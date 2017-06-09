Новости Украины и Новороссии 09 июня 2017

Виталий Кличко «забыл» про недвижимость в Гамбурге и Лос-Анджелесе

За лживую декларацию Кличко может загреметь на два года тюрьмы

В отношении мэра Виталия Кличко возбудили уголовное дело по статье «Декларирование недостоверной информации» в связи с сокрытием недвижимости в Лос-Анджелесе и Гамбурге.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Уголовное производство в отношении неуказанных в электронной декларации имений в Гамбурге и Лос-Анджелесе, которыми пользуется семья Кличко, НАБУ начало после обращения юристов «Центра противодействия коррупции». Юристы организации обратились к НАБУ с заявлением о преступлении еще в декабре 2016 года, но тогда антикоррупционное бюро перенаправило его в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дело было открыто лишь после обращения «Центра противодействия коррупции» в правоохранительные органы. Активисты этой организации и ранее требовали от НАБУ возбудить дело в отношении Кличко, однако получили отказ, но уже Апелляционный суд обязал антикоррупционное бюро начать производство.

В соответствии с украинским законодательством, за подачу заведомо ложной информации об имеющейся недвижимости предусматривается штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

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Так кто же выиграл в Стокгольме, или Почему молчит «Газпром»

Схлынули бурные эмоции по поводу решения Стокгольмского арбитража о газовом споре между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Эмоции были настолько бурными, что «Нафтогаз», что характерно для современной Украины, не вдаваясь в букву представленных арбитражем документов, и прочитав текст по диагонали, ударяя себя пяткой в грудь, раструбил о невероятном успехе предпринятой кампании против российского газового гиганта. Фразы «мы сломали хребет Газпрому», и «ещё немного, и Россия начнёт перечислять нам миллиарды» венчали крики о неистовой перемоге. «Газпром» молчал. Руководство «Нафтогаза» тем временем раздавало интервью, пресс-секретарь, вытирая пот со счастливого лба, бегал от одного микрофона к другому, с брифинга на интервью и обратно. А «Газпром» снова молчал. Уже и в России представители секции «всёпропало» начали поздравлять «Нафтогаз» с победой, в сердцах высказываясь по поводу «проигрыша» «Газпрома». «Газпром» и тут молчал. Так кто в пролёте у Стокгольмского арбитража — «Газпром» или «Нафтогаз»? И вот в «Нафтогазе», почёсывая затылки, начали задаваться вопросом: а почему это компания Миллера молчит, хотя должна рвать во всех местах волосы, биться головой о стену и искать заряженный одним патроном револьвер. И кто-то наиболее сообразительный в «Нафтогазе» решил, что молчит «Газпром» неспроста. И как только решил, так наиболее сообразительного потянуло перечитать суть выводов Стокгольмского арбитража. А что же в этих документах скрывается? По порядку. Итак, главной из объявленных «Нафтогазом» перемог было то, что Стокгольмский арбитраж якобы отменил контрактное обязательство «take or pay» («бери или плати»), которое ранее было введено в контракт на основании требований «Газпрома». Смысл прост: заказал энные объёмы газа — плати именно за энные объёмы, даже если их не использовал. Выглядит достаточно жёстко, но никто под дулом автомата этот контракт подписывать не заставлял — подписали, так будьте любезны исполнять. Теперь же выясняется, что принцип «бери или плати» Стокгольмский арбитраж не отменял… Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведева:

Оно (решение арбитража) не отменила принцип «take or pay». Никакой отмены take-or-pay нет. А это из релиза забежавшего изрядно вперёд «Нафтогаза» за некоторое время до комментария Медведева:

