The Guardian: Глобальная прачечная. Как ФСБ и Игорь Путин отмывают деньги в Британии

Британские компании, принадлежащие анонимным владельцам, сыграли одну из главных ролей в выводе из России миллиардов долларов, пишут в The Guardian Люк Хардинг, Ник Хопкинс и Кэлейнн Барр. The Insider предлагает полный перевод статьи.

The Guardian обнаружила, что в ходе гигантской операции по отмыванию денег, организованной российскими преступниками, связанными с правительством России и бывшим КГБ, через крупнейшие британские банки прошло примерно $740 млн.

HSBC, The Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts оказались в числе 17 британских или имеющих отделения в Соединенном королевстве банков, которым предстоит ответить на вопросы о том, что они знали о международной схеме отмывания денег и почему не отклонили подозрительные денежные переводы.

Документы, с которыми ознакомилась The Guardian, показывают, что с 2010 по 2014 год из России было выведено по меньшей мере $20 млрд, причем следователи предполагают, что реальная сумма может достичь $80 млрд.

Один высокопоставленный источник, имеющий отношение к расследованию, сказал, что деньги из России «явно были либо похищенные, либо криминального происхождения». Следствие продолжает попытки установить личности богатых и политически влиятельных россиян, стоящих за операцией, получившей известность как «Глобальная прачечная». По их оценкам, в операции участвовала группа из примерно пятисот человек. Среди них олигархи, московские банкиры, а также сотрудники ФСБ и лица, связанные с этой спецслужбой.

В совет директоров одного из московских банков, счета в котором были использованы в мошеннической схеме, входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России.

В этой огромной сети по отмыванию денег заметную роль играли компании, зарегистрированные в Великобритании. Но настоящие владельцы большинства фирм, задействованных в схеме, остаются неизвестными, так как противоречивые законы офшорных зон позволяют сохранять анонимность.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» получили информацию о счетах, использованных в «Глобальной прачечной», от источников, пожелавших остаться неизвестными. OCCRP предоставил информацию The Guardian и другим СМИ-партнерам в 32 странах.

Документы, полученные OCCRP, содержат подробную информацию примерно о 70 тыс. банковских транзакций. 1920 из них прошли через британские банки, а 373 — через американские.

Считается, что это часть свидетельств, собранных полицейскими органами Латвии и Молдавии в ходе трехлетнего расследования отмывания денег.

Следователи раскрыли преступную сеть, которая организовала перевод миллиардов долларов от россиян, подозреваемых в преступлениях, через счета в латвийских и молдавских банках, печально известных участием в аферах по отмыванию денег.

Следы привели следователей в 96 стран; обнаружилась сеть фирм с анонимными владельцами, большая часть которых зарегистрирована в Лондоне. Из 21 компании, привлекшей внимание следствия, большинство уже ликвидировано.

Объем операций поразил сотрудников правоохранительных органов. Через британские и иностранные банки с офисами в Лондоне прошли транзакции на общую сумму $738,1 млн, явно связанные с криминальными деньгами из Москвы.

Банки утверждают, что они создали специальные группы для отслеживания финансовых преступлений. Но, как они говорят, объемы транзакций — миллиарды долларов в год — затрудняют эту работу. «Это похоже на старую компьютерную игру, в которой надо ловить кротов, появляющихся из-под земли то тут, то там», — сказал один из источников.

Через банк HSBC в ходе «Глобальной прачечной» прошло $545,3 млн, в основном через его гонконгское отделение. Через переживающий трудности Royal Bank of Scotland, на 71% принадлежащий британскому правительству, прошло $113 млн. Принадлежащий, в свою очередь, ему банк Coutts, которым пользуется сама королева, через свой цюрихский офис получил переводы на сумму $32,8 млн. Сейчас Coutts сворачивает операции в Швейцарии; в прошлом месяце он был оштрафован регулятором за другую операцию по отмыванию денег, не связанную с «Глобальной прачечной».

В операции по отмыванию денег были задействованы и другие крупные британские банки, в том числе Barclays, NatWest и Lloyds. Через NatWest, также принадлежащий Royal Bank of Scotland, прошло $1,1 млн.

В США через крупнейшие банки прошли транзакции на общую сумму больше $63,7 млн, в том числе $37 млн через Citibank и $14 млн через Bank of America.

The Guardian связалась со всеми этими банками. Ни один из них не оспаривает подлинность информации, но все утверждают, что проводят жесткую политику, направленную на борьбу с отмыванием денег.

В HSBC сказали: «Этот случай подчеркивает, насколько важен больший обмен информацией между государственным и частным секторами, каждый их которых располагает важными данными, которых нет у другого».

Но так или иначе, факты, раскрытые The Guardian, ставят перед британскими банками неудобные вопросы. Управление по финансовому регулированию требует, чтобы банки «оценивали риск отмывания денег клиентами, принимая во внимание риск, связанный со страной, репутацию клиента и источник его средств».

