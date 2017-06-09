Нашествие монгольских завоевателей на Русь

Героическая борьба русских княжеств, которая была направлена против монгольских завоевателей. Все началось зимой 1237-1238 годов. Лишь за четыре месяца монголы уничтожили русские княжества. Самые значимые события того времени это сражения на Воронеже и у Коломны, мужественная оборона Рязани и Владимира, мужество Козельска. По какой причине нашествие монголов на Русь имело прикладной характер, ведь участь очень мощного Галицко-Волынского княжества, можно сказать, была уже предрешена. Авторы документальной ленты объяснят, из-за чего события той зимы происходили именно таким образом, почему монголам удалось одержать победу в той компании и что русские княжества противопоставили лучшей армии мира.