Арбитраж Стокгольма отклонил требования «Газпрома» по принципу «бери или плати. Наша компания не должна 44 млрд долларов, которые требовал от нас «Газпром». Не хватало только крика «Слава Украине» в конце. Даже украинские эксперты в области экономического права откровенно потроллили «Нафтогаз», объявив о выдающихся способностях его юристов, которым «хватило» всего несколько часов, чтобы тщательно изучить более чем 700-страничный документ Стокгольмского арбитража и сделать все необходимые выводы. И пока «Нафтогаз» упражнялся в красноречии по поводу того, куда же теперь «потратить» несуществующие 44 млрд долларов, газпромовские юристы изучали материалы решения. А в материалах заявлено, что пункт «бери или плати» отменяется только в части положений контракта — в частности, когда объёмы неиспользованного газа не менее установленного значения. Какое это значение, пока не сообщается. Однако известно о том, что ни о каких «подарках» в виде отзыва (а точнее, запрета) требований в размере 44 млрд долларов речи вообще не идёт. Кстати, в мировой практике немало случаев, когда принцип «take or pay» реализуется в том случае, когда покупающая сторона осуществляет менее 80% объёмов закупок от законтрактованных. Если руководствоваться именно этим значением, то «Нафтогаз» остаётся «на счётчике» «Газпрома» в течение всех последних лет, так как в одностороннем порядке отказался от тех объёмов закупок, которые прописывались в контракте. Покупал явно менее 80% контрактных объёмов. Кстати, президент Украины и его окружение, как известно, намерены инициировать проверку главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко на предмет «государственной измены». Инкриминируют порошенковцы экс-премьеру Украины, ставившему в своё время подпись под контрактом, «антиукраинскую деятельность». Мол, сознательно подписывала тот самый контракт, который теперь на Украине обсуждается чуть ли не как главный негатив последних 20 лет. Мало того, представительница Блока Петра Порошенко в Раде И.Геращенко и вовсе объявила, что это именно из-за подписанного Тимошенко контракта с РФ на Украине и вспыхнула война. Все эти заявления обращают на себя особое внимание ещё и в связи с тем, что Тимошенко-то в своё время и была отправлена за решётку практически по аналогичным обвинениям, но только со стороны Виктора Януковича и его окружения. В биографии Тимошенко есть дело под названием «по газовому договору с Россией от 19.01.2009». Читайте также: Рано радуются: «Газпром» опроверг данные «Нафтогаза» об отмене take or pay Удивительно, не правда ли… Юлию Тимошенко осуждали при Януковиче в том числе за тот самый контракт, затем её «демократические силы» (включая г-на Порошенко) объявили политической заключённой, а потом — после бегства Януковича — освободили из колонии и на инвалидной коляске выкатили на майданную сцену как символ победы «новых» сил. И вот теперь эти самые «новые» силы сообщают всему миру о том, что Тимошенко было бы неплохо снова упрятать за решётку — за подписанный ею контракт по поставкам газа из России. Это вообще что? Неужели у порошенковцев очень короткая память, и они забыли, что Тимошенко попала в колонию вовсе не как «политическая жертва», а именно как «подписант» того самого контракта? Или если сейчас Порошенко упрячет политического конкурента за решётку, то её нельзя будет считать политзаключённой, так как Пётр Алексеевич сугубо европейский, демократический предводитель, а не какой-то там тиран, ретроград, агент Кремля Янукович… Однако стоит вернуться к решению Стокгольмского арбитража. «Нафтогаз» бодро отрапортовал о том, что арбитры обязали «Газпром» пересмотреть цены на газ в рамках контракта. Тут не поспоришь — действительно, есть такое — обязали. Вот только «Нафтогаз» требовал пересмотра цен за последние 7 лет, а Стокгольмский арбитраж решил, что пересмотра цен со времени победы майдана будет достаточно — с 2014 года. Интересно то, что Стокгольмский арбитраж, фактически приняв решение цены до 2014 года не пересматривать, встаёт на сторону «Газпрома». Дело в том, что именно «Газпром» ещё при Януковиче требовал от Киева платить за газ по прописанной в контракте цене, а Киев платил по цене, которую фактически сам для себя определил. За то время Киев накопил более миллиарда долларов по одной только контрактной недоплате. Получается, что эту сумму Украине придётся возвращать. А если учесть, что с 2014 года Украина практически вовсе перестала платить за газ, то ей придётся раскошелиться не только за полученные объёмы из России, но и раскошелиться в формате «частично» реализуемого принципа «бери или плати», который оставил в силе Стокгольм. В общем, забежали майданные спецы вперёд паровоза, и забыли мудрое изречение классика: «Как хорошо уметь читать!» Другое дело, что даже если прочитают, думаете, что-то заплатят? — по крайней мере, в обозримой перспективе. Я так не думаю, пусть это будет моё сугубо субъективное мнение. Ведь всё сделают, чтобы слиться снова. Для этого есть набор краплёных карт в виде: «Россия — агрессор», «России платить нельзя, так как это были договорённости с кровавым режимом» и т. д. Ну, а Запад опять поддержит, пока сам не столкнётся напрямую с этим непробиваемым хуторским (а Киев сейчас реально напоминает хутор в плане своей «политики») менталитетом, когда сам не получит не только обещанные реформы, но и выданные в кредит деньги. Будут жевать сопли и доказывать, что тех средств на демократию не хватило… Володин Алексей Читайте также: Россия вправе взыскать с Литвы $72 млрд, — посол

