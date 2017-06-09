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Сырьевой экономический феодализм нас катит неизбежно в политический…

08:50. 9 июня 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

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Чиновники – люди не железные. В ситуации раздражения они выдают фразы, которые в любом другом случае публично никогда не произнесут. Вот вице-премьер Козак обозлился по поводу программы реновации – попал со своим высказыванием во все новости:

«Дмитрий Козак в крайнем раздражении сказал, что этот колхоз с приватизацией квартир создали не они, а расхлебывать приходится им. «Не надо абсолютизировать право собственности» – посоветовал он...»

Это – ключевая фраза, и не стоит говорить: «Не будем цепляться». Будем. Потому что она – квинтэссенция и подоплека всего происходящего.

В России ударно строится сословно-феодальное общество. Ударно – не то слово. То, что занимало столетия, сегодня прорывными методами проламывается и спрессовывается буквально в годы. Сословное общество основано на делении населения на страты, каждая из которых подчиняется своему собственному праву. Право, которым обладает феодал, не может принадлежать смерду.

Собственность священна только для феодала. Любая попытка пересмотреть воровскую приватизацию 90 наталкивается на категорическое «нет» правящей знати. Право собственности! Никто не вправе! Это основа любой рыночной экономики и демократии!

Но право собственности податного сословия – дело совсем иное. «Не надо абсолютизировать», – говорит Козак. Что в переводе означает только одно – вы обладаете собственностью до тех пор, пока это не становится проблемой для правящей касты. Тогда вы будете ее лишены, причем в безусловном порядке и без права обжалования.

В сущности сейчас продавливается закон, по которому разделение прав элиты и остального населения станет окончательным. Останутся мелочи – вроде уголовного права, которое и так применяется по факту разно для аристократии и смердов. Какое-то время можно будет прожить и так – но в будущем в обязательном порядке уточнят новый порядок, в чем нет никаких сомнений.

Есть ли выход? Да. Но он не прост. Уже простым решением не обойтись. Даже если вынести нынешнее ворье, новая власть может счесть, что не стоит спешить, а есть смысл немножко погодить со справедливостью. И построить ее для начала для себя. Уже поэтому путь наверх – из нынешнего экономического и политического средневековья – должен быть осмысленным и понятным. И по возможности быстрым. Через строительство развитой экономики, ликвидацию экономической основы сырьевого феодализма, возрождение сложного вертикально-интегрированного народно-хозяйственного комплекса, уничтожение сословного деления через развитие и усложнение страны и общества.

Но первым этапом на любом пути к этому должно стать полное исчезновение нынешней воровской аристократии – и явно не добровольное.

В противном случае нам и далее будут советовать не абсолютизировать наши права. Включая и право на жизнь, естественно. Ну вот зачем она вам, когда у вас отнимут вообще всё?

 

 

Эль Мюрид
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/33/18995/-

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