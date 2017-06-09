В Польшу прибыла первая партия сжиженного газа из США
09:54. 9 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал: Олег Козлов
США начали поставлять сжиженный природный газ в Польшу, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
«США приветствуют прибытие первой партии американского сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную Европу, которая пришла в Польшу 7 июня», — говорится в сообщении.
Госдеп отмечает, что экспорт СПГ поддерживает рабочие места в США, способствует снижению цен на энергию для американских партнеров за рубежом и вносит вклад в энергетическую безопасность Европы.