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В Херсонской области 8 предприятий наказали за обслуживание на русском языке

Восемь предприятий ресторанного хозяйства и сферы торговли оштрафованы в Херсонской области Украины за нарушения законодательства о языках, в частности за обслуживание на русском языкею Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужба Украины. «В Херсонской области к 8 хозяйствующим субъектам применили взыскания за нарушения требований закона Украины «О языках», — говорится в сообщении. По данным управления Госпотребслужбы в Херсонской области, в ведомство поступило около 10 жалоб о нарушении работниками предприятий ресторанного хозяйства, сферы торговли, аптек требований закона Украины «О языках». По результатам внеплановых проверок к восьми хозяйствующим субъектам применены штрафы, восемь человек привлечены к административной ответственности.

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Необитаемая Украина завтрашнего дня

Украина, моя прекрасная родина, — чудесный край, истекающий молоком и медом. В ней есть всё для счастливой жизни — мягкий климат, реки и моря, горы и долины, почти 9% мирового чернозема, образованное население, красивые города. Где еще плодиться и размножаться, если не на этих райских пажитях? Однако все годы незалежности население Украины последовательно сокращалось. И если на момент сбрасывания советских оков со своих прекрасных ног Ненька насчитывала в своих границах 52 миллиона граждан, то теперь их число, даже по самым оптимистическим (то есть официозным) оценкам, не дотягивает до 42 миллионов — вместе с Крымом и Донбассом. Более реалистичные ученые называют цифру в 35 миллионов и подчеркивают, что все оценки весьма приблизительны, ибо последняя перепись населения проводилась в 2001 году, а намечавшаяся было на 2016-й вновь отложена. И это понятно — как можно жонглировать числом избирателей и рисовать от балды победителя, если научно установлено точное число голосующих? Кому нужны точные цифры в стране, где таблица умножения заменена революционной целесообразностью? По основным демографическим показателям — продолжительность жизни, доля трудоспособного населения, рождаемость — страна уверенно занимает последние позиции в Европе. Ряд западных ученых считает, что Украина к 2030 году подойдет с показателями в 25–28 миллионов, а 2050-й встречать на родине будут и вовсе всего лишь миллионов 15 аборигенов. Собственно, любители конспирологии, читающие разнообразные, более или менее убедительно сфальсифицированные, «планы Даллеса», могут торжествующе заявить: ну вот, вы нам говорите, что плана нет, но все идет ровно по заложенному в нем сценарию. Никаких заводов и фабрик, а только бескрайние поля, на которых зловещая фирма «Монсанто» выращивает свои генномодифицированные химеры, и лишь изредка встречается обслуга — она в вышиванках спивае «Несе Галя воду». Ее научили читать и писать в пределах начальной школы — и ладно. На востоке — ряды вышек для добычи сланцевых газов, на юге — сколько глаз видит аквакультурные фермы с поедающим отбросы пангасиусом, город Ровно срыт под ровно в ходе добычи янтаря, лысые Карпаты — идеальное место для съемок футуристических ужастиков, зона для сталкеров и мародеров. Катастрофическое обезлюживание страны идет уверенными темпами, и тому имеется несколько причин. Поскольку вся идея незалежной Украины базируется на одном ките «Подальше от России», то из нее логически вытекают все действия украинских властей. С самого начала обретения независимости рвались экономические связи с Россией, закрывались предприятия, основой работы которых была кооперация с Россией, умирали целые отрасли промышленности. Несмотря на то что в незалежность страна вошла самой богатой и процветающей республикой СССР, ей удалось рекордно быстро разбазарить значительную часть советского наследия и обеспечить своим гражданам один из самых низких уровней жизни среди бывших социалистических сестер. Сначала уезжали специалисты и квалифицированные рабочие, а потом население потянулось на заработки в Россию и Европу целыми косяками — на сезонные работы уезжало до полумиллиона человек ежегодно, и часть из них домой уже не возвращались. На Западной Украине появились целые агломерации, население которых составляли старики и дети: все трудоспособные граждане батрачили на стройках в России, прислугой в богатых московских домах, сборщиками клубники и разделывателями рыбы на польских плантациях и норвежских морских платформах или санитарами в богадельнях Европы. Домой они приезжали на краткие побывки и непременно в день выборов — чтобы, значит, отдать голос за политиков, обещающих дальнейшую борьбу с москальскими имперцами и процветание на своей Богом данной земле, от которой они сбежали на чужбину (где, пройдя муки и страдания, в большинстве своем укоренились). Уезжали, конечно, на заработки и жители востока и центра Украины, но не в таких циклопических масштабах. Итак, трудовая эмиграция сильно сократила фактическое население Украины — хотя у многих