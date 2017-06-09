Российским чиновникам придется сдать экзамен на профпригодность

Участникам приоритетных проектов правительства нужно будет подтвердить свою квалификацию.

До конца июня чиновники и представители госкорпораций необходимо сдать экзамен по проектному управлению, сообщает "Русская Планета".

Как отмечает директор Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олег Билев, министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову, главе Российского экспортного центра Петру Фрадкову и зампреду ВЭБа Ирине Макиевой также придется пройти эту процедуру.

А вот тех, кто не сдаст экзамен на профпригодность, отправят на пересдачу или будет рассматриваться вопрос о их дальнейшем участии в приоритетных проектах.

После успешного прохождения тестирования экзаменующемуся выдадут документ, который подтверждает квалификацию в сфере проектного управления.

Руководители приоритетных проектов и рабочих органов сдадут углубленную программу в обязательном порядке. Старшим должностным лицам проектов разрешено сдать только базовую программу.

Автор: Юлия Шабалдина