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В Польшу прибыла первая партия сжиженного газа из США

09:54. 9 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

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США начали поставлять сжиженный природный газ в Польшу, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«США приветствуют прибытие первой партии американского сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную Европу, которая пришла в Польшу 7 июня», — говорится в сообщении.

Госдеп отмечает, что экспорт СПГ поддерживает рабочие места в США, способствует снижению цен на энергию для американских партнеров за рубежом и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.

 

 

 
Метки: газ, Новости, США
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