батраков остались украинские паспорта, живут они, как правило, за пределами Неньки. И все же отъезд в дальнее зарубежье сильно тормозился препонами, которые Европа жестоко ставила перед теоретически горячо любимыми украинцами, и это — строгая визовая политика. На сегодняшний день минимум 40% граждан Украины работают в ЕС нелегально, со всеми вытекающими последствиями, главное из которых — полная социальная незащищенность. В 2013-м публика вышла на Майдан под генеральным лозунгом «Хочу кружевные трусики и в ЕС», но за истекшие почти четыре года удалось реализовать (кое-кому) только первую часть мечты. Подписанная Ассоциация для Украины так и не стала частью пути в ЕС — зато оказалась глубоко невыгодной, чего уже никакими трусиками не прикрыть. Но вот на днях вступает в силу вымечтанный несколькими поколениями незалежников пресловутый безвиз с Евросоюзом, позволяющий бороздить туристические тропы ЕС безо всяких препон. Сюрпрайз подоспел ровно к тому моменту, когда число платежеспособных туристов упало до неприличного уровня, но украинский сектор интернета, не ослабляя переможной истерики, чешет по темникам примерно одно и то же: теперь каждый студент или пенсионер сможет за 100 евро съездить к подножию Эйфелевой башни и осмотреть эти ваши парфеноны с колизеями. Вряд ли Европа ждала толпы фланирующих по Елисейским полям безденежных прохожих, от которых, кроме туристической нагрузки на инфраструктуру, ничего не получить. Но пойти на уступки пришлось, ибо было уже просто непристойно дальше тянуть. Так вот. Легко предположить, что удельный вес собственно туристов в потоке стоящих на низком старте пионеров украинского безвиза будет ускользающе мал. По данным соцопросов, 30% украинцев готовы делать ноги с родины хоть сегодня — и отнюдь не экскурсантами. Граждане намерены искать заробитчанского счастья, и, надо сказать, есть одна страна (Польша), которая с радостью примет толпу украинцев, обваливающих рынок труда готовностью работать, как говорят сами поляки, «за дурно» (за копейки). Характерно, что среди соискателей вакансий критически преобладают майданные скакуны. Стремительно разрушающаяся экономика просто не может предложить гражданам рабочие места. Число вакансий для политологов, культурологов, активистов, наемных комментаторов в интернете, рейдеров и охранников все же не бесконечно, кое-кто зарабатывал и более скучными профессиями, а вот им применения все меньше. За постмайданное время Украина потеряла более двух с половиной миллионов рабочих мест, полмиллиона предпринимателей закрыли бизнес. Поэтому фактор массовой эмиграции будет только усиливаться. Конечно, через какое-то время еврочиновники поймут очевидное: шедевры живописи и архитектуры интересуют украинцев не так горячо, как возможность остаться в ЕС — хотя бы и на нелегальном положении. Но пока бюрократическая машина Европы провернет все свои шестеренки, несколько сот тысяч точно воспользуются окном возможностей. Другой важный фактор — резкое урезание финансирования социальных программ и здравоохранения. Многодетные и одинокие матери, дети-инвалиды, граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями, «афганцы», чернобыльцы — пострадали все. Государство больше не закупает в необходимом количестве даже вакцины и сыворотки — например, от кори и дифтерии, бешенства и ботулизма, а ведь там счет времени при заражении идет на часы. В эти дни объявлено об отказе от импорта российских медицинских препаратов, которые в большинстве своем в несколько раз дешевле европейских. И это при том, что едва ли не 80% лекарств в аптеках сегодня — фальсификаты. Все это вкупе с практически похеренными программами профилактики сказывается на заболеваемости и смертности. По крайней мере, мужчины, средняя продолжительность жизни которых примерно 65 лет, будут умирать сразу по выходе на пенсию, возраст которой МВФ велит увеличить. Смертность на Украине давно превышала рождаемость, но в последние годы это превышение увеличилось — смертность обгоняет рождаемость в полтора раза. …Итак, подведем итоги. Высокая эмиграционная готовность, мрачные прогнозы на будущее, обнищание граждан, дикий рост криминальной статистики, разрушенное здравоохранение, падение рождаемости и, наконец, гражданская война и карательная операция в Донбассе. Сюда же можно отнести отсутствие социальных лифтов для молодежи, грандиозную коррупцию, поражение в правах целых страт населения, уголовную диктатуру вернувшихся из зоны так называемой АТО карателей — эти и другие факторы украинской депопуляции не оставляют никаких оснований даже для умеренного оптимизма. Перспективы дальнейшего обезлюживания Украины предсказать несложно. И поскольку мы не верим в тайные ложи, управляющие планетой, остается констатировать: одна большая политическая нация добровольно, то стройными колоннами, то маршем, а то и паническим галопом, не просто убежала от своего возможного величия, но вошла в число исчезающих народов. Читайте также: Типичная Украина: Чиновник отправил в нокдаун пропагандиста (ВИДЕО) Нюра Н. Берг

