Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июня 2017
- 09:25 Коалиция во главе с США сбросила бомбы на головы мирных жителей Сирии.
- 05:33 Армия Сирии выбивает боевиков США с ключевой горы, уничтожив силы врага (ВИДЕО).
- 04:34 Яркие кадры боев: Армия Сирии и ВКС России прорывают оборону ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зору (ВИДЕО, КАРТА).
- 01:15 Боевики бегут из исламистских группировок и переходят на сторону Армии Сирии.
- 00:08 Встреча на Евфрате.
- Вчера 22:50 США нанесли новый удар по иранским “прокси”.
- Вчера 21:41 Коалицией нанесён авиаудар по правительственным силам Сирии.
- Вчера 21:26 Коалиция США не намерена бороться с армией Сирии.
Коалиция во главе с США сбросила бомбы на головы мирных жителей Сирии
По меньшей мере 17 мирных жителей погибло и десятки людей пострадали в результате удара коалиции во главе с США в Ракке и пригородах. Об этом пишет Лайф со ссылкой на AFP.
Сирийское национальное агентство Sana сообщает о 14 погибших. Согласно данным, целью ударов было жилое здание в районе Мафрак аль-Джазра.
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Армия Сирии выбивает боевиков США с ключевой горы, уничтожив силы врага (ВИДЕО)
Сирийская армия продолжает наступление на боевиков, поддерживаемых США, несмотря на три атаки со стороны авиации американской коалиции.
Сирийская армия и ее союзники сумели вернуть контроль над стратегическим холмом Даква после ожесточенных столкновений с проамериканскими боевиками, связанными со «Свободной сирийской армии».
Расположенная в 60 км к востоку от Дамаска на высоте 920 метров, вершина Даква служила основным бастионом для ИГИЛ в этом районе, но затем была захвачена бандформированиями, входящими в ССА, когда террористы были вынуждены покинуть гору в начале года 2017 г.
Этот район имеет стратегическое значение, т.к. он соединяет южную и северную части пустынной местности, простирающейся на востоке провинции Дамаск.
Как сообщала «Русская Весна», днем ранее армейцы отбили большую вершину Талль-эль-Абд, а вслед за тем они атаковали боевиков с севера и запада, вытеснив их с вершины Даква.
Несмотря на неоднократные предупреждения и несколько воздушных налетов США против подразделений САА и ополченцев на юго-востоке Сирии, правительственные войска продолжают свои успешные наступательные операции, которые приносят им все больше плодов в этой пустынно-холмистой местности. Армейцы оттесняют террористов ИГИЛ* и боевиков «Свободной сирийской армии».
Кадры ниже были обнародованы министерством обороны Сирии и показывают, как Вооруженные силы САР обстреливают и штурмуют позиции ССА на холмах. На кадрах врага атакуют механизированные подразделения и пехота.
Наступление проамериканских боевиков в Сувейде провалилось
В минувшую среду, поддерживаемая США «Свободная сирийская армия» начала наступление в восточной части провинции Аль-Сувейда, ориентируясь на позиции Сирийской Армии вблизи плотины Зулуф и района Аль-Калъят.
Воспользовавшись авиаударми США по позициям правительственных войск, боевики ССА попытались пробить оборону САА в среду утром.
Сирийская Арабская Армия и ее союзники не только отразили все атаки «Свободной сирийской армии», но и не понесли никаких потерь.
Но нарвавшись на огонь армейцев члены бандформирований потеряли большое количество боевиков и техники, и вслед за этим начали отступление через пустынный район провинции Аль-Свейда,
После первого разгрома бандиты предприняли еще несколько отчаянных атак на позиции САА, но правительственные силы снова оказались сильнее.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Яркие кадры боев: Армия Сирии и ВКС России прорывают оборону ИГИЛ на пути к Дейр эз-Зору (ВИДЕО, КАРТА)
Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает наступление в пальмирском регионе, с боями пробиваясь в направлении города Дейр эз-Зор.
В среду, продвигаясь по главной дороге к городу Аль-Сухнэ, подготовленные Россией бойцы 5-го армейского корпуса САА и их союзники возобновили свое наступление в восточной части Пальмиры, нанося удары по террористам ИГИЛ.
