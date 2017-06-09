“Мы впервые в мире”. Есть ли в России новые технологии?

Концептуал СМИ Во что российское правительство могло бы вложить деньги, кроме Чубайса, футбола и американских ценных бумаг?

“Мы впервые в мире” – мы уже начали отвыкать от этих слов из уст отечественных учёных. Но они всё ещё пока звучат и радуют наши умы и души. Смотрите репортаж Максима и Петра Калашниковых с выставки «Архимед-2017» в Сокольниках. Уникальные лекарства, не имеющие аналогов в мире (компания «Биохим Агент»); автомобили с моторами на сжатом воздухе (компания «ФЭСТ») и кое-что другое.

Так куда нужно вкладывать русские деньги: в изобретения или в американские облигации и футбол?

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