Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Валентин Катасонов. “90-е – не святые, а кровавые, а Ельцина – кощунственный микроб”

16:56. 9 июня 2017 Просмотров - 19 Один комментарий Опубликовал:

Вдова первого президента России Наина Ельцина считает, что период 1990-х следует считать святыми годами становления новой страны. Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, "нельзя было призвать людей: потерпите два-три года". "Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, - а развалившаяся страна именно такой была - шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень", - объяснила Ельцина. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Метки: ельцин, мировоззрение, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новое на сайте: Рейтинг, Карма и профили гостей
Для улучшения прозрачности комментирования, и выявления троллей, на сайте добавлен следующий фунционал: Для пользователей и гостей введены рейтинги: Карма - Показывает на сколько адекватны комментарии пользователя. Рассчитывается исходя из положительных и...
Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]
...о разоблачении двойников Путина и Ельцина, причастности ФСБ к теракту в...не верю, что вживую вижу святого человека». Что это за ...каждый год просят к лику святых причислить, однако НТВшники почему-..., что она провозгласила себя святой и поменяла фамилию на Ладу...
От этого у Путина реально волосы встанут дыбом! [Обманутая Россия]
В современной России, как мы видим, вовсю разворачиваются массовые репрессии граждан. Так называемым «экстремизмом» в современных реалиях называют, кажется даже не разбирая: «ловлю покемонов», лайки и репосты в соцсетях, аналитические статьи специалистов,...
Колониальная администрация России
Валентин Катасонов доктор экономических наук, профессор МГИМО, ...
Будет ли Третья Мировая Война?
... ли России мобилизационная экономика? Говорит Валентин Катасонов, председатель Русского Экономического Общества, профессор... Ливии и говорили: вот этот кровавый антинародный режим разместил по банкам...
Кому выгодна война Украины с Россией?
Раскол мнений о неизбежности войны России и США проходит по разделительной линии жыдокапитал и объекты его вожделения. Иудейские лобби во всех странах и организациях, как в Америке, России далее везде, ведут агрессивную пропаганду против мирного ...

Один комментарий»

  • 1817 1571
    Ми ха 9 июня 2017 в 19:07 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Экономический терроризм… Чубайс – террорист по страшнее чикатило…
    Грефы, кудрины, набиулины и прочая либеральная шушера…, и есть террористы… Враги народа… Реформаторы разрушители Руси… Все их реформы рассчитаны на уничтожение не только русского народа.., но и на уничтожение человечества в целом…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>