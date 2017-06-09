Открытым текстом 09.06.2017

Ближний Восток лихорадит, да так, что всем мало не покажется. Журнал Foreign Policy — “Иностранная политика” — сравнил нынешние разборки вокруг, казалось бы, далёкого Катара с сараевскими выстрелами сто три года назад в наследника австрийского престола. Из-за них началась Первая мировая война. Сейчас, похоже, тоже все как в гангстерском фильме приставили пистолеты к вискам друг друга. И может полыхнуть. Тем более, что за последние годы на Ближнем Востоке накопилось слишком много взрывоопасного.

Утром 5 июня восемь арабских стран — от Саудовской Аравии до Египта — объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Подданным Катара велено покинуть эти страны. Перекрыто также транспортное сообщение с эмиратом, включая поставки туда продовольствия.

Открытым текстом напоминаю: Катар — не только обладатель третьего в мире запаса природного газа — после нашей страны и Ирана. И не только претендент на информационное господство в арабском мире — через агентство “аль Джазира”. Он ещё и спонсировал сирийскую вооружённую оппозицию, чтобы законная власть не мешала ему построить газопровод через Сирию и Турцию в Европу.

Вот почему Турция готова начать переброску войск в поддержку Катара: ей хочется доходов и от этого транзита. А там недолго до вовлечения в конфликт и Ирана, и Саудовской Аравии, и Афганистана. Да и у нас в этом регионе есть интересы. А уж Соединённые Государства Америки считают своим владением весь мир — и особенно свою главную бензоколонку.

Запутанное как арабская вязь напряжение нарастает с каждым поддержанным СГА государственным переворотом, с каждой поставленной из СГА или с их позволения противотанковой ракетой для боевиков запрещённой — в том числе и в самих СГА — террористической группировки ИГИЛ. Полыхнуть может так, что все предыдущие войны покажутся мелким недоразумением. И виновников нашли заблаговременно. Угадайте, кого? Ну, конечно, русских хакеров.

Поводом для ухудшения отношений между ближайшими союзниками Вашингтона в Персидском заливе стал якобы фальшивый текст речи эмира Катара со словами о возможности налаживания отношений с Ираном. Телекомпания CNN выпустила очередную сенсацию. Мол, российские хакеры взломали новостные агентства Катара и вбросили этот текст. Неназванный источник якобы сообщил, что в последние месяцы технология фальшивых новостей использовалась на фоне прошедших президентских выборов во Франции, предстоящих парламентских выборов в нескольких странах.

Естественно, американская разведка и правоохранительные органы выразили беспокойство по поводу того, что за взломом стоят те же, кто “вмешались” в прошлогодние выборы президента СГА. Но минуточку внимания! За один день! Американские спецслужбы установили не только след хакеров и их заказчиков, но и проследили связь эти всесильных людей с ходом и результатами выборов. Карманную кражу дольше расследуют! Но чего уж мелочиться. Русские хакеры — и вообще русские — во всём виноваты. Не признавать же, что заваренная американцами ближневосточная каша дозрела до взрывчатки. Ведь тогда придётся убирать из региона свои многочисленные военные базы. Замечать нарушение всех демократических норм в Саудовской Аравии. И вообще вести себя приличнее. Неужто Вашингтон пойдет на такое? Куда проще идти напролом — а там как получится…

Российская Федерация то и дело предлагает организовать международную координацию борьбы с террором. Новую тегеранскую конференцию. Чтобы, как в сорок четвёртом, открыть второй фронт и общими усилиями задавить террор в его гнезде. Западные “коллеги” хронически отказываются. Даже не обращают внимания на наши сведения о потенциальных преступниках — вроде братьев ЦарнАевых, взорвавших Бостонский марафон. Более того, выращивают террористов у себя — похоже, надеются, что зверь, выкормленный с рук, не будет эти руки кусать. Но с каждым новым терактом в Европе укусы всё болезненнее.

Вечером 3 июня микроавтобус прицельно сбил нескольких прохожих на Лондонском мосту в центре столицы. Одновременно у южного конца моста — на рынке Боро — боевики с ножами напали на сидевших в бистро. Уже выявленные преступники — мусульмане, придерживающиеся экстремистских взглядов. Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за убийства. В Париже исламский экстремист напал на полицейского и прохожих с молотком прямо у Собора Парижской Богоматери.

Президент Путин и на международных форумах, и в интервью открытым текстом говорит: без международного взаимодействия, без совместной борьбы с убийственной пропагандой, без мира со всеми законными властями террор будет процветать. Но Запад вместо нового Тегерана организует всё новые Мюнхены — соглашения о поощрении агрессоров. И сам ведёт информационную войну не против террористов, а против всех, кто с ними борется.

7 июня бывший директор Национальной разведки СГА Клэппер заявил, что русское вмешательство в американские выборы — величайший скандал в истории СГА. Он же 1 июня уверял, что русские генетически склонны к обману и извлечению выгоды.

Слышите! Русских объявили генетически опасными. Хитлером запахло. Но это хотя бы отставник. А вот действующий сенатор МакКейн на лавры Хитлера пока не претендует, но Обаму перещеголял: говорит, что мы опаснее ИГИЛ. Наши либероиды по этому поводу открытым текстом предлагают: давайте откажемся от всего, что Западу не нравится — хоть от Крыма, хоть от ядерных ракет — и нас примут в братскую семью. Ага, примут! Как в лихие девяностые принимали — в качестве подножного корма.

А о генетической неполноценности русских англосаксы рассуждали ещё в XIX веке. Хитлер пользовался готовой теорией. И его последователей Запад по сей день поддерживает.

Киевский горсовет переименовал проспект генерала Ватутина, освобождавшего Киев от нацистов в 1943 году, в проспект Шухевича — капитана немецкой разведки, а затем главаря террористической группировки УПА, уничтожившей несколько сотен тысяч опасных для Германии людей на оккуппированных ею землях.

Открытым текстом напоминаю нынешнюю киевскую географию. До Бабьего яра, где немецкие нацисты и киевские террористы убили полтораста тысяч человек, в том числе сотню тысяч евреев, теперь можно доехать через улицу организатора терроризма Бандеры, главаря террористов Шухевича, сочинительницы стихов о необходимости убийства евреев и русских Телиги… Случись такое в любой другой стране, думаю, были бы и санкции, и призывы ввести войска ООН и сбросить фашистский режим. Но Киеву можно. Потому что они ещё и русских убивают.

Продолжаются обстрелы жилых районов и объектов жизнеобеспечения Донбасса запрещённой минскими соглашениями тяжёлой артиллерией вооружённых сил Украины. Те же вооружённые силы постоянно прощупывают оборонительные позиции народных республик Донбасса, пытаясь занимать нейтральную зону и смещать линию противостояния в свою пользу.

Специалисты открытым текстом предупреждают: Киев накапливает силы для массированного нападения на земли, освободившиеся от власти террористов. И Донбасс, и всех нас ждёт горячее лето. А Запад, как обычно, поддержит киевских террористов, как поддерживает ближневосточных. Шоу маст гоу он.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru