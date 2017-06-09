ОХ, УЖ ЭТОТ РУССКИЙ ЯЗЫК

На литературном творческом вечере в одном институте, молодая поэтесса Вера Инбер (русская и советская поэтесса и прозаик, переводчица, журналистка) от волнения произнесла первую строчку своего стихотворения почти слитно.

Больше она ничего произнести не смогла, так как зал просто лег от хохота.

Строчка подразумевалась такая:

- Сруби лихую голову!... (вся фраза звучала так: Государь ты наш Царь-Батюшка, Сруби лихую голову!...")

Причём выдала нараспев...

На что Владимир Маяковский выдал экспромтом:

- Ах у Веры, Ах у Инбер, Что за глазки? Что за лоб?

Все глядели б, Все глядели б! Любовались на неё б!

Во всех последующих своих сочинениях поэтесса была более внимательна с последовательностью слов во фразах...