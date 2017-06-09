США не считают эскалацией удары по проправительственным силам в Сирии

В Вашингтоне не рассматривают как эскалацию нанесение ударов возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в сирийском Ат-Танфе, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы не рассматриваем это как эскалацию", - сказала она в четверг на брифинге в госдепартаменте.

По словам официального представителя ведомства, "Ат-Танф является тренировочным гарнизоном, где находятся коалиционные силы в Сирии". "Эта (зона) была установлена на основе взаимного понимания в рамках предотвращения инцидентов", - отметила Нойерт.

Она подчеркнула, что, в то время как силы коалиции "сфокусированы на борьбе с ИГИЛ", проправительственные силы "продвинулись по направлению к силам коалиции в Ат-Танфе и, таким образом, представляли для них угрозу".