытряхнут и выброшен с него в неопределенном направлении.

Полибий, древнегреческий историк

Творения Герона и да Винчи

Герон Александрийский прославился своими трудами по механике. Живший в начале нашей эры изобретатель, он уже тогда спроектировал и построил прообраз паровой турбины. Это за 1700 лет до изобретения парового двигателя! А чего стоят автоматы для дозирования и продажи “святой” воды! В числе прочих выдающихся изобретений значится и театр марионеток. Трехколесная тележка везла механических кукол на сцену, где и проходило представление.

Леонардо да Винчи пошел еще дальше. Как известно, он тщательно изучал анатомию. Свои познания художник воплощал не только на холсте: в 1950-х годах были обнаружены чертежи человекоподобного механизма, которые да Винчи сделал примерно в 1495 году.

Неизвестно, сумел ли он испытать своего рыцаря (робот был заключен в германо-итальянские доспехи). Механический воин был запрограммирован на имитацию движений живого человека: он умел поворачивать шею, двигал руками, мог присесть на табурет и встать. Впоследствии были обнаружены новые зарисовки мастера, благодаря которым удалось создать более детальную копию робота Леонардо.

Леди и монах

В венском музее истории искусств хранится механическое создание, некогда изображавшее леди, играющую на лютне. Время не пощадило автоматона, и из былых достоинств рукотворная дама может похвастать тем, что делает несколько шагов (направление — куда бог пошлет, координация движений напрочь сбита), склоняет изящную головку и даже пытается что-то сыграть на своем инструменте. прикасаясь к лютне правой ручкой. Исследователи приписывают авторство Джанелло Торриано, искусному часовщику, жившему во времена Карла V, правителя Священной Римской империи. Его же руке принадлежит монах, немного не дотянувший в росте до 40 см.

Торриано был ограничен в выборе материала для своих автоматонов, так как большая их часть появилась в монастыре, куда изобретатель последовал за монархом, поэтому на изготовление монаха пошли кусочки дерева и металла. Автоматон умеет кивать головой и перебирать четки, а еще ходит и временами бьет себя рукой в грудь (видимо, религиозный экстаз). Сейчас монах хранится в Смитсоновском институте (США).

Роботы эпохи Эдо

Начиная с XVIII века в Японии появляются каракури-нингё. Если дословно, то каракури означает механическое устройство, созданное, чтобы дразнить, обмануть или удивить человека. Вторая часть, нингё, пишется двумя иероглифами, один из которых обозначает форму, а другой — человека. По сути — шуточная марионетка.

Есть несколько видов каракури-нингё. Одни используются в театрах (бутай-каракури), другими играют дома (дзасики каракури), а третьи участвуют в религиозных процессиях и фестивалях (даси каракури).

Куклы могут выполнять самые разные задачи. Некоторые разносят чай, другие показывают акробатические номера и фокусы. Даже сегодня можно купить каракури, изготовленную по старинным чертежам — одна из фирм выпускает несколько моделей, в том числе разносчика чая, лучника и акробата.

Богема: флейтист, писатель и художник

Французская публика в 1738 году наблюдала игру уникального музыканта. Он спокойно играл на флейте, перебирая одну за другой всю дюжину известных ему мелодий. Если не считать того, что музыкант был роботом. то его можно было бы назвать талантливым. Его изобретатель, механик Жак де Вокансон, создал сложное хитросплетение труб, мехов, весов и прочих запчастей, которые успешно имитировали каждое движение настоящего флейтиста. Автоматону было даже проще — ему не требовалось несколько минут на перерыв, чтобы отдышаться.

За одним из музейных столов Невшателя сидит босой ребенок, и усердно выводит букву за буквой. В его руках — гусиное перо: когда Пьер Жаке-Дроз собрал свое детище из 6000 деталей, других средств для письма просто не было. Часовщик “научил” механического мальчика писать небольшой текст из 40 слов, который занимает всего четыре строки. Такая мелочь, да? Современные 3D принтеры и не такое могут. Но … 1770-е годы, конец десятилетия. Впечатляет. Жаке-Дроз создал не только писателя: в его коллекции было три автоматона. Два других — девушка-музыкант и чертежник — так же дееспособны, как и в дни жизни своего создателя.

И, конечно, художник. Это тоже ребенок, правда, только по виду: малыш-автоматон был собран два века назад. Сейчас он хранится в институте Франклина (Филадельфия), и продолжает радовать посетителей своими незамысловатыми “номерами”. Робот невероятно сложен: в его репертуаре три стихотворения, два из которых он пишет на французском, а еще одно — на английском языках, и четыре рисунка. Примечательно, что во время рисования автоматон словно задумывается, отрывает взгляд от незаконченного рисунка и смотрит куда-то вдаль. Со стороны выглядит так, будто робот размышляет — какой штрих сделать следующим? И, словно встряхнувшись, снова продолжает работу.

Тяга к созданию чего-то необычного у людей в крови. Изобретения прошлых веков не остались в истории просто игрушками — полагаю, что именно они стали прообразами современных бытовых, медицинских и других видов роботов — устройств, служащих науке и человеку.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru