Учебные стрельбы
11:30. 9 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Попадание северо-корейской противокорабельной ракеты в макет корабля.
Испытания ракет проходили на фоне нарастающих проблем вокруг размещения американской ПРО в Южной Корее (местные власти под предлогом экологических проблем приостановили развертывание американских комплексов http://expert.ru/2017/06/8/seul-priostan
Более того, КНДР заявляет, что угрозы США связанные с попытками ограничить северо-корейскую ядерную программу приведут к ровно обратному результату и Северная Корея в свете давления США, будет еще более активно конструировать свою ядерную дубинку. Ну а всем сомневающимся устроили достаточно длительную демонстрацию имеющейся номенклатуры вооружений.
Источник: colonelcassad.livejournal.com