Главная » Новости, Политика, События

США не считают эскалацией удары по проправительственным силам в Сирии

09:24. 9 июня 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

1

В Вашингтоне не рассматривают как эскалацию нанесение ударов возглавляемой США коалиции по проправительственным силам в сирийском Ат-Танфе, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы не рассматриваем это как эскалацию", - сказала она в четверг на брифинге в госдепартаменте.

По словам официального представителя ведомства, "Ат-Танф является тренировочным гарнизоном, где находятся коалиционные силы в Сирии". "Эта (зона) была установлена на основе взаимного понимания в рамках предотвращения инцидентов", - отметила Нойерт.

 

Она подчеркнула, что, в то время как силы коалиции "сфокусированы на борьбе с ИГИЛ", проправительственные силы "продвинулись по направлению к силам коалиции в Ат-Танфе и, таким образом, представляли для них угрозу".

Метки: США
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 апреля 2017
... Белом доме прокомментировали удар США по Сирии США считают, что на аэродроме...Сирии и начинает серьезную эскалацию международного конфликта, который также... химическими боеприпасами, проведенной якобы проправительственными войсками, как минимум несостоятельны...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 марта 2016
...захватчиков. Активную поддержку проправительственным силам оказывала российская ...ослабли, если не считать жестокое нападение «Исламского ...способные наносить ядерные удары, — СМИ США приняли решение направить... что экономически от эскалации не выиграют наши ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 февраля 2016
...(ПДС), которую Анкара считает террористической организацией, связанной ... мнению США, служит этот коридор, заявил, что «эскалация военных ... задачу, точно нанести удар, поразить противника и ...потери в основном понесли: проправительственная бригада «Кудс», Силы ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 февраля 2016
...автострада под контролем проправительственных сил. function....ru Москва будет считать военным вмешательством создание...был нанесён авиационный удар. После доразведки...агентства. Стремление США обеспечить скорейшее прекращение... склонны к эскалации напряженности в ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 октября 2016
...констатировал генерал Конашенков. Удар по селению Хасаджек... слова представителя сирийского проправительственного ополчения. Напомним, ...", - считает глава внешнеполитического ведомства США. С...эскалация на Донбассе, убийство "Моторолы", обострение отношений США...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 февраля 2016
...К сожалению, успехи проправительственных сил при поддержке ... неконтролируемой эскалации конфликта. Сразу после турецкого «удара в ... охвачены перемирием, поскольку считаем, что это единственная ... информационной войны нанесли «удар». США, Турция и Саудовская ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>