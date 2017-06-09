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«Нафтогаз»: Россия не сможет без Украины поставлять газ в Европу

09:39. 9 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Россия не сможет гарантировать бесперебойные поставки газа в Европу без транзита через Украину. Об этом на официальной странице в Facebook заявляет «Нафтогаз».

«Без украинского прямого потока Россия не может гарантировать бесперебойную транспортировку собственного газа в Европу. Если хоть какая-то авария происходит с обходными подводными газопроводами „Газпрома“, или когда спрос на газ в Европе внезапно меняется, украинская ГТС (газотранспортная система) остается единственным путем бесперебойного обеспечения европейцев газом», — подчеркивает компания.

Также «Нафтогаз» отметил, что за первые пять месяцев 2017 года транзит газа по территории Украины достиг рекордного уровня за последние пять лет. Объемы транзита выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 64% по сравнению с этим же периодом 2015 года.

Как сообщало EADaily, по информации «Укртрансгаза», транспортировка газа из России другими маршрутами за пять месяцев оставалась на стабильном уровне. «Таким образом, „Газпром“ покрывает увеличение и перепады спроса на российский газ в странах ЕС прежде всего за счет использования мощностей ГТС Украины», — сделали вывод в «Укртрансгазе».

 

Пики транзита пришлись на январь-февраль, когда Европа потребляла максимальные объемы из-за необычных для последних лет холодов, и на апрель-май — страны ЕС начали сезон закачки газа в хранилища.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках ПМЭФ-2017 констатировал, что поставки газа в Европу с января выросли на 13,3% или на 9,5 млрд кубометров. «В годовом исчислении всего за 1 год и 5 месяцев объем годовых поставок «Газпрома» на европейский рынок увеличился на 29,4 млрд кубометров газа — это 53% проектной мощности «Северного потока-2». Миллер высказал опасение, что в случае сохранения динамики роста спроса на российский газ в Европе, то для его удовлетворения не хватит строящихся газопроводов — «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/06/08/naftogaz-rossiya-ne-smozhet-bez-ukrainy-postavlyat-gaz-v-evropu

 

 

 

Метки: газ, Украина, экономика
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