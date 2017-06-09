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Карабахские заметки: Гюлистан

11:32. 9 июня 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Эдуард Лимонов о самой крайней христианской земле планеты.

Карабахские заметки: Гюлистан
 

Утром меня принял министр обороны. Высокий, седой, улыбается, рука крепкая. Кофе напоил. Зовут Леван. И через несколько часов мы попали к посту № 20 в Седьмом укрепрайоне, откуда сквозь амбразуру укрепления увидели село Гюлистан, его немногие из самих карабахцев в последние два десятка лет видели, так нам сказали. Армян оттуда изгнали, лежит село в зелени внизу, ждёт освобождения.

Ехать туда довольно далеко, мимо тысяч карабахских бабочек, миллионов кустов и карабахских деревьев, после миллионов камней, после сотен поворотов дороги. То слева обрыв, то синяя гора с тучами, лежащими, зацепившись за гребни.

Военные с широкими спинами, — водитель в форме, и подполковник Армен (у Армена две чёрные звезды на петлицах) — впереди, мы, — трое на заднем сидении.

Армия, — она же и погранвойска, оказала нам доверие , — пустили на свою территорию. Приехали вначале в штаб укрепрайона, там полковник — глыба, по имени Каро, вдоль плаца похаживал, молчаливый, с двухдневной щетиной. Похожий на древний камень. полковник. Нас сказали что за апрельские события (2016-й, когда азербайджанская армия в Карабах полезла) полковник был награждён крестом республики.

Приветствия, то да сё, едва в его кабинете присели, губы в кофе макнули, и уже ехать на позиции.

Земля как рай, так всё заросло крепкими растениями, что от дороги ну пару метров пройдёшь, и застрял навсегда.

Село Гюлистан, — место легендарное. Здесь в 1813 году в октябре заключён был Гюлистанский договор по которому Персия передала эти земли навечно, часть современного Азербайджана в том числе и ханство Карабахское (а ещё Бакинское ханство перешло, кстати сказать) знаете кому? Нам русским, России.

Сказано было, что договор заключён «в урочище Гюлистан, при речке Зейве». И вот мы стоим над этим селом, разглядывая его сквозь амбразуру укрепления. Об этом историческом договоре мир предпочёл забыть, хотя на эти земли прав у нас не меньше чем на Курильские, скажем острова, а больше. Проверьте, если хотите по Интернету.

Мы вообще скромная страна Россия. Нет чтобы крикнуть Азербайджану: «Пшли вон вон отсюда, мы вот подарим эти земли независимому Карабаху, это же их земля!», а мы молчим в тряпочку.

 

Солдаты все молоденькие, стоят со своими примкнутыми к автоматам штыками и вежливо на нас поглядывают. Вдоль выходящей на Гюлистан укреп-стены и тянутся все карабахские посты, а номера на консервных банках выписаны.

Ну конечно же, армия от нас всё же прикрыла армейскими попонками свои миномёты и пулемёты. Но стоят ребята юные и безусые, только сержант 23 года служит, да офицеры.

Карабах, — советую об этом задуматься, на эту тему — самая крайняя христианская земля в этой части планеты. На них тяжесть лежит. Карабах граничит с юга и юга-востока с Ираном и Турцией и Азербайджаном. В атмосфере всё свирепеющего, ревущего радикального Ислама, нам бы нужно заботиться от этих землях особенно.

А мы?

Вот славянская Черногория вступила в НАТО. Мы почему-то верили, что это славянское сербское государство всегда будет «за нас», «с нами», а они запросто наплевали нам в души.

Карабахские армяне, даже в мельчайших сельских школах которых (поверьте, я сам видел) висит герб Российской Федерации, а в кабинетах по литературе — портреты русских писателей во главе с Лермонтовым, нужнее нам сейчас чем все выхвалявшиеся доселе своей приверженностью к России, «Черногории» вместе взятые.

Братья по вере может быть не меньше, а больше нам братья, чем братья по крови. Земля средневековых христианских монастырей заслуживает внимания и поддержки. Не надо быть идиотами, мы долгое время ими были.

Признаем Карабах и будем жить-поживать и добра наживать, и прямо в Иран ездить (там ненавидимые джихадистами Халифата шииты живут, так и снуют иранские фуры с жёлтыми номерами по горным дорогам туда-сюда). Нужно поддерживать тех, кому кроме как к нам податься некуда.

А с Карабахом это именно тот случай. У них только 160 тысяч населения. Но зато какого качественного!

Горные армяне самого воинственного духа. Берём в друзья и в союзники. У нас же там никого кроме них нет.

 

 

http://svpressa.ru/world/article/174209/

 

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