Вынудив «игиловцев» отступить, ВКС РФ, Сирийская Армия, палестинские ополченцы из «Лива Аль-Кудс» и афганцы из «Лива Аль-Фатемиюн» освободили горы, с которых просматривается г. Арак и прилегающие к нему газовые месторождения.
В четверг САА успешно захватила большие участки территорий на юго-востоке от древнего города в ходе широкомасштабного наступления на восток к блокированному городу Дейр эз-Зор.
Армейцы продвинулись примерно на 10 км к востоку от взятой ранее горы Талль-Фири, расположенной к юго-востоку от Пальмиры, добравшись до окраины района Бир-Баде.
Двигаясь дальше на юго-восток от этого участка, правительственным войскам удалось выбить джихадистов из района Бир-Аббасия.
Военная операция также привела к взятию под полный контроль Вооруженных сил САР местности Вади аль-Мудисом с прилегающими территориями.
На севере другое сирийское подразделение вернуло несколько холмов с видом на дорогу, ведущую в город Арак, и нефтяные месторождения.
Последние достижения являются реализацией плана командования САА и российских военных советников, имеющего целью окружить стратегический район Талила с трех сторон.
Два предыдущих прямолинейных наступления на оборонительные позиции ИГИЛ* здесь были неудачными и не достигли желаемых результатов.
Ожидается, что САА продолжит активные полевые операции в сельской местности Пальмиры в ближайшие дни, т.к. армейцы хотят полностью выбить террористов из этого пустынного региона.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Боевики бегут из исламистских группировок и переходят на сторону Армии Сирии
По словам медиа-ресурсов оппозиции в среду, более 50 членов бандформирований перешло на сторону Сирийской Арабской Армии (САА) в северо-восточной части провинции Алеппо.
По их словам, перебежчики-боевики были членами НВФ, входящих в турецкую коалицию «Щит Евфрата»: «Фирка Аль-Султан Мурад», «Щит Аль-Фурат», «Файлак аш-Шам» и из нескольких других исламистских группировок.
Пока неизвестно, что побудило членов бандформирований перейти на сторону правительства.
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Встреча на Евфрате
8 июня передовые части САА вошли соприкосновение с отрядами SDF действующим к западу от Табки. Давно ожидаемая встреча на Евфрате состоялась.
Разумеется, не обошлось без различных мелких столкновений и стрельбы, но в целом, процесс установления контакта прошел без особого обострения, хотя здоровая конкуренция в деле занятия оставляемой Халифатом территории присутствовала.
Новой линией разграничения к западу от Табки стал один из притоков Евфрата (пока не ясно – это фактическая или оговоренная линия соприкосновения). САА в свою очередь, продолжают смещать вектор наступления на юго-восток, демонстрируя тенденцию к обходу американского плацдарма у Табки с продвижением вглубь провинции Ракка. САА очевидно пользуется тем, что фронт боевиков тут фактически развалился, а наличных сил явно больше, чем у курдов с американцами, которые не могут одновременно штурмовать Ракку и выстраивать барьер для сирийцев далее на юг. Все это позволяет рассчитывать, что большая часть территории, которая на карте пока еще числится за Халифатом, в ближайшие недели будет перекрашена в красный цвет. Таким образом, разгром Халифата к востоку от Алеппо фактически завершен. Теперь на повестке дня освобождение западной части провинции Ракка.
У курдов и американцев дела также идут достаточно неплохо. За последние два дня курды заняли 2 окраиных района + базу 17-й дивизии. Сейчас решается задача по выходу к городским окраинам Ракки на всем протяжении с полной ликвидацией позиций Халифата в предполье, которые мешают приступить к непосредственному штурму городских кварталов.
Плюс Башар Асад на рынке в Дамаске.
Смотри Башар, как тебя сливают в интернете.
А вот здесь пишут, что ты должен уйти.
Какую тару взять для слива?
Так и быть, не уйду.
Слив затягивается, пора переходить на сторону сирийской армии.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
США нанесли новый удар по иранским “прокси”
США нанесли очередной, уже 3-й удар по иранским прокси к северо-западу от Ат-Танфа. Заявлено 3 уничтоженных орудия и 3 200х. Так же был сбит дрон, который якобы пытался бомбить позиции боевиков, рядом с которыми стоял амеркианский спецназ.
