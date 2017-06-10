Александр Русин. Никто не хотел изменять – эту систему, власть ворья. И при чем тут Путин?

Как известно, разруха у нас не в сортирах. И не в компьютерах. И даже не в экономике. Разруха у нас в головах.

Если бы дело было только в Путине и его окружении – да их бы тогда уже сто раз заменили. Незаменимых, как известно, не бывает.

Путина не меняют не потому, что это невозможно, а потому что большинству это не нужно. Потому что он работает удовлетворительно и лучше него не работает никто – с точки зрения чиновников, Единой России, Центробанка, большей части элиты и значительной части народа.

Путин говорит, что Центробанк действует правильно – и Центробанку нравится, что Путин так говорит, это полностью устраивает банкиров.

Путин говорит, что правительство на высоте – и это нравится премьеру, министрам, большинству чиновников по всей вертикали.

Путин говорит, что лучше Единой России не работает никто – и это нравится всем членам партии власти, а заодно и конформистам из других партий тоже.

Элите нравится, что Путин не замахивается на итоги приватизации, не ограничивает движение капитала, не отказывается от Вашингтонского консенсуса и других "завоеваний демократии". Еще и на всех международных тусовках старается замолвить слово за бизнес. И чиновников просит не кошмарить этот самый бизнес. А что просил вернуть выведенные капиталы обратно в страну – так это всего лишь попросил...

И большинство это устраивает.

Коррупционеров устраивает, что некоторых отлавливают – таких как Хорошавин и Захарченко, но это нормально. Потому что очень уж заворовались, сверх всякой меры. Подчищать тоже надо. Но тех, кто действует с оглядкой и соблюдением субординации – не трогают.

И значительную часть народа Путин устраивает тоже. Тем, что не устраивает шоковую терапию, не буянит, не пьянствует… Вон даже Крым вернул и Курилы не отдал.

И то, что он не устраивает национализацию и коллективизацию – многих тоже устраивает. Они готовы простить часы Пескова, квартиру Васильевой и прочие дворцы, яхты и самолеты, лишь бы никто не приходил к ним лично и не экспроприировал их Тойоту. Не отбирал лишнюю квартиру, не спрашивал, откуда плазма на стене или айфон последней модели. Короче говоря, чтобы не мешали жить.

Жизнь у большинства, конечно, далеко не шикарная, особенно в последние годы, но многих это все равно устраивает. Устраивает больше, чем то, что они помнят из 90-х. Устраивает больше чем то, что они видят на Украине.

Пиво есть, колбаса есть, жить можно, поэтому обыватели не хотят ничего менять, не хотят никакой мобилизации, новых потрясений и перемен. Хотят пожить спокойно.

Поэтому большинство тоже не хочет менять Путина – как и систему, выстроенную при нем.

Кто-то не хочет ее менять, потому что сам является частью этой системы. Кто-то – потому что надеется стать ее частью. А кто-то не хочет менять ее по принципу "пусть идет, как идет", чтобы не было новых революций и потрясений, чтобы не было "как на Украине", чтобы не было войны.

Большинство чувствует, что если начать все менять – одно потянется за другим, кум потянется за кумом, брат за братом, вор за вором... И рухнет вся система, выстроенная за последние 25 лет. И это коснется всех. А многих и вовсе завалит.

И себя менять люди тоже не спешат, потому что каждый рассуждает "а почему я должен меняться первым"?

Есть универсальное оправдание: "не мы такие, жизнь такая". И пользуясь этим оправданием, многие присоединяются к распространенным в обществе порокам – коррупции, лжи, воровству. Чтобы не разрушить всю систему целиком и не потерять то, что имеют, в том числе относительный покой и стабильность последних 17 лет.

А пороки от этого только растут и множатся. И чем дальше – тем сложнее отказаться от них, страшнее признаться в них и труднее меняться.

