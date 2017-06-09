Апелляционный суд Нью-Йорка отказал шимпанзе в человеческих правах
10:04. 9 июня 2017 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал: Олег Козлов
В Нью-Йорке суд Йорке подтвердил, что шимпанзе не обладают правами человека и, следовательно, могут содержаться в неволе, передает РИА Новости.
Это было решение апелляционной инстанции, а начиналось все в 2014 году с иска выступила организация Nonhuman Rights Project (Проект по защите прав нечеловекоподобных), которые требовали освободить принадлежащего ньюйоркцу шимпанзе. Адвокат организации пытался доказать, что 26-летний самец шимпанзе Томми является независимой личностью.
Судьи апелляционного суда с этой теорией не согласились, указав, что высокоразвитые приматы не в состоянии выполнять социальные обязанности, которые неизбежно накладывает такой статус на его владельца.
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В росии 100% граждан не обладают статусом человека и не имеют право человека, да если честно и от гражданских прав один х.у.й остался.