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Апелляционный суд Нью-Йорка отказал шимпанзе в человеческих правах

10:04. 9 июня 2017 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:

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В Нью-Йорке суд Йорке подтвердил, что шимпанзе не обладают правами человека и, следовательно, могут содержаться в неволе, передает РИА Новости.
 
Это было решение апелляционной инстанции, а начиналось все в 2014 году с иска выступила организация Nonhuman Rights Project (Проект по защите прав нечеловекоподобных), которые требовали освободить принадлежащего ньюйоркцу шимпанзе. Адвокат организации пытался доказать, что 26-летний самец шимпанзе Томми является независимой личностью.
 

 

Судьи апелляционного суда с этой теорией не согласились, указав, что высокоразвитые приматы не в состоянии выполнять социальные обязанности, которые неизбежно накладывает такой статус на его владельца.
Метки: Новости, США
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Один комментарий»

  • 199 109
    Андрей 9 июня 2017 в 11:58 Ссылка Пометить
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    В росии 100% граждан не обладают статусом человека и не имеют право человека, да если честно и от гражданских прав один х.у.й остался.

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