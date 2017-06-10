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$20 трлн госдолга США в стодолларовых купюрах

18:27. 10 июня 2017 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:
Госдолг США оценивается в 20 триллионов долларов, но мало кто может представить себе, как выглядит такая сумма денег наличными. Записать эту цифру не так сложно, но, если мы начнем думать о такой гигантской сумме, то наше воображение может нас подвести, ведь мы никогда не видели столько денег. Чтобы у вас появилось представление о том, как, все же, выглядят эти 20 триллионов, предлагаем заглянуть ниже. 
 
Так выглядит одна купюра в 100 долларов
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В этой пачке 10 000 долларов, то есть 100 100-долларовых купюр
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Это уже миллион долларов, заработать которые средний житель земли может за 92 или 192 года жизни
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На этом паллете лежит 100 миллионов долларов, еще из 46,7 миллионов состоит диван
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10 таких паллетов дают нам 1 миллиард
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А это уже 1 триллион долларов наличными
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Чтобы оценить масштаб триллиона, рядом изображены Белый дом, поле для американского футбола и самолет
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Ну и вот, наконец, те самые 20 триллионов
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http://www.visualcapitalist.com/20-trillion-of-u-s-debt-visualized-using-stacks-of-100-bills/
Метки: госдолг сша
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