Сводки от ополчения Новороссии 09 июня 2017

Украинская армия 13 раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 13 раз обстреляли территорию ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной артиллерии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, Кировска, поселка городского типа Калиново, сел Хорошее, Пришиб, Лозовое, Калиновка, Березовское, поселка Красный Яр.

Огонь велся из 152-мм и 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

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В зоне “АТО” введены новые ограничения для мирных жителей Донбасса

В Донбассе киевскими властями введены временные ограничения для мирных жителей. Новые правила будут действовать до отдельного распоряжения Антитеррористического центра СБУ.

Об этом идет речь в обращении к жителям Донецкой области, опубликованном в четверг, 8 июня на сайте так называемой Донецкой областной военно-гражданской администрации.

“Осознавая рост угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированный сознательными действиями террористов,.. в соответствии с законом Украины “О борьбе с терроризмом” введены меры безопасности, а именно временные ограничения на территории области”, – говорится в сообщении.

Среди перечисленных ограничений: запрет перемещения зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в район и в районе проведения “АТО”; ограничение движения транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят вне пределов установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, которая проводит полевые работы; ограничение перемещения лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22 часов 00 минут до 05 часов 00 минут.

Также запрещено пребывание в лесных массивах и лесополосах, около водоемов (рек, прудов) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газогонов, химических предприятий, ТЭС, плотин (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию); запрещено проведение туристических экскурсий и походов, рыболовства гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством такими местами; запрещено использование радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке) и др.

Отмечается, что указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО.

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Дзержинское: уничтоженный украинскими террористами интернат

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной.

Украинские террористические группировки уничтожили здание детского интерната в поселке Дзержинское (ДНР). Это произошло в конце марта 2017 года, когда оккупанты осуществили интенсивный артиллерийский обстрел.

С началом боев интернет уже не являлся действующим. Тем не менее предметы внутри разрушенного помещения напоминают о недавнем прошлом, когда в интернате находились дети.

Украинская незаконная власть превратила жизнь мирного населения Донбасса в настоящий кошмар при безучастном попустительстве мирового сообщества.

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Это был настоящий ад, — раненые украинские военные рассказали о провальной атаке в ЛНР (ВИДЕО 18+)

Как ранее сообщала «Русская Весна», 7 июня украинские войска попытались прорвать позиции Вооруженных сил ЛНР в районе н.п. Желобок. Доставленные в Днепропетровск раненые военнослужащие ВСУ рассказали подробности боя. Они называют провалившуюся атаку настоящим адом. «Они запускали беспилотники, которые висели над нами, и прицельно били артой. Били из всех калибров. Фронт был на 180 градусов, иногда и больше. Хотели полностью отрезать нас», — рассказал раненый украинский боевик Николай Смирнов. «Там стреляли так, что не услышал, что свистит. Почувствовал только, что взрыв сильный и очень заболела голова. Глаза открываю — а я уже на коленях на дне окопа, а окоп кровью заливается», — добавил он. Читайте также: Кровавые грабли ВСУ: почему украинская атака «захлебнулась» в Желобке (ФОТО, ВИДЕО)

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Тетя раненого мальчика при обстреле ВСУ: Боюсь ему сказать, что мамы больше нет

Вечером, 4 июня на великий православный праздник Святой Троицы в Донецке случилась трагедия. При очередном обстреле поселка Трудовские погибла 37-летняя Татьяна Зайченко. Ее 9-летний сын Владислав получил тяжелые ранения. Мина разорвалась прямо возле матери и ребенка, шансов на то, чтобы уцелеть у семьи не было.

Влад перенес сложнейшую операцию, состояние мальчика на сегодняшний день остается стабильно тяжелым. А вчера похоронили Татьяну.

Это видео — запись встречи с тетей Влада. Теперь она будет заниматься его воспитанием. Сейчас женщина оформляет на себя опекунство. Своих детей у нее нет, поэтому Влад станет ей сыном.