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Янукович пообещал отдать Донбассу «мифические миллиарды»

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов отдать «мифические миллионы и миллиарды долларов» на помощь жителям Донбасса, если за рубежом обнаружатся банковские счета на его имя. Об этом заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. При этом он назвал регулярные упоминания украинскими властями финансовых средств, якобы принадлежащих экс-президенту, «откровенной спекуляцией». «Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим», — заявил он. Читайте также: Бои в ЛНР: «Призраки» не отдали ни метра своей земли! — ветераны ополчения о результатах наступления ВСУ (ВИДЕО)

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Порошенко обещает вернуть Украине шахты Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что украинские власти вернут контроль над антрацитовыми шахтами Донбасса. Об этом он заявил в ходе выступления на Трипольской ТЭС. «Мы твердо верим, что освободим оккупированные территории, мы вернем антрацитовые шахты Украины и будем уже выбирать, что будет более эффективно и какой уголь использовать», — сказал он. Напомним, что перебои с поставками антрацитового угля из Республик начались в конце января после введения транспортной блокады радикалами. В начале марта Республики взяли под свой контроль промышленные предприятия, в том числе и угольные. Читайте также: Кровавые грабли ВСУ: почему украинская атака «захлебнулась» в Желобке (ФОТО, ВИДЕО)

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«Ужас Вальцмана»: Зачем Порошенко ввел санкции против умерших лидеров ДНР и ЛНР? (ВИДЕО)

Порошенко боится. Чего боится «пан президент» Украины? Он боится всего, а больше всего, похоже, боится Народных Республик и их живых и даже мёртвых граждан. Иначе как объяснить включение покойных Болотова и Маковича (первые руководители ЛНР и ДНР) в свежеутверждённые «санкционные списки»? Что бы ни думал «пан гарант», но боится он правильно — мёртвые не только лидеры ДНР и ЛНР, но и убитые его наймитами дети и старики, родители детей, встанут рядом с живыми, когда придёт время суда над «кровавым президентом». Председатель Верховного Суда Донецкой Народной Республики Эдуард Якубовский прокомментировал Указ № 133/2017 президента Украины Петра Порошенко, куда в санкционный список были включены живые и мёртвые деятели ДНР. Глава судебного ведомства рассказал о возможных причинах неадекватного указа «пана Порошенко-Вальцмана». Читайте также: В ДНР разоблачили организацию, помогавшую ВСУ совершать теракты в Республике

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Порошенко и 0,7

На донышке и “я возвращаюсь в семью”.



