Катарский кризис: все дело в газе

Источник: http://www.vestifinance.ru/

— Напряжение вокруг Катара росло долгие годы

— Доха уже давно готовилась к тому, чтобы стать более весомым игроком в регионе

— Газ остается главным рычагом воздействия для Катара и главным риском

Согласно официальным данным причиной разрыва дипломатических и экономических отношений стран Персидского залива с Катаром стало финансирование последним различных террористических группировок. В частности, из последнего доклада FT известно, что Катар выплатил $1 млрд Ирану и «Аль-Каиде» якобы в качестве залога за членов катарской семьи, взятых в заложники.



Саудовская Аравия посчитала, что пора заканчивать отношения с её соседом-изгоем, который делал слишком много идеологически неприемлемых реверансов в сторону шиитского Ирана и России.

Однако, как часто бывает, официальные данные не более чем удобная ширма, прикрывающая неприглядные реалии внутренней напряженности.

Реальная причина происходящего может быть гораздо проще: Катар слишком долго является лидером в сфере добычи и поставок сжиженного природного газа.

Многие предположили, что одна из причин затянувшейся войны с Сирией заключается в том, что Катар стремится проложить свой собственный газопровод, соединяющий Европу с его огромными залежами природного газа. А так как это нарушит монополию «Газпрома» на европейские поставки, Россия была решительно против этой стратегии с самого начала.

В отдельном анализе Bloomberg развенчивает «официальную позицию» кризиса в Персидском заливе и предполагает, что изоляция Саудовской Аравии Катара «лучше всего объясняется ситуацией с природным газом».

Природный газ уже не первый раз становится источником раздора начиная с 1995 г., «когда крошечный полуостров собирался поставить первую партию сжиженного природного газа». «Добыча на Северном месторождении, которое обеспечивает практически весь Катар газом, ведется совместно с Ираном, ненавистным соперником Саудовской Аравии», — пишет Bloomberg.

Богатство, которое Катар сумел заработать на поставках газа, превратило его не только в самую богатую страну в мире, с годовым доходом на душу населения в $130 тыс., но и в крупнейшего в мире экспортера СПГ. Это позволило ему обрести независимость от своих нефтедобывающих соседей в Совете по сотрудничеству стран Персидского залива и вырваться из-под господства Саудовской Аравии. Сейчас влияние Катара на газовом рынке может оспорить только «Газпром».

Крошечная, богатая газом страна Катар потратила целых $3 млрд в течение последних двух лет на поддержку войны в Сирии, что значительно превышает расходы любого другого правительства, но в настоящее время Катар благодаря усилиям Саудовской Аравии не является основным источником оружия повстанцев.

Стоимость участия Катара, его последний толчок к поддержке арабского восстания, составляет долю его международного инвестиционного портфеля. Но его финансовая поддержка революции, которая превратилась в порочную гражданскую войну, резко затмевает западную поддержку оппозиции.

Шли годы, Катар достаточно окреп, чтобы понять, что Россия не допустит прокладки его трубопровода через Сирию. Тогда страна свершила отличный стратегический разворот в пророссийском направлении: Суверенный фонд Катара договорился в прошлом году инвестировать $2,7 млрд в российскую «Роснефть».

Это добавило опасений, что Катар становится гораздо более активным сторонником оси Россия — Иран — Сирия в регионе, несмотря на его недавнюю финансовую и идеологическую поддержку Ирана.

Растущая финансовая и политическая «независимость» крошечного народа все больше пугает его соседей, отметил Джим Крейн, научный сотрудник Института Бейкера.

Кроме того, добыча природного газа в Катаре была «свободна от интриг» — и политического давления — в ОПЕК, в которой доминирует Саудовская Аравия.

«Остальная часть региона искала возможность подрезать крылья Катару, — пишет Bloomberg. — И эта возможность появилась после недавнего визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, когда он призвал изолировать Иран. Когда Катар публично не согласился, последовала реакция Саудовской Аравии».

Можно простить циников, которые читают сообщения Трампа в его твиттере о том, что цель изоляции Катара заключается в том, чтобы «положить конец ужасу терроризма», несмотря на то что в США только что подписали контракт на $100 млрд на поставку вооружений с самым ярым сторонником терроризма в мире — Саудовской Аравией.