«Да он и был мне как сын, — рассказывает Елена, поправляя черную повязку на голове. — Рос у нас с мужем в основном, Таня работала. А тут несчастья на нас одно за одним посыпались: 3 июня похоронили нашего с Таней папу, дедушку Владика. А четвертого не стало и самой Тани…»

Людмила очень благодарна властям Донецка за то, что полностью взяли на себя расходы по похоронам и поминкам Тани, а также за то, что лучшие врачи республики сейчас выхаживают Влада. Мальчик ни в чем не нуждается, он обеспечен всеми лекарствами.

«Я верю, что Владик выкарабкается, у него мой характер: сказал – сделал. Он у меня боец. Только одного боюсь – как ему сказать о том, что мамы больше нет. Он ничего еще не знает. Сегодня я была у него, он спрашивает, где мама. А я отвечаю, что лежит в другой больнице. Не знаю, как я ему буду правду говорить, просто не знаю», — плачет Елена.

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Карта обстрелов ВСУ по территории ЛНР. 8 июня 2017

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

В течении суток незаконные вооруженные формирования Украины 27 раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, применив артиллерию 152 и 122-мм, минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП, ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Кировск, Желобок, Донецкий, Фрунзе, Сокольники, Калиново, Стаханов, Алмазное, Смелое, Логвиново и Веселогоровка.

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ЛНР: обстановка в поселке Донецкий

Видео предоставлено Народной Милицией ЛНР специально для агентства News Front.

Репортаж из поселка Донецкого в Луганской Народной Республике, который накануне подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских военных преступников.

«До 5 июня у нас постоянно проживали 57 детей. Многих из них вчера вывезли. В 7 вечера был промежуток, когда плотность огня с украинской стороны снизилась, и мы смогли вывезти деток», — рассказала заведующая сектором по жизнеобеспечению поселка Ольга Кобзарь.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 08.06.2017

— На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв;

— Постоянный представитель России при ООН заявил о возможном смягчении санкций;

— Арабские страны формируют список требований к Катару для восстановления дипотношений;

— Сирийские военные нанесли удар по ИГИЛ (запрещено в РФ) на западе провинции Ракка;

— Рада провозгласила вступление Украины в НАТО приоритетной целью;

— ВСУ нарушили режим тишины 79 раз.

