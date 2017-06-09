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Дикая природа Чернобыля: что стало с флорой и фауной через 30 лет после катастрофы

10:33. 9 июня 2017 Просмотров - 280 Один комментарий Опубликовал:



С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло всего лишь тридцать лет. За эти годы зона отчуждения так и осталась практически не обитаема людьми, зато здесь сложились благоприятные условия для развития флоры и фауны. Как радиация влияет на животных и птиц, ученые пока установить не смогли, однако благодаря фотокамерам зафиксировали, что в лесах появилось много обитателей. Здесь есть рыси, лоси, волки, гигантские зубры и другие животные, многие из которых уже давно занесены в Красную книгу!


Биолог Сергей Гащак устанавливает камеру для наблюдения за животными.

Идея узнать больше о животном мире в зоне отчуждения принадлежит украинскому ученому Сергею Гащаку. Его основная работа – проведение радиоэкологических исследований. Параллельно Сергей увлекается изучением биологии и зоологии, сейчас это уже стало его отдельной сферой научных интересов.


Черный аист занесен в Красную книгу.


Малый подорлик – редкая птица.

Несколько лет назад Сергей самостоятельно купил и установил первый десяток скрытых камер, которые круглосуточно фиксируют все, что происходит вокруг. Запись включается, как только к камере на расстоянии 10-15 метров приближается любое теплокровное существо. Благодаря тому, что съемка может происходить круглосуточно, Сергей Гащак получил не только фотографии животных, чей период активности приходится на дневное время, но и пополнил коллекцию любопытными наблюдениями над жизнью ночных обитателей леса.


Журавли в объективе фотокамеры.


К речке вышла рысь с детенышем.


Медведи не обитали в этих лесах уже почти столетие, теперь они возвращаются.


Местные бэмби.

К сожалению, надлежащего финансирования для проектов по изучению природного разнообразия чернобыльского ареала нет, поэтому Сергей многое делал на собственные средства. Правда, несколько лет назад его исследованиями заинтересовались французские ученые и согласились оказать содействие проекту. На выделенные грантовые средства закупили еще четыре десятка т.н. «фотоловушек».


Лосиха и два ее малыша.


Фотокамера зафиксировала зубра.


Лошади Пржевальского зимой.

За прошедшие годы в леса вернулись бурые медведи, краснокнижные черные аисты, увеличилась популяция лошадей Пржевальского, которых завезли сюда в 1990-х годах. Одним словом, началось естественное восстановление животного мира. С 2016 года территории присвоен статус радиационно-экологического биосферного заповедника, сейчас здесь работают ученые, планируется со временем открыть и ограниченное количество экскурсионных маршрутов.


За 30 лет флора и фауна зоны отчуждения начала восстанавливаться.


Рыси хорошо освоились в зоне экологической катастрофы.


Популяция оленей насчитывает около 1,5 тысяч особей.

Природа сумела восстановиться после катастрофы относительно быстро.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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Один комментарий»

  • 3372 2128
    serjoza 9 июня 2017 в 10:47 Ссылка Пометить
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    У всех кто работал на АЭс после аварии-обнаружили СПИД..потом он куда то пропал((((Аналогичное наблюдают в Японии,на Фукусиме..с начало диабет потом рак..

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