Так бывает с ворами и наркоманами – после каждой следующей кражи и следующей дозы все трудней остановиться. Трудней признаться родным, вырваться из круга других воров и наркоманов, трудней изменить образ жизни. А если попробовать – начинаются ломки. И чем дольше сидишь на игле – тем эти ломки сильней.

И наше общество в целом оказалось подобным вору-наркоману, которого затянуло на путь легкой наживы, легкого кайфа, беззаботной жизни, ухода от проблем реальности в наркотическую нирвану.

И Путина любят за то, что он не требует завязать, разрешает продолжать, более того – успокаивает, оправдывает, убаюкивает. Говорит, что проблемы решатся, что они уже решаются, что страна на верном пути – и большинству это нравится. Нравится, что можно продолжать тот образ жизни, к которому привыкли, что можно ничего не менять, ничего не делать – и при этом все будет хорошо, потому что Путин так сказал.

Путин говорит то, что общество хочет слышать – и его любят за это. И ему верят, потому что человек всегда охотно верит в то, что ему нравится и льстит.

Но наше общество оказалось во власти порока. Воровство, оправдание воровства, нежелание бороться с воровством – это пороки. И страх того, что борьба с пороком окажется трудной и приведет к потере привычного образа жизни, потере доходов – это тоже порок.

Это и есть та самая разруха в головах. Не только в головах элиты, чиновников и депутатов, но и в головах большинства.

Увлечение порочной системой, боязнь менять ее, непонимание того, что большое воровство вырастает из малого, со слов "не мы такие – жизнь такая" – все это и есть та самая разруха, которая ведет нас... к тем самым потрясениям, которых мы так боимся.

Потому что пока не изменится сознание общества в целом, пока в нем главенствует страсть к сорной роскоши, пока люди судят друг о друге по размерам джипов и стоимости часов – до тех пор мы будем дальше погружаться в пучину пороков.

Эта порочная система создана нашим постсоветским обществом – отказавшимся от созидания ради потребления, ударившимся в гедонизм и чревоугодие, расточительство, воровство, лесть, обман и т.д.

Наше общество создало эту систему, а не Путин.

Путин – продукт нашего общества, голограмма и программа нашего общества, сделавшего его таким, каким он есть сейчас.

Он просто оказался слишком слаб и податлив, поэтому не стал бороться и не сломался в борьбе. Но просто поддался влиянию и стал таким, каким его хотели видеть элита, чиновники – и большинство народа.

Поэтому не в нем дело, не в его окружении и не в элите. А во всем нашем обществе, во всех нас.

Пока не изменится все общество в целом – не изменится ничего. И никакие компьютеры, технологии, цифровые экономики, никакие демократии, никакие Навальные, никакие госдепы или инопланетяне не сделают за нас то, что мы должны сделать сами – измениться.

И мы изменимся. Обязательно изменимся.

Вот только история показывает, что общественное сознание, менталитет народа, его парадигма – обычно меняются в ходе больших потрясений: революций, войн, катастроф.

Меняться, сидя в комфорте, большинство не умеет.

А это значит, что в конце нашего "благополучия", стабильности, нашего "фестиваля пороков", в конце нашей жизни-шоппинга, которой многие так дорожат – в конце всего этого будут большие потрясения и скорее всего война.

И чем дольше мы оттягиваем этот момент, чем сильнее боимся расплаты за многолетнее торжество порока, чем глубже нас затягивает в эту воронку – тем сильнее будут те потрясения, которые нас ждут.

Это как с наркотиками – чем дольше на них сидишь, тем сильнее ломки.

Наше общество ждут страшные ломки – ломка образа жизни, менталитета, шаблонов, системы, с которой многие свыклись, а некоторые и вовсе срослись.

Есть ли у нас шанс избежать этого?

Шанс всегда есть – проснуться всем вместе другими людьми и начать новую жизнь.

Этот шанс очень мал, но все-таки отличен от нуля.

И если мы действительно хотим избежать войны, хотим по-настоящему сильно – нам нужно воспользоваться этим шансом.

Не сможем? Значит, будет война. Которая и наведет порядок в головах...

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110401/19020/-