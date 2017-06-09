Операция прикрытия – или куда уходят наши деньги

Вот все не умолкают упорно распускаемые кем-то слухи про "внедрённого Сердюкова", за спиной которого шла модернизация армии.

Поражает, когда взрослый с виду человек радостно повторяет эту запредельную хрень с умным видом:

– Да-да, это была спецоперация!

Какая операция? Каким образом этот мебельный жук, закупавший для своего рабочего кабинета итальянскую дизайнерскую мебель за миллионы рублей, мог "прикрыть" модернизацию армии?

От кого? От тупых американцев? Чем? Своей широкой намозоленной задницей?

Разве в НАТО нет спутников-шпионов, различающих на Земле объекты размером с автомобильный номер? А в России нет агентуры, действующей в интересах США и сдающей госсекреты оптом и в розницу?

Или по этой версии, распространяемой для кретинов, вся модернизация российской армии не выходила из кабинета г-на Сердюкова? А при Шойгу – вышла?

Помните вора по фамилии Хорошавин, бывшего губернатора Сахалина?

Так и он тогда – не вор! Это тоже была операция прикрытия! Чтобы враги не догадались, что на самом деле мы тайно развивали экономику Сахалина! Пусть думают, что у нас все воры!

А на самом деле – Хорошавин – честнейший человек, бескорыстно служащий Родине в трудную годину.

Как и Сечин, который только для Западных дураков – олигарх и мультимиллионер. А на самом деле – секретный сотрудник, цель которого создать у врагов впечатление, что Роснефть – заурядная госкорпорация с прогнившим, жадным до денег руководством, с триллионными долгами, и потому остро нуждающаяся в свежих средствах.

"По итогам 2016 года общая сумма долгов крупнейшей нефтяной компании России составила 3,585 триллиона рублей, установив новый исторический рекорд".

Я не могу понять, как нефтяная компания может быть таким должником? Нефть – то же золото. Всегда ликвидный товар. Как надо вести дела, чтобы оказаться в положении фактического банкрота?

Вариантов – два. Первый – африканское воровство и нецелевое расходование средств. Второй – операция прикрытия. На самом деле Роснефть купается в триллионах прибыли, заслуженно покупает предметы роскоши и получает от государства многомиллионные бонусы за отличную работу. Но это – тсс! Военная тайна! Пусть враги думают, что у нас всё плохо.

Улюкаев (бывший министр экономразвития) вымогал два миллиона долларов у руководства Роснефти, за что был арестован и посажен. Но на самом деле и это – операция прикрытия.

Пусть врагам кажется, что нашей экономике – кирдык, а командует ей вор и взяточник! А на самом деле у нас, как известно, бурный рост благосостояния и всех важнейших показателей! Скоро перегоним Китай! Думаете, почему Китай с нами дружит? Потому что завидует! Там же всё видят!

Вот ещё один пример операции прикрытия:

"Промышленность ждет решения военных по вопросу о создании нового авианосца для ВМФ, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Технически сегодня российская оборонная промышленность способна создать такого рода корабль. Есть технический проект, фактически по нему работа никогда не останавливалась. Но это вопрос военных, нужен ли им такой корабль", – заявил Рогозин в эфире канала "Россия-1".

Это только с виду заявление Рогозина выглядит нелепым, потому что реальная ударная мощь ВМФ в ХХI веке определяется наличием двух категорий боевых кораблей: авианосцев и атомных подлодок. И это знает любой кадет на первом году обучения в Нахимовском училище. И нет такого военного моряка, который бы этого не понимал и который бы сказал, что атомные авианосцы России не нужны.

А на самом деле – это Рогозин специально говорит. Чтобы враги не догадались! А сам в это время строит авианосцы один за другим. Тайно!

Кстати вот один уже начали не то чтобы строить, но капитально переделывать. Заметьте – без Сердюкова. Он сейчас какую-то другую отрасль "прикрывает".

"Предстоящий ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" вновь подорожал: источник "Интерфакса" в субботу сообщил, что модернизация обойдется в сумму до 50 млрд рублей. Новые цифры СМИ озвучивают ежемесячно: в марте это было 20 млрд рублей, в середине апреля – уже вдвое больше. При этом источники утверждали, что для экономии единственному российскому авианосцу решили не менять ракетный комплекс."

Что такое 50 милиардов рублей для такой богатейшей страны как наша? Да ничего! Пустяк! Какие-то жалкие 800 миллионов долларов. На ремонт единственного авианосца – не жалко!

Сравните со строительством стадиона в Петербурге или космодрома "Восточный"! Капля в море!

Да, вот еще: "В прошлом году военные заявляли, что современный авианосец с атомной двигательной установкой может быть построен Россией к 2030 году. Эксперты оценивали проект в 300 млрд рублей".

Т.е. ремонт не атомного авианосца обойдётся казне в 16% от стоимости строительства атомного авианосца с нуля. Многовато как будто. Но это же – операция прикрытия! На самом деле надо понимать так, что если строительство атомного корабля заявлено в 300 млрд., то его окончательная стоимость будет в пределах триллиона. Людям же надо жить!

А этих триллионов у нас, как на барбоске блох! Думаете, почему Медведев сказал "денег нет, но вы держитесь!" Потому что это – операция прикрытия! Пусть враги думают, что мы разорены и проедаем резервы!

А на самом деле мы в это время решаем важнейшие стратегические задачи: построить атомный авианосец за 6 миллиардов долларов или купить американские облигации на 12 миллиардов?

Решили купить облигации.

Но это тоже – операция прикрытия! Пусть они, дураки, думают, что мы их поддерживаем в ущерб собственной обороне! А мы на самом деле – о-го-го!

Ведь Сердюков зачем Мистрали за миллиард заказывал во Франции? Чтобы враги думали, что мы ничего не умеем.

А мы умеем! "Кузнецова" ремонтируем! Пока никто не видит! И всем назло отремонтируем его по цене строительства нового корабля.

Так что – спасибо Сердюкову.

И Рогозину спасибо.

За операцию прикрытия.

Douglas

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/19014/-