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Украина придет в НАТО быстрее, чем кто-либо, — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украина станет членом НАТО в «осязаемой перспективе», и что это не будет вопросом десятилетий. Верховная рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописать в нем, что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации». Читайте также: ОФИЦИАЛЬНО: Вступление в НАТО обозначено целью внешней политики Украины «Это состоится в осязаемой перспективе… я считаю, и если хотите, это мое политическое заявление, что мы придем в НАТО быстрее, чем кто-либо, кто сейчас ни во что не верит. Это не является вопросом десятилетий, как кое-кто говорит, это не вопрос какого-то абстрактного будущего, но для того, чтобы это произошло, мы должны сделать то, что должны», — сказал Климкин в эфире телеканала «112 Украина» в четверг вечером, комментируя решение Верховной Рады. Он считает, что Украина должна достичь всех стандартов НАТО для вступления в альянс, а сегодня Украина фактически является восточным флангом НАТО. Читайте также: Типичная Украина: Чиновник отправил в нокдаун пропагандиста (ВИДЕО) Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита президента Петра Порошенко в Брюссель была подписана «дорожная карта» между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

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Новости Украины: концерт Ирины Билык в Одессе начался с драки

Во время концерта Ирины Билык в Одессе, 8 июня, между представителями праворадикальных образований и полицией произошла драка.

Радикалы попытались прорвать оцепление полиции,возникли потасовки, вследствие чего был задержан один из них. Внимание радикально настроенной толпы перенеслось на автобус, куда посадили задержанного.

Продолжая выкрикивать угрозы и оскорбления,они окружили автобус, чтобы не дать тому доставить задержанного в отделение полиции. В результате были задержаны ещё несколько человек, включая экс-лидера одесского отделения «Правого сектора»(запрещено в РФ) Сергея Стерненко.

Сорвать концерт радикалам не удалось.

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P.S. от обозревателя News Front Юлии Витязевой:

Это прекрасно) Настолько, что хочется выкрикнуть SUGS!)

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Климкин: Украина скоро станет членом НАТО

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Украина станет членом НАТО в «осязаемой перспективе», и что это не будет вопросом десятилетий.

Верховная рада Украины в четверг приняла закон, которым предлагается внести изменения в закон «Об основах внутренней и внешней политики» и прописать в нем, что «основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации».

«Это состоится в осязаемой перспективе… я считаю, и если хотите, это мое политическое заявление, что мы придем в НАТО быстрее, чем кто-либо, кто сейчас ни во что не верит. Это не является вопросом десятилетий, как кое-кто говорит, это не вопрос какого-то абстрактного будущего, но для того, чтобы это произошло, мы должны сделать то, что должны», — сказал Климкин.

Он считает, что Украина должна достичь всех стандартов НАТО для вступления в альянс, а сегодня Украина является восточным флангом НАТО.

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Порошенко: две дороги в никуда. Ростислав Ищенко

К третьей годовщине вступления в должность украинского президента

Украинские политики на третьем году событий, которые ими же были названы «революцией» наконец поняли, что затеянный ими процесс крайне динамичен. Перемены требуются постоянно. Отправленный в отставку 14 апреля 2016 года премьер Яценюк уже давно не может служить причиной того, что всё так плохо, когда планировалось, что всё будет очень хорошо. Сваливать вину Порошенко больше не на кого — сам же привёл на место Яценюка полностью подконтрольного ему Гройсмана.

И вот людям, которые называют себя украинскими политиками стало ясно очевидное ещё в 2014 году — менять надо Порошенко. Он никогда не имел своей политической партии, то есть системной политической силы, способной вести в его пользу ежедневную рутинную работу. Нынешний Блок Петра Порошенко — сборище конформистов и казнокрадов почище Партии регионов. Они завтра же готовы присягнуть новому лидеру — хоть Олегу Ляшко, хоть Юлии Тимошенко, лишь бы обеспечивал доступ государственному корыту.

Он никогда не пользовался популярностью и поддержкой народа. Только в апреле-мае 2014 года и только американское посольство в Киеве «располагало сведениями» о том, что Порошенко готовы поддержать свыше 50% украинских избирателей. Так американцы (причём на уровне госсекретаря, а не какого-то там посла) и об оружии массового поражения в Ираке рассказывали.