Во многих случаях, известных The Guardian, деньги уходили в офшорные подставные фирмы, бенефициары которых остаются анонимными, а источник происхождения их средств — тайна. OCCRP обнаружил, что формальные владельцы многих таких фирм — подставные или номинальные директора, находящиеся в Украине.

The Guardian познакомила с подробностями денежных переводов специалиста по международным финансовым расследованиям Л. Бёрка Файлза. Он сообщил, что во многих западных банках проверка на соответствие операции требованиям закона проводится недостаточно тщательно, а часто и вовсе чуть ли не ограничивается проставлением галочек в документах: «Обычно к департаменту проверок и расследований относятся как к нежеланному пасынку. Для директоров банка проверка — это расходы, которые невозможно возместить. Специалистам из этих отделов мало платят, они недостаточно умелы, их почти не обучают отслеживанию криминальных схем».

В центре внимания полиции восточноевропейских стран оказались несколько британских подставных компаний, в том числе Seabon Limited, которой руководила менеджерская фирма с офисом на Тули-стрит в Лондоне, по соседству с Сити-холлом и офисом лондонского мэра. В 2013 году Seabon подала отчет, в котором утверждала, что за год получила доход всего в £1. Однако анализ документов показывает, что она участвовала в транзакциях на сумму £9 млрд. Через другую фирму — Ronida Invest LLP, зарегистрированную на Ньюхолл-стрит в Бирмингеме, — прошло £6,4 млрд.

Восточноевропейские прокуроры утверждают, что обе фирмы были созданы в мошеннических целях.

Документы OCCRP проливают свет и на особенности российского шопинга, хотя во многих случаях покупатели остаются неизвестными. Они покупали алмазы у ювелиров на Бонд-стрит, меха у торговцев на севере Лондона, канделябры в бутике в Челси. Этой же схемой один богатый россиянин воспользовался, чтобы заплатить за обучение своего сына в Миллфилде — престижной школе в графстве Сомерсет.

Часто сопроводительная информация к денежным переводам оказывалась ложной. Так, об одном из банковских платежей на сумму £500 тыс. было указано: «покупка ноутбуков», но на самом деле деньги были уплачены за меха.

Схема перевода денег с востока на запад оставалась загадкой для полиции, пока в 2014 году не началось расследование. OCCRP, первым написавший об этой системе, первоначально назвал ее «Российской прачечной».

Обычно это устроено так: две фирмы делают вид, будто занимают друг у друга деньги, причем гарантом кредита выступает российская компания. Затем одна из подставных фирм «объявляет дефолт» по кредиту. После этого суд признает долг подлинным, что позволяет российской компании перевести деньги на счет в Молдавии, а оттуда — в Латвию, которая входит в Евросоюз.

В схеме были задействованы счета в девятнадцати российских банках. В 2014 году сообщалось, что одним из них был Русский земельный банк, членом совета директоров которого тогда был Игорь Путин.

Следователи говорят, что со счетов в Русском земельном банке перевели $9,7 млрд на счета в молдавском Moldindcombank. Затем эти деньги были переведены в рижский банк Trasta Komercbanka.

Директора Русского земельного банка Александра Григорьева арестовали в Москве в 2015 году, через год после того как банк был закрыт за нарушения, связанные с отмыванием денег. Источники сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ.

Сам Григорьев отрицает причастность к каким-либо правонарушениям и утверждает, что он честный гражданин. Сейчас он находится под арестом по обвинению в хищении активов, не связанному с «Прачечной».

Игорь Путин отказался дать комментарии. В 2014 году он написал письмо, в котором говорилось: «Мой личный опыт, приобретенный за последние годы, доказывает справедливость утверждения, что российская банковская система должна быть радикально реформирована и очищена от проблемных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией».

Замешанный в скандале латвийский банк Trasta был закрыт в 2016 году. Замдиректора департамента Минфина Латвии Майя Трейя сказала, что его лишили лицензии за участие в отмывании денег. О миллиардах, пришедших из России, она сказала: «Это явно деньги либо похищенные, либо криминального происхождения». Борьба с отмыванием денег — это «бесконечная история», сказала она финской телекомпании Yle.

Участие в скандале пяти молдавских банков привело к политическому кризису, в результате которого за последние два года сменилось пять премьер-министров.

В прошлом году молдавские правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников Центробанка страны, как бывших, так и действовавших на тот момент, за то, что те не обратили внимания на информацию об отмывании денег через Moldindcombank.

Из-за этой мошеннической схемы испортились отношения Кишинева с Москвой. В этом месяце молдавский парламент заявил, что ФСБ «оскорбительно обращается» с молдавскими официальными лицами, приезжающими в Российскую Федерацию. По мнению парламентариев, это связано с расследованием дела «Прачечной», которое проводится в Молдавии. Они утверждают также, что были попытки подкупить членов молдавского парламента.

Официальные лица Молдавии утверждают, что ФСБ — служба, которой руководил Владимир Путин, прежде чем стать премьер-министром, а затем и президентом, — использовала часть денег, отмытых через «Прачечную», для продвижения интересов российского государства.

Источник: http://theins.ru/korrupciya/49234