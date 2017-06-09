Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 июня 2017

Сирийская армия продолжает наступление на боевиков, поддерживаемых США, несмотря на три атаки со стороны авиации американской коалиции.

Сирийская армия и ее союзники сумели вернуть контроль над стратегическим холмом Даква после ожесточенных столкновений с проамериканскими боевиками, связанными со «Свободной сирийской армии».

Расположенная в 60 км к востоку от Дамаска на высоте 920 метров, вершина Даква служила основным бастионом для ИГИЛ в этом районе, но затем была захвачена бандформированиями, входящими в ССА, когда террористы были вынуждены покинуть гору в начале года 2017 г.

Этот район имеет стратегическое значение, т.к. он соединяет южную и северную части пустынной местности, простирающейся на востоке провинции Дамаск.

Как сообщала «Русская Весна», днем ранее армейцы отбили большую вершину Талль-эль-Абд, а вслед за тем они атаковали боевиков с севера и запада, вытеснив их с вершины Даква.

Несмотря на неоднократные предупреждения и несколько воздушных налетов США против подразделений САА и ополченцев на юго-востоке Сирии, правительственные войска продолжают свои успешные наступательные операции, которые приносят им все больше плодов в этой пустынно-холмистой местности. Армейцы оттесняют террористов ИГИЛ* и боевиков «Свободной сирийской армии».

Кадры ниже были обнародованы министерством обороны Сирии и показывают, как Вооруженные силы САР обстреливают и штурмуют позиции ССА на холмах. На кадрах врага атакуют механизированные подразделения и пехота.

Наступление проамериканских боевиков в Сувейде провалилось

В минувшую среду, поддерживаемая США «Свободная сирийская армия» начала наступление в восточной части провинции Аль-Сувейда, ориентируясь на позиции Сирийской Армии вблизи плотины Зулуф и района Аль-Калъят.

Воспользовавшись авиаударми США по позициям правительственных войск, боевики ССА попытались пробить оборону САА в среду утром.

Сирийская Арабская Армия и ее союзники не только отразили все атаки «Свободной сирийской армии», но и не понесли никаких потерь.

Но нарвавшись на огонь армейцев члены бандформирований потеряли большое количество боевиков и техники, и вслед за этим начали отступление через пустынный район провинции Аль-Свейда,

После первого разгрома бандиты предприняли еще несколько отчаянных атак на позиции САА, но правительственные силы снова оказались сильнее.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация