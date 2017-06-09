США обвинили более 30 выходцев из СССР в организованной преступности

США задержали 33 выходцев из стран бывшего СССР по обвинению в причастности к организованной преступности, заявила прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк.

Задержанных подозревают в вымогательствах, торговле наркотиками и оружием, мошенничестве.

Как отмечается в заявлении, эти люди состояли в контакте с организованными преступными группировками из Грузии и РФ. В частности, большая часть задержанных, по данным американских правоохранителей, связана с преступными авторитетами Ражденом Шулая (грузинский вор в законе, коронованный несколько лет назад, был задержан Интерполом в Европе в 2013 году) и неким Зурабом Джанашвили.

Задержанные, часть из которых находится под стражей, по утверждению прокуратуры, поддерживали тесные связи с Грузией, Россией и Украиной.

При этом американская сторона не уточняет, какое гражданство имеют подозреваемые.