Новый единый учебник истории написан в Мурманске!

МОСКВА, 16 января — РИА Новости.

"Необходимость разработки единого учебника по российской истории была связана с наличием большого числа пособий, которые содержали "идеологический мусор", — заявил Президент РФ Владимир Путин.

"Самое главное заключалось в том, что в той системе сертификации, условно скажу, учебной литературы, которая поступала в школы, проскакивали такие вещи, которые абсолютно неприемлемы не только для нашей страны, нашего народа, — для любой страны, любого народа это просто как плевок в лицо", — сказал Президент России. По словам Путина, некоторые оценки по истории Второй мировой войны, которые содержались в ряде учебников, — это "просто безобразие", по-другому и назвать никак нельзя. "Я сейчас не говорю о сознательном принижении роли советского народа в борьбе с фашизмом, там более глубокие даже вещи. Просто какой-то идеологический мусор. Вот от этого нам нужно избавиться", — указал в 2014 году Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о попытках ввести "какое-то единообразие в мышление и в оценки".

В целом, по мнению президента, КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ в работе над новой концепцией отечественной истории в том, чтобы "люди не только узнали, что было, и ознакомились с теми или иными оценками, но и осознали собственную, личную меру ответственности за страну, в которой мы живём".

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Новый единый учебник истории обещает быть очень востребованным в России.

Москва. 6 июня 2017. INTERFAX.RU: Три четверти россиян положительно относятся к планам создать единые школьные учебники по истории и по литературе (по 76%), каждый десятый не поддерживает эту идею (по 10%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

При этом продолжает расти доля россиян, считающих, что следовало бы уделить наибольшее внимание преподаванию в школе истории (52%), русскому языку (44%), математике (38%).

Ещё треть призывают сделать акцент на национальных языках и литературе (в республиках и автономных округах, 33%). Каждый пятый включил в этот список иностранные языки (23%), компьютерную грамотность и информатику (22%), физику, химию, биологию (20%). Источник.

До того, как первые книги по единой истории будут изданы в бумажном формате, электронный вариант единого учебника можно приобрести (получить) лично у автора, обратившись к нему по электронной почте: antonblagin@yandex.ru

Самый первый отзыв на книгу по единой истории от Александра Минкина:

"Сначала я не понял, почему автор назвал свой труд единым учебником истории, ведь речь идёт в основном о евреях, а потом до меня дошло, что единый учебник — это же в том смысле, что славяне и евреи жили изначально бок-о-бок, и поэтому у них единая история!

В сущности все мои представления об истории, почерпнутые из школьной программы, перевернулись после прочтения этой книги, и, кажется, историю теперь придётся переучивать по новому!

В целом книга мне очень понравилась, она будоражит мысль, заставляет задуматься. Автор избрал специальную концепцию изложения исторического материала, цель которой не разжёвывать факты, а анализировать их вместе с читателем! Эта книга — вызов ортодоксальным историкам, и ещё один прорыв в исторической науке".

8 июня 2017 г. Мурманск

P.S.

УФСБ по МО (fsb@fsb.ru):

Получатель: antonblagin@ya.ru

"Требуем немедленно прекратить незаконное распространение книги в сети интернет и предоставить текст для анализа на содержание экстремистских материалов. Обращаю ваше внимание на недопустимость осуществления незаконной коммерческой деятельности. Полковник Шилов Николай Николаевич, УФСБ по Мурманской области"

Ответ А.П.Благина полковнику Н.Н.Шилову:

Статья 29 Конституции РФ:

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.



2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.



3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.



4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.



5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Касательно якобы "незаконной коммерческой деятельности" члена "Союза писателей России" писателя А.П.Благина.

Книга "Самая большая тайна евреев — их реальная история. А за нею сокрыта реальная история России" распространяется в настоящее время бесплатно.

Однако, скажу честно, если люди, желая отблагодарить автора, предлагают спонсорскую помощь или вознаграждение, я не могу от него отказываться, учитывая, что на Севере, после 20-ти лет работы в море, я получаю пенсию в размере 13 тысяч рублей.