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У двух войн – один заказчик

Сербский доброволец Дяян Берич (позывной "Деки"), которому не так давно собирали средства на новый прицел для его снайперской винтовки, на презентации своей книги "Когда мертвые заговорят" дал интервью на тему своего прибывания на Донбассе и отношения к происходящему.– Она говорит о первых 15-ти днях войны в Сербии, когда НАТО – террористическая организация – бомбардировала мое государство. Говорит о жизни людей, о том, насколько сербы любили свою Родину, но не знали, что все, которые ехали на передовую, уезжали прямо в смерть. И очень мало людей пережили эти первые 15 дней войны, когда было обострение, но всё равно – они ехали вперед, потому что они знали, что защищают свою родину, свой дом, свою семью. Я говорю об этом. И история Сербии затронута немножко, история войны с Боснией, с Хорватией, распад Югославии… Вот так.– Сейчас в Сербии находится предательское правительство, которое старается нам рассказать, что всё, что НАТО делал, было очень хорошо, как было нужно бомбардировать нашу Сербию – оказывается, они наши друзья. И они стараются не позволить правде выйти в эфир. И если скажут, что НАТО бомбил Сербию бомбами, которые запрещены мировым соглашением, – они стараются обо всём, что прошло, не говорить. Но это несправедливо, и мне надо было написать эту книгу.В первую очередь она написана для будущего поколения, для молодых людей, которые должны понять, почему они могут жить свободно, кто отдал жизнь за них, и сколько людей погибло, чтобы они могли жить спокойно. Чтобы люди увидели, насколько нужно любить свое государство, когда ты воюешь не за кого-то, а просто воюешь за свою Родину и за свой дом.– Ну, как… Ребята, которые воевали у нас, пригласили. Пришел. Просто это долг, который мы в Сербии должны вернуть русскому народу. Правительство правительством, но мы как народ должны друг друга поддерживать всегда. Здесь есть ребята, которые воевали в Сербии, в Боснии, в Косово, и сейчас есть, и у нас там на Донбассе есть.– Ну конечно, есть. Очень тяжело, очень тяжело. Но ты знаешь, что это нужно, что надо с этим бороться. Есть там детский дом, в Донецке, в который мы постоянно приходим. Они говорят, что я спас их, когда им было трудно. Но на самом деле, это они спасли меня, потому что эта зарядка от них полная… Детское сердце – оно чистое. С ним поиграть, поговорить – и ты понимаешь, что должен там и дальше сражаться.– Когда началась война, Донбасс – это было просто ополчение, там не было ничего. Проще говоря, не было ни государства, ни армии – ничего. Были такие смешные войны, но с сердцем, когда люди знали, что они хотят и за что воюют. Но сейчас это настоящая республика, у которой есть и свое правительство, и своя армия. Есть суд, полиция, служба безопасности – настоящее государство стало.– Конечно, гордость. Когда знаешь, за что ты воюешь, и потом видишь, что из этого что-то произошло. Значит, эта жертва не была напрасной. Это большая гордость, конечно.– Украина теряет свое государство, с каждым днем все больше и больше. Я не знаю, понимают ли они это, но они его теряют. А Донбасс становится все сильнее и сильнее, всё лучше и лучше. К сожалению, может быть, это звучит, как парадокс, но наша армия ДНР и ЛНР, на самом деле, намного больше сделала для Украины, чем сама Украина. Потому что мы уничтожаем эти карательные батальоны, которые продолжают войну. А народ там должен уничтожить этих политиков, которые развязали войну, и тогда будет мир на Украине. Украинский народ – хороший народ. Мы не можем сравнивать никогда украинский народ с этим правительством, с карательными батальонами, которые воюют, и с ВСУшниками, которые хотят воевать.– Тут все общее. Просто заказчик одной и другой войны одинаковый – это Америка и НАТО, им эти войны очень нужны, чтобы на границе с Россией было обострение, чтобы на Балканах было обострение, чтобы оно затронуло православный мир.– Да, об этом тоже там написано.– А я не уехал, я приехал здесь полечиться. У меня последний раз ранение было, нехорошо далось на глаза, сделал операцию, вчера контроль был, надо еще одну делать. Я не ушел, я просто приехал чуть-чуть полечиться на две недели – и сразу в Донбасс. Ну, как отдыхать, когда такая обстановка? Что происходит сейчас? Сейчас снова началось обострение, снова убивают гражданских. Когда на войне военные убивают военных – это ненормально тоже, но это как бы считается правильным. Но они начали снова гражданских убивать, и просто надо их остановить.– Если мы сначала с ними сражались, когда у нас ничего не было, – то сейчас у нас все есть. У нас настоящая армия, люди тренированные. У нас хватит сил для много чего.– Россия для нас – всё. Я сейчас тоже из Донбасса, у меня есть паспорт Донбасса. Россия для нас – всё. Если бы не их конвои, мы бы там умерли там от голода, понимаете? Народ Донбасса очень благодарен России. Ну, есть и те, кто стараются рассказать, как Россия слила Донбасс, как Захарченко слил Донбасс… Но это все неправда, это Пятая колонна, либералы, которые лают на все лучшее, что есть у нас. На самом деле, Россия и Донбасс – одно. Можно разделить границу, но это ничего не означает. https://riafan.ru/808161-pravdu-na-krovi-r askryl-serbskii-snaiper-kapitan-armii-dn r-u-dvuh-voin-odin-zakazchik-fan-tv – цинк (по ссылке есть видео)PS. И еще из накопившегося на тему войны на Украине:1. Подробности вчерашних боев за Желобок – http://chervonec-001.livejournal.com/188 8492.html 2. Грабовское, Иловайск, Еленовка. 2014. Фото и комментарии – http://ulmotron.livejournal.com/11438.ht ml 3. "Борца с коррупцией" призывают в АТО. Колесо генотьбы проворачивается – http://timer-odessa.net/news/patriot_ant ikorruptsioner_negoduet_ego_prizivayut_v _armiyu_262.html 4. Российским судом вынесен заочный приговор российскому наемнику воевавшему за "Азов" – http://kommersant.ru/doc/3319725 5. Мариуполь. Свидетельства города теней (о преступлениях ВСУ и СБУ в Мариуполе) – https://vk.com/narjour?w=wall-120367381_ 97219 (кстати, группа "Народный журналист" претендует на создание Партии Нового Типа https://vk.com/narjour

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