Почему русофобия?

А почему в мире нет и не было англосакофобии, китаефобии, украинофобии, германофобии и т.п., кроме только одной русофобии? Чем русские так не угодили всему миру?

Символически, это происходит потому, что наша национальность, единственная в мире, является прилагательным – русский. Даже определение типа нашей духовности также является прилагательным – православный. «Право славить» дано только русским и тем нациям, которые объединились с ними. Это не просто так. Национальность «русский», как прилагательное, подразумевает своё дальнейшее соединение с существительным – человек. Мы получаем полное определение национальности как «русский человек». Точно такое же добавление следует для определения духовности: «православный человек». Символически, мы получаемся единственной в мире нацией разумного человека.

Все остальные нации, по той же символики, имеют более животное происхождение, чем человеческое. Они эволюционно ещё нациями человека-ума не стали и это легко доказывается. Во-первых, животный разум имеет в себе только три измерения. А сколько измерений имеется в разуме современного человека? Так же, три! Во-вторых, мы ещё от животного в его же животном теле не ушли. Мы до сих пор используем животное тело, а не истинное тело человека. Наша цивилизация на путь эволюции человека-ума ещё полностью не перешла. Мы считаем себя человеком, но им ещё не стали, ибо он подразумевает в себе уже четыре измерения в разуме. Цивилизация, эволюционно, обрела ум, но развить его ещё до конца не смогла. На планете до сих пор править высший животный разум, а ум пока им подавлен. Только русского человека другие нации до конца понять не могут и, что он вытворит, не знают, ибо он к трём животным измерениям разума добавляет ещё четвёртое измерение своей души, что и делает его более человеком, чем животным.

Сегодня в нашем мире идёт ярая борьба между миром Животных и миром Разума. Мир Животных не хочет отдавать бразды правления миру Разума и делает всё, чтобы удержать свою власть как можно дольше. Только сегодня они уже сравнялись по силе между собой. Первым в мире государством ума был СССР. Это очень легко доказывается. Если мы возьмём характеристики обычного ума, то он – единоначальник, централизатор, стандартизатор, типизатор, тиран, деспот и т.п. С этим нельзя не согласиться. А теперь переложите эти характеристики на эту страну СССР и её правителей. Они в точности будут соответствовать этим описаниям. Это подтверждает нам определение этой страны, как первой страны, где правил ум, а не животное. К тому же, в животном мире правят деньги, которые говорят об уровне животной силе человека и страны. Мир Разум подразумевает под собой обязательный двойственный мир, имеющий, как минимум, два полюса, ибо, в противном случае, он просто рухнет. Этот мир всё разделяет и всё познаёт в сравнении. Деньги в нём не имеют силы. Главная цель мира Разума – это развитие ума, что и привело СССР к тому образованию и науке, которые оказались самыми передовыми в мире.

Если описать характеристики стран империализма, то все они сойдутся на описании хищного животного. В их мире правит только животная сила в виде денежной массы и ни о какой демократии речи идти просто не может. Мир Животных никак не может быть таким, где правят кролики, зайчики, антилопы и т.п. Это просто смешно! Под личиной демократии скрывается злое хищное животное, питающееся ими, что на самом деле так и есть. Что делает хищник, когда голоден? Идёт туда, где много пищи и живёт там, пока она есть. Животный мир подразумевает под собой только монополярным мир, где правит самый сильный хищник, где существует борьба между хищниками за главенство и территорию. Окончание становления монополярного животного мира, как раз, и происходит на современном этапе, которое мы называем глобализацией. Только в его правление на планете уже начинает вмешиваться мир Разума.

Между миром Животного и миром Разума другого промежуточного мира нет: или только здесь, или только там. Сегодня мир Животных более совершенен и уже заканчивает свою эволюции. Поэтому страны, принадлежащие этому миру, более совершенны и более благополучны. Естественно, они видят для себя угрозу в приходе на планету нового мира Разума, который только-только в обществе начинает своё эволюционное восхождение. А он уже требует для себя два мировых полюса, даже в обществе: «Рай и Ад». Современное противостояние между однополярным миром Животных и двухполярным миром Разума мы явно наблюдаем в нашем мире.

Нам никуда не уйти от законов эволюции даже в обществе и нам никак их не изменить. Не мы их создавали. Мир Разума, как более прогрессивный и более сильный мир, обязательно подчинит себе мир Животных. Если этого не случится, то нашей цивилизации на планете не останется: нельзя остановить эволюцию, ибо тогда она остановит нас! Одним из полюсов мира Разума сегодня является Россия и она им в любом случае останется. Если этот полюс рухнет, то рухнет и весь мир вместе с нашей цивилизацией. Поэтому сегодня мы явно наблюдаем, что вокруг этого полюса идёт ярая борьба за глобальное животное существование. Мир Животных хочет оставить в своём подчинении, на порядок по силе, более могущественный мир Разума, но разве это возможно?

Сегодня сила России настолько могучая, что о ней говорит весь мир. Но разве будут вспоминать того, кто не обладает в мире достаточной силой? О нём и говорить никто не будет. А теперь попробуйте представить себе какое-нибудь мировое СМИ, которое бы хотя бы один день не писало о России? Понимаете, насколько Россия сегодня сильна, что самый главный «хищник» заставляет всех своих мелких «шавок» гавкать на нас по любому поводу и даже без повода. Как он нас боится! Цель у него одна: уничтожить возрождающийся полюс мира Разума, чтобы глобально править на планете самому. Но он опоздал, ибо мир Разума уже набирается достаточно силы и скоро править на планете будет не хищное животное, а общество или страна во главе с человеком-ума. Будет этим вторым полюсом Россия или не будет – это не столь важно. Он всё равно возникнет и будет существовать, и править тогда будут новые законы мира Разума, а не животного мира.

Если вернуться к стране СССР, то её противостояние с США в двадцатом веке позволило этой стране, да и всему миру, подняться на уровень мира Разума. Они тогда были двумя полюсами этого мира на планете Земля. Тогда это позволило миру обрести новые разумные технологии. После развала СССР и второй полюс опустился на уровень животного мира, что привело весь мир к последующей животной деградации во всём: в образовании, в науке, в здравоохранении, в социальных вопросах, в государственном управлении и т.п. У нас сегодня всё деградирует на уровень животного мира, ибо пока мир Разум отступил, чтобы скоро начать своё новое эволюционное восхождение на более высокий уровень жизни.

Мир Разума уже начал такое восхождение через Россию, которое далее волнами прокатиться по всему миру. Смена миров обязательно произойдёт или наша цивилизация исчезнет, как исчезли более ранние цивилизации. На наше место могут найти другую цивилизацию.