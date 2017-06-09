Видео на стихи “Тьфу на тебя, Алексей Навальный”

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... и идеологически — мировоззренческий (духовный). Список видео к просмотру: Русский Вопрос, ч... хвосты прижму, если всё выгорит. Тьфу, тьфу, не сглазить бы. Ах, металлурги... настоящего человека должно быть четыре стихии: Воздух, Вода, Земля, Огонь — Свет...
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Иди сыктым ака!