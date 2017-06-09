Бильдербергская масонерия: Россия – это зло

В США прошёл закрытый трехдневный саммит представителей мировой политической и экономической элиты: покрытые тайной, охраняемые всеми государственными структурами[1].

Бильдерберги «проэкзаменовали» Трампа, Китай и Россию. С 1 по 4 июня 2017 года роскошный отель Уэстфилдс Мариотт в американском городке Шантильи, штат Вирджиния, в четвертый раз принял участников заседания Бильдербергского клуба.

Ранее конференции представителей мировых элит проходили здесь в 2002, 2008 и 2012 годах.

Что же обсуждала масонерия? «Администрация Трампа: отчет о проделанной работе», «Трансатлантические отношения: варианты и сценарии», «Деятельность НАТО», «Развитие и управление ЕС», «Может ли быть замедлена глобализация?», «Рабочие места, доходы и нереализованные ожидания», «Информационные войны», «Почему растет популизм?», «Роль России в мировом порядке», «Ближний Восток», «Распространение ядерного оружия», «Китай» и «Текущие события».

В этом году в заседаниях участвовало 131 человек из 21 страны мира[2]. Конспирологи всего мира сломали себе голову, осмысляя должности участников, значение их званий и титулов, почему в клуб приглашаются «те, а не эти». Ведь в Бильдерберге непостижимым образом тусуются НЕКОТОРЫЕ представители экспертного сообщества, СМИ, частного бизнеса[3], НЕКОТОРЫЕ представители органов власти разных стран[4], НЕКОТОРЫЕ технологические фигуры[5]. Означает ли это, что они представляют самые влиятельные банки, ведомства, СМИ и т.п.?

Подборка лиц кажется случайной: вперемешку отставники и действующие госслужащие, банкиры – и журналисты. Принцип отбора был бы ясен, если бы собирали всех министров финансов, например. Или всех ректоров крупнейших ВУЗов. Или всех редакторов крупнейших СМИ. А так подборка раз за разом совершенно непонятна. Если, к примеру, на прошлой тусовке от России был один С.Гуриев – означает ли это, что бильдельберги считают Гуриева самым влиятельным лицом в РФ? Или что это означает?!

На самом деле – не нужно сложных теорий и заморочек, чтобы понять принципы масонерного управления страной или миром.

Масонерное управление просто, понятно, оттого и эффективно – что просто и понятно.

Чтобы его понять – представьте себе крупную корпорацию, которая в то же время является семейным бизнесом (большинство корпораций таковы).

В любой крупной корпорации существует своя формальная структура – бригадиры, начальники отделов, начальники департаментов и т.п. Существуют формальные критерии поощрения и оценки, существуют формальные карьеры для работников. Но ведь кроме корпоративных заморочек есть ещё и правящая семья! А у неё – свои отношения. Они никак не связаны с карьерой по формальным правилам корпорации.

Племянник хозяина корпорации может иметь любую должность или не иметь никакой. Но он на порядок могущественнее и больше значит, чем простой (по выслуге) начальник отдела или директор департамента.

С теми у Хозяев формальные отношения по схеме «господин-слуга». С этим у Хозяев неформальные, семейные или дружеские отношения, его влияние не вертикально, а горизонтально.

Допустим, племянник, чтобы набраться опыта, получил должность зам-начальника отдела. Формально он подчинён начальнику отдела. Но фактически племянник может ходить на такие высокие этажи власти, на которые его формальный руководитель и помыслить не может взойти.

Нужно отличать формальную должность принца крови от его статуса принца крови. Российские цесаревичи часто служили офицерами в армии, морскими офицерами на флоте, подчинялись там пехотным генералам и капитанам кораблей, но фактически служба была для них лишь забавой или этапом набора жизненного опыта. Они не переставали быть племянниками царя, то есть от рождения имели статус, несравнимо выше, чем у любого генерала или адмирала выслуги.

Вот вам и ответ – что такое Бильдельберг.

Есть хозяева всех денег мира: 300, 100, 62 семьи. Они правят миром, как одной большой частной корпорацией. С одной стороны, в этой корпорации есть формальная выслуга и формальная карьера для служащих хозяевам (не может не быть, при таких-то объёмах хозяйствования). Но любой формальный карьерист – лишь слуга и лакей для семьи-хозяина. Его могут в течении часа возвысить – или в течении часа уничтожить, разжаловать в рядовые…

Масонерия – это неформальный круг общения для хозяев денег (то есть хозяев ресурсов, хозяев территории). Не чины и не должности вводят в этот круг. Его участник может иметь любую должность или не иметь никакой. Иногда он берёт должность для отвода глаз, иногда для смеха, иногда с целью получить какой-то опыт в конкретной сфере.

Но это круг близких лиц: братьев и сестёр (недаром масоны издревле зовут друг друга братьями), детей и племянников, друзей, однокашнков, неформальных авторитетов и т.п. Если все деньги мира принадлежат 300 или 70 семьям, то совершенно понятно, что их домашняя тусовка будет иметь гораздо больше власти, чем назначенные ими формально менеджеры, приказчики в лавках.

