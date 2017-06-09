Дикая природа Чернобыля: что стало с флорой и фауной через 30 лет после катастрофы
10:33. 9 июня 2017 Просмотров - 280 Один комментарий Опубликовал: brahman
С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло всего лишь тридцать лет. За эти годы зона отчуждения так и осталась практически не обитаема людьми, зато здесь сложились благоприятные условия для развития флоры и фауны. Как радиация влияет на животных и птиц, ученые пока установить не смогли, однако благодаря фотокамерам зафиксировали, что в лесах появилось много обитателей. Здесь есть рыси, лоси, волки, гигантские зубры и другие животные, многие из которых уже давно занесены в Красную книгу!
Биолог Сергей Гащак устанавливает камеру для наблюдения за животными.
Идея узнать больше о животном мире в зоне отчуждения принадлежит украинскому ученому Сергею Гащаку. Его основная работа – проведение радиоэкологических исследований. Параллельно Сергей увлекается изучением биологии и зоологии, сейчас это уже стало его отдельной сферой научных интересов.
Черный аист занесен в Красную книгу.
Малый подорлик – редкая птица.
Несколько лет назад Сергей самостоятельно купил и установил первый десяток скрытых камер, которые круглосуточно фиксируют все, что происходит вокруг. Запись включается, как только к камере на расстоянии 10-15 метров приближается любое теплокровное существо. Благодаря тому, что съемка может происходить круглосуточно, Сергей Гащак получил не только фотографии животных, чей период активности приходится на дневное время, но и пополнил коллекцию любопытными наблюдениями над жизнью ночных обитателей леса.
Журавли в объективе фотокамеры.
К речке вышла рысь с детенышем.
Медведи не обитали в этих лесах уже почти столетие, теперь они возвращаются.
Местные бэмби.
К сожалению, надлежащего финансирования для проектов по изучению природного разнообразия чернобыльского ареала нет, поэтому Сергей многое делал на собственные средства. Правда, несколько лет назад его исследованиями заинтересовались французские ученые и согласились оказать содействие проекту. На выделенные грантовые средства закупили еще четыре десятка т.н. «фотоловушек».
Лосиха и два ее малыша.
Фотокамера зафиксировала зубра.
Лошади Пржевальского зимой.
За прошедшие годы в леса вернулись бурые медведи, краснокнижные черные аисты, увеличилась популяция лошадей Пржевальского, которых завезли сюда в 1990-х годах. Одним словом, началось естественное восстановление животного мира. С 2016 года территории присвоен статус радиационно-экологического биосферного заповедника, сейчас здесь работают ученые, планируется со временем открыть и ограниченное количество экскурсионных маршрутов.
За 30 лет флора и фауна зоны отчуждения начала восстанавливаться.
Рыси хорошо освоились в зоне экологической катастрофы.
Популяция оленей насчитывает около 1,5 тысяч особей.
Природа сумела восстановиться после катастрофы относительно быстро.
Источник: nashaplaneta.su
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У всех кто работал на АЭс после аварии-обнаружили СПИД..потом он куда то пропал((((Аналогичное наблюдают в Японии,на Фукусиме..с начало диабет потом рак..