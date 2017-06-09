Дикая природа Чернобыля: что стало с флорой и фауной через 30 лет после катастрофы

Биолог Сергей Гащак устанавливает камеру для наблюдения за животными.

Черный аист занесен в Красную книгу.

Малый подорлик – редкая птица.

К речке вышла рысь с детенышем.

Медведи не обитали в этих лесах уже почти столетие, теперь они возвращаются.

Местные бэмби.

Лосиха и два ее малыша.

Фотокамера зафиксировала зубра.

Лошади Пржевальского зимой.

За 30 лет флора и фауна зоны отчуждения начала восстанавливаться.

Рыси хорошо освоились в зоне экологической катастрофы.

Популяция оленей насчитывает около 1,5 тысяч особей.

С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло всего лишь тридцать лет. За эти годы зона отчуждения так и осталась практически не обитаема людьми, зато здесь сложились благоприятные условия для развития флоры и фауны. Как радиация влияет на животных и птиц, ученые пока установить не смогли, однако благодаря фотокамерам зафиксировали, что в лесах появилось много обитателей. Здесь есть рыси, лоси, волки, гигантские зубры и другие животные, многие из которых уже давно занесены в Красную книгу!Идея узнать больше о животном мире в зоне отчуждения принадлежит украинскому ученому Сергею Гащаку. Его основная работа – проведение радиоэкологических исследований. Параллельно Сергей увлекается изучением биологии и зоологии, сейчас это уже стало его отдельной сферой научных интересов.Несколько лет назад Сергей самостоятельно купил и установил первый десяток скрытых камер, которые круглосуточно фиксируют все, что происходит вокруг. Запись включается, как только к камере на расстоянии 10-15 метров приближается любое теплокровное существо. Благодаря тому, что съемка может происходить круглосуточно, Сергей Гащак получил не только фотографии животных, чей период активности приходится на дневное время, но и пополнил коллекцию любопытными наблюдениями над жизнью ночных обитателей леса.К сожалению, надлежащего финансирования для проектов по изучению природного разнообразия чернобыльского ареала нет, поэтому Сергей многое делал на собственные средства. Правда, несколько лет назад его исследованиями заинтересовались французские ученые и согласились оказать содействие проекту. На выделенные грантовые средства закупили еще четыре десятка т.н. «фотоловушек».За прошедшие годы в леса вернулись бурые медведи, краснокнижные черные аисты, увеличилась популяция лошадей Пржевальского, которых завезли сюда в 1990-х годах. Одним словом, началось естественное восстановление животного мира. С 2016 года территории присвоен статус радиационно-экологического биосферного заповедника, сейчас здесь работают ученые, планируется со временем открыть и ограниченное количество экскурсионных маршрутов.Природа сумела восстановиться после катастрофы относительно быстро.

Источник: nashaplaneta.su