Его ненавидят и потому, что в отличие от той же Тимошенко, которая как-то боролась на стороне оппозиции и даже сидела. В отличие от других политиков, прорывавшихся во власть с Ющенко и прорвавшихся вновь, после февральского переворота 2014 года, Порошенко всегда был во власти, переходя от президента к президенту и колеблясь «с линией партии».

Если приверженность большей части политиков майдана «украинской идее» вызывает сомнения, то в том, что Порошенко — просто безыдейный бизнесмен не сомневается никто. И националистам очень не нравится, что они должны своими жизнями обеспечивать этому делку власть и доходы.

Запад давно, ещё в средине 2015 года разочаровался в способности Порошенко стабилизировать режим и не возражал бы против его замены кем-то другим. Только тогда ещё европейцы и американцы хотели, чтобы это произошло цивилизованно — были соблюдены внешние приличия. Но, в ноябре 2016 года ушла администрация США, затеявшая украинский кризис и потому заинтересованная в сохранении лица при отступлении с Украины.

Трампу всё равно — не он это затевал — с Обамы и Клинтон спрашивайте. Он даже европейцев ошарашил предложением самим платить за свою безопасность. Он им ничего не обещал, американский бюджет не резиновый, а голосовали за Трампа американские, а не немецкие и не итальянские налогоплательщики.

Понятно, что президент США, демонстрирующий готовность пожертвовать отношениями с Европой, поскольку они стоят непозволительно дорого для современных США, тем более глубоко равнодушен к судьбе какого-то мелкого украинского наёмника, поставленного у власти его политическими противниками.

В общем, Порошенко никто не любит, никто не поддерживает и каждый более-менее влиятельный украинский политический деятель был бы не прочь получить хоть какие-то дивиденды от его замены. Кому-то нравится должность. Кому-то предоставляемые сменой команды у власти возможности для личного обогащения. Кто-то не прочь использовать смещение Порошенко, чтобы объяснить народу почему же всё-таки лучше не становится. Месяца два можно рассказывать, что во всём Порошенко виноват.

Кто-то рассчитывает, что замена Порошенко на более радикального руководителя, позволит огнём и мечом, наконец, построить «украинскую Украину», в которой все будут ходить строем в вышиванках, орать речёвки, хором петь гимн и говорить исключительно по-украински. Всё ещё есть даже наивные люди, рассчитывающие, что замена Порошенко позволит прекратить войну.

Мнение народа о том, как должна налаживаться жизнь после Порошенко, как водится, никого не волнует. А вот мнение политического класса разделилось. Собственно разделилось он не сегодня, а ещё до победы последнего майдана, но именно сейчас, осознав наконец неотвратимость досрочного смещения Порошенко, разные политические группировки приступили к продвижению своих планов преобразования украинской действительности.

Вначале власть на прочность попробовали маргинальные бандиты, рядящиеся под идейных националистов. Они запустили блокаду (сперва Донбасса, а затем всего подряд) и власть сдулась — пошла у них на поводу, изъявила желание возглавить радикализацию и даже направить её в правильное русло (запретов на социальные сети и георгиевскую ленточку).

Обнаруженная властью слабость подтолкнула к выступлению Тимошенко. Юлия Владимировна, позиционирующая себя как лидер системной оппозиции Порошенко, давно находится в полной боевой готовности и боится пропустить тот момент, когда Петра Алексеевича будут валить.

Дело в том, что свой план его добровольного ухода в виде досрочных парламентских выборов (за которыми неизбежно последовали бы и досрочные президентские) Тимошенко продвигала с начала 2016 года. Реализация этого плана позволяла представить уход Порошенко, в качестве вполне легитимной процедуры и сохранить контроль над властью со стороны системных политиков (выходцев ещё из эпохи Кучмы).

Порошенко ожидаемо не согласился тогда, не согласится и сейчас. Он не для того принимал президентство в 2014 году, не для того брал на себя ответственность за военные преступления и преступления против человечности, чтобы просто так передать в чужие руки единственную должность на Украине, которая даёт возможность перекраивать чужую собственность в свою пользу и продолжать богатеть в условиях нарастающего ресурсного голода, когда беднеет не только народ, но и олигархи. Это же будет значить, что воровать будет кто-то другой, а отвечать за всё должен будет Порошенко. Он так не согласен.

