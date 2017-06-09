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В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева

09:03. 9 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

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 Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия попала под электричку в Москве и погибла, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД. По словам источника, 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково — Москва.

 

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей. В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом. "Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла", — сообщил собеседник агентства.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В 1943 году Леонид Хрущев, бывший летчиком-истребителем, не вернулся с боевого задания. После этого его отец удочерил девочку.

Метки: Новости, события
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