Там, где сверхкрупная частная собственность встала выше государственной (а на Западе это безусловно так, там даже деньги частники печатают) – там родство и свойство, дружба и неформальное общение с олигархом оказываются над органами формальной, легальной государственной власти.

Вот и вся технология! Проста, как печёное яблоко, каждый на собственной семье может её увидеть: ведь каждый, кем бы ни был, имеет формальный круг служебного общения, и ближний круг дорогих лично ему людей.

Эта масонерия по-семейному правит Западом, направляет и отзывает орды НАТО, создаёт несуществующие страны (Украина) или разрушает страны древнейшие (Ирак, Сирия). Её устное слово на порядок весомее, чем формальное письменное слово государственных распоряжений.

Это для нас президент Франции Макрон или глава МВФ Стросс-Кан – высокопоставленные лица. А для бильдербергов, владеющих всеми деньгами и собственностью мира – и президент, и глава МВФ – мальчики на побегушках. Сегодня им доверили пост, а завтра, по навету тётушки или племянника, растёрли в порошок с формулировкой «утратил доверие»…

Бильдельбергов никто не выбирает. Это и невозможно: настоящую власть берут, а не дают. Если вам власть ДАЛИ – то власть не вы, а тот, кто дал. А если вы власть взяли – то вы являетесь источником права, и не подпадаете под действие никаких законов: ведь вы же их источник, а не получатель!

Раньше это старались скрывать (как стыдливо скрывает племянник своё родство с директором банка, в который взят работать), теперь уже скрывать не получается, да и не хотят они больше скрывать. И форум частных лиц обслуживается всеми структурами величайших государств мира. Никто не спрашивает – на каком основании? Кому надо – тот знает, на каком. Потому что у полицейского хозяин президент, а у президента хозяин – Бильдерберг. Президент, рассердившись, может выгнать полицейского, а Бильдельберг – президента.

The Guardian отмечает:

«Ежегодный слет государственных и отраслевых элит, будет включать в себя доклад о ходе работы в администрации Трампа. Получит ли она проходной балл?.. Президент будет получать оценки от людей, чье мнение, действительно, имеет значение... После шумного выступления Трампа на саммите НАТО в Брюсселе, упрекнувшего лидеров альянса (в недостаточном финансировании нужд блока - авт.), Столтенберг, к которому присоединились голландский министр обороны и ряд высокопоставленных европейских политиков и лидеров партий, надеется улучшить состояние трансатлантических отношений.

Генри Киссинджер, являющийся одной из главных фигур в Бильдербергском клубе, посетил Трампа в Белом доме несколько недель назад, чтобы обсудить проблемы, касающиеся России, и другие вопросы».

Приятно, что проблемы Китая будут обсуждаться на саммите с участием китайского посла, а Россию будут «судить заочно».

Это значит, что наша власть, укрепляя свой монархизм, византизм – оторвалась от лакейской роли у Бильдельбергов. Это очень опасно – но я горд за свою страну.

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Вопреки недавнему утверждению Дианы Джонстоун, что обостряющийся кризис между США и Россией «начался в Ялте в сентябре 2013 года» (Counterpunch, Dec. 9), нам в действительности надо вернуться немного дальше в прошлое, на встречу Бильдербергского клуба в Шантилли, Вирджиния, в мае 2012-го.

Не включать в аналитику Бильдербергский клуб – значит, искажать все попытки современного понимания происходящего кризиса, подобного тому, что идёт между Россией и Западом.

Дэниэл Эстулин, выдающийся (не входящий в клуб) эксперт по Бильдербергскому клубу, сообщал в июне 2012-го, что «основной головной болью» Бильдербергской конференции в мае 2012-го стал президент России Владимир Путин из-за его «противодействия войнам в Сирии и Иране», «агрессивного неприятия окружения России американскими базами», «упорстве в установлении полного государственного суверенитета» и планов по прокладке ещё одного газопровода в Европу («Южного Потока»), который «мог превратиться в главную победу России» – за счёт конкурирующих проектов (трубопровода «Набукко»), поддерживаемых Бильдербергским клубом.

Эстулин отметил «кампанию по де-легитимизации Путина» со стороны Бильдербергского клуба, финансируемую «некоторыми крайне рассерженными и влиятельными англо-американскими элитами».

На конференции 2012 года присутствовали высшие лица Royal Dutch Shell (главный исполнительный директор Питер Возер и председатель совета директоров Джорма Оллила) и BP (главный исполнительный директор Роберт Дадли). Там же присутствовал и тогдашний сенатор от Массачусетса Джон Керри, ныне – Госсекретарь США.

Учитывая семерых участников от Канады на майской Бильдербергской конференции 2012 года, – а среди них был тогдашний начальник штаба, а теперь премьер-министр Канады Стивен Харпер, – я не раз утверждал, что Бильдербергская конференция, вероятно, молчаливо одобрила трубопровод Energy East, проект TransCanada Corporation.

