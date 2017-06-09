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Скворцова заявила, что россияне стали значительно меньше пить и курить

09:34. 9 июня 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

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Россияне стали на 13,5% меньше употреблять алкоголь и на 21,5% — табак, при этом на 18% увеличилось количество граждан, занимающихся спортом, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом эквиваленте на душу населения потребления алкоголя на 13,5%, а число лиц, систематически занимающихся физкультурой и спортом, увеличить на 18%", — сказала Скворцова в ходе европейского совещания ВОЗ для национальных руководителей и менеджеров программ по НИЗ "На пути к третьему десятилетию".

Министр также отметила, ссылаясь на результаты исследования ГАТС, что "распространенность потребления табака снизилась в России с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году, то есть более чем на 21,5%". На 37% снизилось и пассивное курение, отметила она.

При этом Скворцова сообщила, что с 2004 по 2015 годы распространенность курение табака среди несовершеннолетних снизилась в РФ более чем в три раза.

 

"Результаты…. показывают правильность выбранной государственной политики и правильность законодательной базы, которая за это время была принята в нашей стране", — заключила она.

Метки: Новости, общество, социум
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