Официальная позиция США заявлена так – мы не воюем с режимом Асада (ага, верим) и прорежимными силами, включая российские, но к Ат-Танфу не подходите, иначе будем бомбить. И вообще, мы используем Ат-Танф давно для борьбы с ИГИЛ.
В Дамаске и Москве с этим не согласны и судя по всему, попытки продвинуться к Ат-Танфу будут продолжаться, что будет вести к активизации боевых действий в Сувейде.
Судя по происходящему, договоренностей о разделе сфер влияния в юго-восточной Сирии совсем нет и стороны ведут агрессивный передел этих территорий, Пока США препятствуют продвижению иранских прокси к Ат-Танфу, САА, "Хэзбалла" и шиитские добровольцы, готовят отжатие большого куска территории между Восточным Каламуном и сирийско-иорданской границей. Плюс, за всей этой возней в пустыне, скрывается глубокомысленная борьба США с Ираном за стратегическую возможность по контролю сирийско-иракской границы, через которую Иран хочет перекинуть сухопутный коридор в Сирию и создать "шиитский полумесяц".
В пустыне идут спорадические боевые действия с применением всей доступной номенклатуры вооружений, но у обеих стороны явно недостаточно сил для борьбы на столь протяженном театре военных действий. Сплошной линии фронта тут нет – ключевое значение имеет контроль дорожной сети и немногочисленных населенных пунктов.
Иран в свою очередь продолжает подгонять шиитские отряды в западном Ираке, стремясь повысить темпы занятия приграничных районов с иракской стороны границы. Багдад будучи зависим как от Тегерана, так и от Вашингтона, выступает по сути сторонним наблюдателем в этой закулисной борьбе, которая может затронуть не только Сувейду. Иран имея сильное влияния на шиитскую часть населения Ирака, всегда может через нее подпитывать антиамериканские настроения, вплоть до организации почвы для атаки "шиитских патриотов против американских оккупантов". Но это только в том случае, если конфликт будет разгораться. Пока что, стороны предпочитают делать вид, что все это мелкие и досадные эпизоды, хотя их систематичность скорее говорит о том, что борьба за стратегические позиции в юго-восточной Сирии будет нарастать.
PS. Плюс продолжает развиваться тематика с бессудными убийствами лиц связанных с ИГИЛ, с которыми сначала обвиняли "Хашд-Шааби", а теперь и вовсе регулярные части иракской армии.
Подробнее на эту тему вот здесь https://russian.rt.com/world/article/397
Касательно темы "победителей не судят", можно напомнить, как во время вступления Красной Армии в Германии, советское командование издавало специальные приказы предостерегавшие от насилия над гражданским населением, несмотря на все, что немцы делали в СССР. В Ираке с этим все гораздо хуже, и с учетом религиозной и этнической подоплеки конфликта, сдерживать подобные расправы командованию достаточно проблематично.
Ну и как говорил товарищ Сталин насчет критики победителей ""Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности"
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Коалицией нанесён авиаудар по правительственным силам Сирии
CNN , ссылаясь на американские официальные источники, сообщило об авиаударе, нанесённом по правительственным войскам Сирии коалицией во главе с США.
Мишенью ударов стали три транспортных средства в районе базы Ат-Танф.
«Удары были нанесены, так как транспортные средства подошли слишком близко к этой базе»,- сообщает CNN
К оглавлению | Источник: news-front.info
Коалиция США не намерена бороться с армией Сирии
Коалиция во главе с США обеспокоена «проявленной враждебностью» проправительственных сил в Сирии и примет меры по своей защите, однако не намерена воевать с сирийской армией и ее союзниками, включая РФ, говорится в заявлении штаба коалиции.
«Коалиция не стремится бороться с сирийским режимом, российскими или проправительственными силами, которые с ним сотрудничают. Продемонстрированные враждебные намерения и действия проправительственных сил рядом с коалицией и ее партнерами на юге Сирии, однако, по-прежнему вызывают озабоченность США, и коалиция будет принимать соответствующие меры для защиты своих сил», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в четверг коалиция нанесла уже третий за последний месяц удар по проправительственным силам в районе сирийского населенного пункта Ат-Танф, утверждая, что те слишком близко подошли к партнерам коалиции.
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