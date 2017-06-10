$20 трлн госдолга США в стодолларовых купюрах

Госдолг США оценивается в 20 триллионов долларов, но мало кто может представить себе, как выглядит такая сумма денег наличными. Записать эту цифру не так сложно, но, если мы начнем думать о такой гигантской сумме, то наше воображение может нас подвести, ведь мы никогда не видели столько денег. Чтобы у вас появилось представление о том, как, все же, выглядят эти 20 триллионов, предлагаем заглянуть ниже.

Так выглядит одна купюра в 100 долларов

В этой пачке 10 000 долларов, то есть 100 100-долларовых купюр

Это уже миллион долларов, заработать которые средний житель земли может за 92 или 192 года жизни

На этом паллете лежит 100 миллионов долларов, еще из 46,7 миллионов состоит диван

10 таких паллетов дают нам 1 миллиард

А это уже 1 триллион долларов наличными

Чтобы оценить масштаб триллиона, рядом изображены Белый дом, поле для американского футбола и самолет

Ну и вот, наконец, те самые 20 триллионов

http://www.visualcapitalist.com/20-trillion-of-u-s-debt-visualized-using-stacks-of-100-bills/