Этот трубопровод – разработанный, как альтернатива Keystone XL, заблокированному США – был задуман для поставок нефти из битуминозных песчаников на атлантическое побережье для дальнейшего экспорта, в том числе и в Европу.

Джон Керри участвовал в дискуссиях о демонизации Путина от имени западных нефтяных интересантов.

ЕС, встревоженный определением долгосрочных топливных потребностей, теперь колеблется в отношении осуществления Директивы по качеству топлива – Fuel Quality Directive (FQD), которая ограничит импорт тяжёлой нефти, подобной нефти из битуминозных песчаников. Деловая пресса Канады недавно сообщила: «При всей неопределённости и в Европе, и в России, прогнозы для Канады благоприятны», поскольку она «вполне может подтолкнуть политиков ЕС наконец одобрить импорт канадской нефти».

Без каких-либо парламентских дебатов премьер-министр Харпер направил канадские войска на учения НАТО в мае 2014-го, связанные с событиями на Украине, и именно он стал настойчивым оппонентом Путина на мировой арене.

Интересно, что Дэниэл Эстулин далее сообщает, что на Бильдербергской конференции в мае 2012-го «… один из европейских участников Бильдербергского клуба открыто признал, что «Путин – безоговорочно самый грозный оппонент нашим планам на мировой арене».

Что существенно осложняет позицию Бильдербергского клуба, так это моральная позиция Путина, состоящая в «защите и продвижении национальных интересов России».

Иными словами, Путин ничего плохого не делал, и участникам Бильдербергского клуба это известно.

«Но он стоит на пути «наших планов», каковы бы они ни были». Прекрасная формулировка Эстулина, как говорится, ни прибавить, ни убавить!

[1] «США обеспечили высокий уровень безопасности саммита. Целая армия озеленителей была занята посадкой хвойных деревьев по периметру отеля для защиты миллиардеров и стыдливых банковских воротил от любопытных объективов», - пишет The Guardian, которая опубликовала специальную статью «Бильдерберг 2017: тайная встреча мировых лидеров может оказаться проблемой для Трампа».

[2] Третий год подряд на саммите председательствует Анри де Кастри, возглавлявший с 2000 по 2016 год одну из крупнейших в мире французскую страховую и инвестиционную группу компаний AXA Group, а ныне президент института Монтеня - «лаборатории идей, способствующей развитию Франции в глобальном мире».

[3] Среди участников встречи - Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, глава международной консалтинговой фирмы Kissinger Associates Inc.; Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда; Йенс Столтенберг, Генеральный секретарь НАТО; Король Нидерландов Виллем-Александр Клаус Георг Фердинанд; посол КНР в США Цуй Тянькай; Дэвид Петрэус, бывший директор ЦРУ, председатель KKR Global Institute, занимающегося анализом влияния макроэкономических, геополитических и социальных изменений на инвестиционную деятельность; Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, старший советник Kissinger Associates Inc.; Роберт Зеллик, бывший президент Всемирного банка, председатель, AllianceBernstein Holding LP; Джеймс Вулфенсон, бывший президент Всемирного банка, председатель совета директоров компании Wolfensohn Associates;

Роберт Рубин, сопредседатель Совета по международным отношениям, бывший министр финансов США; Уильям Бернс, президент Фонда Карнеги; один из главных «ястребов» в Конгрессе США, сенатор Линдси Грэм; Жозе Мануэль Баррозу, экс-председатель Еврокомиссии, независимый председатель совета директоров лондонского Goldman Sachs International; Пауль Ахляйтнер, председатель наблюдательного совета «Дойче Банк АГ» и другие известные представители политических, финансовых, промышленных групп мирового уровня.

[4] От администрации президента США во встрече будут участвовать: Герберт Макмастер, генерал-лейтенант, советник ДональдаТрампа по национальной безопасности; Уилбур Росс младший, министр торговли США; Кристофер Лидделл, помощник президента США и директор Центра стратегических инициатив в Белом доме, вице-председатель и главный финансовый директор «Дженерал Моторс» (GM) и финансовый директор корпорации Microsoft; Надя Шадлоу, заместитель помощника президента США и член Совета национальной безопасности, ответственная за написание официальной стратегии национальной безопасности администрации Трампа, а также Терри Маколифф, губернатор штата Вирджиния.

[5] Особо следует отметить участие в последних встречах Бильдербергского клуба видных представителей IT- индустрии. В этом году это - Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Alphabet Inc. (материнской компании Google), глава консультативного Совета по оборонным инновациям министерства обороны США; Питер Тиль, президент компании «Тиль капитал», основатель платёжной системы PayPal, первый профессиональный инвестор в Facebook и Рид Хоффман, сооснователь LinkedIn, социальной сети для установления деловых контактов, известный венчурный капиталист.

А. Леонидов

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