И снова вернуться к вопросам поставок газа, в которых Катар быстро стал доминирующим игроком, с самым низким уровнем себестоимости производства СПГ. Как добавляет Bloomberg, «спрос на природный газ для производства электроэнергии и энергетики растет в странах Персидского залива».

«Они вынуждены прибегать к более дорогому импорту СПГ, разведка сложных внутренних газовых месторождений является дорогостоящей процедурой. Согласно исследованию добыча газа Катара имеет самую низкую себестоимость в мире», — подчеркнуло агентство Bloomberg. Конечно, наряду с ростом финансового благосостояния возникает необходимость распространения политической независимости.

Газовое богатство Катара позволило ему развивать внешнюю политику, раздражающую соседей. Он поддержал «Братьев мусульман» (террористическая организация, запрещенная в России) в Египте, ХАМАС в секторе Газа и вооруженные группировки, которым противостоят ОАЭ или Саудовская Аравия в Ливии и Сирии.

Газ также позволил финансировать глобальную телевизионную сеть «Аль-Джазира», которая в разное время злила большинство ближневосточных правительств.

И прежде всего «газ побудил Катар содействовать региональной политике взаимодействия с шиитским Ираном, чтобы обеспечить источник его богатства».

И вот возник источник напряженности: как отметил Стивен Райт, доцент катарского университета, «вы можете спросить, почему Катар не желает поставлять газ соседним странам, лишенным этого природного ресурса». «Вероятно, у них было ожидание, что Катар будет продавать газ по сниженной цене», — считает он.

Он этого не сделал и вместо этого сделал шаг назад в 2005 г., когда Катар объявил мораторий на дальнейшее развитие Северного месторождения, которое могло бы обеспечить больше газа для местного экспорта. Разочарование соседей увеличилось ещё больше. Катар заявил, что нужно проверить, как месторождение поведет себя во время эксплуатации, отрицая, что учитывал уязвимость Ирана, который намного медленнее добывал газ из своей части общего месторождения. Этот двухлетний мораторий был отменен в апреле, десятилетие спустя, после того как показатели добычи Ирана сравнялись с показателями добычи Катара.

Так как Катар отказался уступить, обида росла.

По данным Reuters, трейдеры, испуганные развитием ситуации, начали строить планы для любого возможного варианта, особенно если произойдут сбои в поставках газа из Катара в ОАЭ. ОАЭ потребляет 1,8 млрд куб. футов в день катарского газа через трубопровод Dolphin и имеет договоры купли-продажи СПГ со своим соседом.

Трейдеры заявляют, что даже частичное отключение окажет влияние на глобальные рынки газа, заставляя ОАЭ искать замену поставок СПГ.

В конечном итоге, учитывая, что все сводится к тому, кто имеет наибольшее влияние, разворачивается этот кризис регионального «баланса сил». Катар может просто встать на путь взаимного гарантированного уничтожения и прекратить все поставки для своих соседей, что ударит по ним и по нему самому. Экономики в этом процессе нет, лишь попытка поиска «критической точки» для максимального воздействия.

Вероятность вооруженного конфликта

Официальные лица США заявили, что они наблюдают усиленную военную активность Катара, поскольку страна перешла в самый высокий уровень боевой готовности из-за опасений относительно возможного военного вторжения.

Помимо того, что Катар вывел 16 танков «Леопард» из хранилищ в Дохе, Министерство обороны Катара также направило письмо правительствам Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, заявив, что будет открыть огонь по любым военно-морским кораблям из тех стран, которые входят в катарские воды.

При этом Турция уже одобрила законопроект, позволяющий ускорить развертывание войск на турецкой базе в Катаре.

Президент США Дональд Трамп уже сообщил арабским монархом, что готов быть посредником на переговорах между арабскими государствами, некоторые из которых, включая Катар, располагают крупными американскими военными объектами. Администрация Трампа подчеркнула, что ей нужен доступ к четким условиям, которые предъявлены Катару, но президент США не обязательно будет их поддерживать.

Судя по заявлениям чиновников, официальный список требований будет завершен в ближайшие дни.

Источник: nstarikov.ru