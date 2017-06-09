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МИД Украины готов к введению визового режима с Россией

09:19. 9 июня 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что ведомство готово выполнить необходимые процедуры для введения визового режима с Россией, если такое решение будет принято.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал Климкин в эфире телеканала "112 Украина" в четверг вечером, комментируя возможность введения визового режима с Россией.

"Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает", — отметил министр.

Он добавил, что не против введения визового режима с Россией, но нужен четкий подход и видение того, что будет дальше.

 

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Метки: политика, Россия, Украина
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