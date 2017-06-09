Валентин Катасонов. “90-е – не святые, а кровавые, а Ельцина – кощунственный микроб”
16:56. 9 июня 2017 Просмотров - 19 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
Вдова первого президента России Наина Ельцина считает, что период 1990-х следует считать святыми годами становления новой страны. Что касается шоковой терапии Егора Гайдара, то, по ее словам, "нельзя было призвать людей: потерпите два-три года". "Да, Гайдар пошел на шоковую терапию, но, как и у хирургов с тяжелым больным, - а развалившаяся страна именно такой была - шоковая терапия была необходима для того, чтобы резко перейти на новый уровень", - объяснила Ельцина. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.
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