Предложения Тимошенко игнорировали в течение всего 2016 года. Но в начале 2017-го власть слишком очевидно ослабла, а Тимошенко накопило достаточно поводов, чтобы жестко критиковать власть. И команда Порошенко публично инициировала повторное уголовное дело по договору 2009 года о поставках российского газа. Они хотят посадить Тимошенко за то, за что сами же её выпустили, реабилитировав со ссылкой на решение Европейского суда. Заодно начали проверки партийных финансов «Батькивщины», чтобы парализовать деятельность политического аппарата Тимошенко.

Если теперь Порошенко не сможет заставить Юлию Владимировну замолчать и, в то же время, не сможет реализовать угрозу посадки её в тюрьму, то рвать его бросится весь системный политический класс, предводительствуемый олигархами. На время будут забыты все ссоры, споры и противоречия, возобладает лозунг: «Между собой разберёмся потом — сейчас надо порвать ослабевшего».

Если ему удастся упечь её за решётку, то остальным оппонентам станет очевидно, что сместить Порошенко можно только силовым путём, причём скорее всего, его придётся убить (или допустить его убийство толпой «благодарных сограждан»).

Такое предложение тоже есть. На Украине давно говорят о необходимости диктатуры. Об антиолигархической диктатуре мечтают майданные офисные хомячки, которым не нравится коррумпированный режим, но гуляющие по улицам неонацисты их тоже пугают.

На необходимость национальной диктатуры, которая, наконец, развяжет открытую войну с ненавистной Россией, постоянно намекает Турчинов. О диктатуре, которая способна стабилизировать внутриполитическую ситуацию путём жёсткого подавления «антиукраинских сил» давеча сказал недавний глава Луганской военно-гражданской администрации, а ныне заместитель министра оккупированных территорий. До него и помимо него о том же твердят десятки и сотни нацистов помельче — разного рода «волонтёры», «герои АТО» и просто «патриоты».

Есть уже сила, готовая попытаться диктатуру реализовать. Структуры Билецкого (полк «Азов», партия «Национальный корпус» и прочие) в последний месяц активно подминают под себя движение националистов и бандитский милитаристский маргиналитет, прошедший АТО. На сегодня Ему, при поддержке Авакова, которому «Азов» формально подчиняется как часть МВД, удалось создать на Украине наиболее системную и распространенную политическую сеть. Причём это единственная политическая организация, подкреплённая реальной мотивированной, идеологизированной и структурированной военной силой.

Порошенко становится помехой. Он перестал оттягивать на себя негатив и не может достаточно эффективно применять репрессии к противникам режима. И Турчинов, и Аваков достаточно сильны, чтобы в течение нескольких часов решить вопрос захвата власти, если второй не выступит в её защиту. Каждый понимает, что междоусобная война двух сил, критически ослабит обе. Оба они не доверяют друг другу и это мешает им сговориться.

Но потребность момента сильнее личных предпочтений. Если объединить националистов не смогут Турчинов с Аваковым это сделает кто-то другой. Какая Украине разница как будут звать её фюрера?

В общем, для постпорошенковской Украины существуют два предложения. Предложение Тимошенко, остатков олигархата и системного политикума. В его рамках Порошенко меняют на другую фигуру. Демократию объявляют спасённой. Дальше ничего не происходит. Просто во власть врывается новая команда, с ещё более низким уровнем первоначальной поддержки, с меньшим периодом ожидания (в течение которого общество готово дать новой власти карт-бланш), с не меньшей, чем у предшественников жаждой бюджетных денег и чужой собственности.

В случае, если будет реализован этот (мягкий) сценарий смены власти, радикалы никуда не денутся. Они только усилятся, за счёт слабости власти. Народ только сильнее разочаруется в способности политической элиты сделать что-то полезное, сильнее ожесточится и будет готов морально поддержать идею нацистов о необходимости перевешать всех олигархов и переделить всё их добро.

И тогда к власти всё равно придут националисты и всё равно установят открытую диктатуру. Вопрос заключается не в том, удастся ли украинским системным политикам сохранить демократические институты для себя, при полном подавлении народа (как практикует Порошенко и к чему стремится Тимошенко), а в том, когда радикалы будут готовы взять власть в свои руки — прямо сейчас или чуть погодя.

Ростислав Ищенко, Ukraina.ru

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