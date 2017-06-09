Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире

Учебные стрельбы

11:30. 9 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Попадание северо-корейской противокорабельной ракеты в макет корабля.

Испытания ракет проходили на фоне нарастающих проблем вокруг размещения американской ПРО в Южной Корее (местные власти под предлогом экологических проблем приостановили развертывание американских комплексов http://expert.ru/2017/06/8/seul-priostanovil-razvertyivanie-thaad/) и покинувших Японское море американских АУГ. Ким-младший пользуясь тем, что угрозы США на данном этапе оказались пустыми, не отказал себе в удовольствие продолжать запуски различных ракет, каждый из которых является своеобразным вызовом для США. Этим Пхеньян как бы демонстрирует, что плевать хотел на угрозы Вашингтона.
Более того, КНДР заявляет, что угрозы США связанные с попытками ограничить северо-корейскую ядерную программу приведут к ровно обратному результату и Северная Корея в свете давления США, будет еще более активно конструировать свою ядерную дубинку. Ну а всем сомневающимся устроили достаточно длительную демонстрацию имеющейся номенклатуры вооружений.
















Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, кндр, ракеты, северная корея, США, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Артиллеристы Народной милиции ЛНР провели учебные стрельбы из установок РСЗО "Град"
... на одном из полигонов провели учебные стрельбы из установок реактивных систем залпового... и умения. Целью же нынешних стрельб было стало слаживание действий дивизионов... свои способности и дальше производить стрельбы и тренировки, чтобы поражать мишени...
Нацисты проводят учебно-боевые стрельбы по Краматорску (видео)
..., как украинская армия проводит учебные боевые стрельбы по их родному городу. В.... По всей видимости, идут боевые учебные стрельбы, и обстрелы проводятся по жилым...
Учебные стрельбы
Попадание северо-корейской противокорабельной ракеты в макет корабля.Испытания ракет проходили на фоне нарастающих проблем вокруг размещения американской ПРО в Южной Корее (местные власти под предлогом экологических проблем приостановили развертывание ...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
.... 16:34 Минобороны ВСУ: Учебные стрельбы завершены, все ракеты поразили цели...стартовали учения с ракетными стрельбами. 09:42 Учебная провокация. 08:08 ...Минобороны ВСУ: Учебные стрельбы завершены, все ракеты поразили цели Учебные стрельбы Воздушных сил ...
Сводки от ополчения Новороссии 02 марта 2016
...ОБСЕ: в Минске договорились прекратить учебные стрельбы в Донбассе. 16:05 Контактная...ОБСЕ: в Минске договорились прекратить учебные стрельбы в Донбассе Контактная группа по...о прекращении учений с боевыми стрельбами на линии соприкосновения. Это ...
Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2016
...границы Российской Федерации, изменила сектора стрельб. «Украина существует независимо от ... успешно завершила ракетные стрельбы Украина успешно завершила ракетные стрельбы - об этом...2 декабря, стартует второй день учебных стрельб ВСУ в Херсонской области. Об...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>